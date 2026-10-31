Comme l’écrit l’expert des transferts Fabrizio Romano, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne ne serait désormais plus vraiment une option pour succéder à Michael Carrick, toujours en poste. Les dirigeants des Red Devils comptent conserver Carrick au moins jusqu’après le match contre Chelsea, samedi après-midi. S’il perdait son « match décisif » face aux Blues, des démarches seraient entreprises pour poursuivre avec un autre entraîneur sur le banc.

Romano évoque également Unai Emery. Contrairement à Nagelsmann, l’Espagnol est sous contrat avec un club : en cas d’accord, une indemnité serait donc à verser. « Aston Villa veut absolument poursuivre avec Emery. Emery est impliqué à 100 % dans le projet : il décide de tout ce qui concerne les joueurs, la tactique et la stratégie », affirme Romano.

Ces derniers jours, l’ancien entraîneur de Newcastle Eddie Howe et Antonio Conte, lui aussi sans club, ont également été cités à plusieurs reprises parmi les possibles successeurs de Carrick.

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Comment Manchester United a-t-il commencé la saison ?

Après le pire début de saison de son histoire, Manchester United occupe la 16e place du classement de Premier League avec seulement sept points en neuf matches. Toutes compétitions confondues, les Red Devils n’ont plus gagné depuis huit matches. Leur dernière victoire remonte à la mi-septembre, avec un succès 4-0 contre le Sabah FK en Ligue des champions.

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Nagelsmann, de son côté, serait disponible depuis son départ de la sélection allemande. L’ancien entraîneur du Bayern Munich avait démissionné de son poste de sélectionneur après l’élimination précoce lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Jürgen Klopp lui avait succédé.

Manchester United tente en vain depuis des années de retrouver les sommets, enchaînant les entraîneurs sans parvenir à ses fins. De nombreux experts outre-Manche estiment que le mandat de Carrick, en poste depuis janvier et sous contrat jusqu’en 2028, prendra lui aussi bientôt fin.