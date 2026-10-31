Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Julian NagelsmannGetty Images
Christian Guinin
Traduit par

Successeur de Michael Carrick ? Manchester United aurait pris une décision concernant Julian Nagelsmann

Premier League
Manchester United
J. Nagelsmann
Mercato
U. Emery
A. Conte
E. Howe

Julian Nagelsmann est évoqué comme candidat au poste d’entraîneur de Manchester United. Les Red Devils semblent désormais avoir pris une décision à ce sujet.

Mobilité totale
MyCanal

myCANAL

✅ Aucun décodeur ni parabole nécessaire ; l'accès se fait instantanément via l'application myCANAL sur Smart TV, boîtiers Apple TV/Fire TV, smartphones et tablettes.

✅ Possibilité de voir plusieurs matchs en simultané (Mode Expert / Multi-live), de revenir en arrière dans le direct et d'accéder aux statistiques en temps réel.

✅ Les formules numériques permettent de souscrire et d'interrompre son abonnement facilement durant la trêve estivale.

Mensuel dès29,99 €
Expérience télévisuelle
Canal+

Canal+

✅ Accès à 100 % des 380 matchs de la saison de Premier League en direct et en différé via les chaînes linéaires dédiées (Canal+, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360).

✅ Diffusion des plus grandes affiches du week-end en ultra-haute définition avec un flux direct linéaire sans la latence du web.

✅ Accès aux émissions phares d'avant et d'après-match comme le Match of the Day à la française ou le Late Football Club avec les consultants experts de la chaîne.

Mensuel dès29,99 €

Comme l’écrit l’expert des transferts Fabrizio Romano, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne ne serait désormais plus vraiment une option pour succéder à Michael Carrick, toujours en poste. Les dirigeants des Red Devils comptent conserver Carrick au moins jusqu’après le match contre Chelsea, samedi après-midi. S’il perdait son « match décisif » face aux Blues, des démarches seraient entreprises pour poursuivre avec un autre entraîneur sur le banc.

Romano évoque également Unai Emery. Contrairement à Nagelsmann, l’Espagnol est sous contrat avec un club : en cas d’accord, une indemnité serait donc à verser. « Aston Villa veut absolument poursuivre avec Emery. Emery est impliqué à 100 % dans le projet : il décide de tout ce qui concerne les joueurs, la tactique et la stratégie », affirme Romano.

Ces derniers jours, l’ancien entraîneur de Newcastle Eddie Howe et Antonio Conte, lui aussi sans club, ont également été cités à plusieurs reprises parmi les possibles successeurs de Carrick.

마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

Comment Manchester United a-t-il commencé la saison ?

Après le pire début de saison de son histoire, Manchester United occupe la 16e place du classement de Premier League avec seulement sept points en neuf matches. Toutes compétitions confondues, les Red Devils n’ont plus gagné depuis huit matches. Leur dernière victoire remonte à la mi-septembre, avec un succès 4-0 contre le Sabah FK en Ligue des champions.

Prochains matchs
MUN

MUN

Ligue des Champions

03 nov. 2026

ROM

ROM

Nagelsmann, de son côté, serait disponible depuis son départ de la sélection allemande. L’ancien entraîneur du Bayern Munich avait démissionné de son poste de sélectionneur après l’élimination précoce lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Jürgen Klopp lui avait succédé.

Manchester United tente en vain depuis des années de retrouver les sommets, enchaînant les entraîneurs sans parvenir à ses fins. De nombreux experts outre-Manche estiment que le mandat de Carrick, en poste depuis janvier et sous contrat jusqu’en 2028, prendra lui aussi bientôt fin.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google