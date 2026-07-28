Lamine Yamal, la star de 19 ans du Barça, a surpris sa petite amie, la créatrice de contenu Inés García, en poursuivant ses entraînements intensifs pendant ses vacances d'été à Saint-Tropez, en France, alors qu'il n'y avait pas encore une semaine qu'avaient commencé ces congés bien mérités après son sacre en Coupe du monde avec la sélection espagnole. Un tableau qui reflète l'engagement du joueur d'exception et son ambition de mener les Blaugrana vers un titre en Ligue des champions qui leur échappe depuis 11 ans.

D'après ce qu'a publié García sur son compte Instagram, suivi par plus de 4 millions de personnes, elle s'était rendue à une séance de massage dans l'hôtel de luxe où ils séjournent, sur la côte de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais elle a eu la surprise, sur le chemin du retour vers la chambre, de découvrir Yamal en train de s'entraîner avec sérieux dans la salle de sport, commentant avec étonnement : « Je suis allée à une séance de massage et voilà ce que j'ai trouvé. »

Et ce n'était pas la seule scène à avoir attiré l'attention de l'influenceuse sévillane, puisqu'elle a partagé quelques jours plus tard une autre image montrant le numéro 10 du Barça en train de s'entraîner sur une pelouse, ajoutant sur un ton ironique : « On n'est vraiment pas du genre à passer ses vacances de cette façon », en référence à l'attention que son compagnon consacre à la préparation de la nouvelle saison, même durant les moments de repos.

Yamal avait entamé ses vacances une semaine seulement auparavant, après sa participation exceptionnelle à la Coupe du monde qu'il a couronnée par une victoire avec la Roja. Il s'est d'abord rendu à Ibiza en compagnie de ses coéquipiers en sélection Ferran Torres et Marcos Llorente, avant de gagner Saint-Tropez pour y passer un séjour romantique avec García, qui l'avait déjà accompagné lors d'un voyage en Grèce début mai dernier.

Bien que le duo ait choisi de s'éloigner du tumulte médiatique dans cette paisible localité française située dans le département du Var, Yamal a tenu à éblouir sa partenaire avec une surprise romantique à leur arrivée à l'hôtel, en décorant la chambre de roses, comme l'a révélé García sur son compte.

Mais le côté romantique n'a pas empêché l'enfant de Rocafonda de conserver toute sa concentration sur le football, malgré la réalisation de l'un de ses grands objectifs à seulement 19 ans. Le jeune joueur semble en effet se fixer un défi encore plus grand pour la nouvelle saison : ramener le titre de la Ligue des champions au Barça après une absence de 11 ans, depuis le dernier sacre du club catalan sur la scène continentale en 2015.