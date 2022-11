Suède – Algérie (2-0) : Un carton rouge et des regrets pour les Fennecs

Comme ce fut le cas, il y a quelques jours, contre le Mexique (1-2), les Suédois se sont adossés à leurs forces pour venir à bout d’équipes techniques. Le réalisme des Blågult n’a laissé aucune chance aux Verts d’Algérie.

Pas de quart d’heure d’observation entre les deux équipes. Les Fennecs ont entamé fort la rencontre sur la pelouse d’Eleda Stadium de Malmö. Dès la 6e minute de jeu, Youcef Belaili trouve Islam Slimani en profondeur. La frappe de l’attaquant du Stade Brestois est détournée en corner.

Dans la foulée, les Champions d’Afrique 2019 obtiennent un penalty très bien placé après un slalom de Youcef Atal, le défenseur niçois. Riyad Mahrez l’envoie directement dans le mur.

Passé le premier quart d’heure, les deux équipes baissent de rythme. Les Verts enchainent quelques offensives et les locaux répondent en contre.

Il faudra attendre la 27e minute de jeu pour voir la première grosse occasion des Suédois. Lancé en profondeur Viktor Claesson perd son face à face devant Rais M’Bolhi.

Le tournant du match arrive à la 33e minute de jeu. Le latéral gauche algérien Ramy Bensebaini se fait expulser après avoir écopé d’un deuxième carton jaune. Le défenseur a joué du coude lors d’un contact et laisse son équipe à 10.

Les hommes de Janne Andersson en profitent pour ouvrir le score. Après deux grosses occasions successives, les Suédois obtiennent un penalty. Mattias Svanberg est fauché dans la surface de réparation par un défenseur algérien. Emil Forsberg, l’ailier gauche du RB Leipzig, se charge de donner l’avantage aux siens à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Djamel Belmadi, le sélectionneur des Verts, décide de n’opérer aucun changement et cela malgré l’expulsion de son arrière gauche. Il charge le milieu de terrain du Milan AC Isamel Bennacer de palier à l’absence de Ramy Bensebaini.

Avec un joueur en moins dans l’entrejeu, l’équipe algérienne a du mal à imposer son rythme. Viktor Claesson en profite pour enfoncer les coéquipiers de Riyad Mahrez. Ahmed Touba se loupe complètement et offre la balle du deuxième but à l’équipe suédoise.

