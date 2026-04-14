La Süper Lig turque, qui a fait sensation dans le monde entier grâce à ses nombreuses stars de ces dernières années, enthousiasme les fans de football.

Découvrez où suivre en direct l’ensemble des rencontres de l’élite turque.

Ci-dessous, toutes les informations sur la diffusion des rencontres à la télévision et en streaming.

Süper Lig : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui détient les droits TV ?

La Süper Lig n’est pas diffusée en clair en Allemagne. Des diffuseurs réputés comme DAZN, Sky ou SportDigital, qui proposent pourtant de nombreuses compétitions internationales, n’en détiennent pas les droits. Ces derniers sont exclusivement entre les mains de beIN Sports.

Grâce au service de streaming Digiturk Euro, qui retransmet les rencontres via beIN Sports, la Süper Lig peut néanmoins être suivie en direct depuis l’Allemagne. Digiturk, premier opérateur de télévision payante en Turquie, reste donc le seul moyen légal de suivre la Süper Lig en direct dans l’Hexagone. Son offre inclut également d’autres chaînes turques. Pour y accéder, les fans doivent souscrire à l’abonnement Digiturk Euro, qui intègre le bouquet Sport, au prix de 99,90 euros par an.

Süper Lig : toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ? Le dossier