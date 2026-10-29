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L’Inter Miami CF et le FC Cincinnati se sont quittés sur un match nul haletant (2-2) au Nu Stadium, les quatre buts ayant été inscrits en seconde période. Luis Suarez a ouvert le score sur une passe décisive de Casemiro, avant que Cincinnati ne renverse rapidement la situation. Riquelme Fillipi a finalement égalisé à la 90e minute.

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L’attente était palpable au Nu Stadium, où l’Inter Miami CF et le FC Cincinnati s’affrontaient dans un match à enjeu pour les deux équipes. Troisième de la conférence Est et emmené par Lionel Messi et Luis Suarez, Miami voulait rebondir après sa défaite face aux New York Red Bulls. Cincinnati, en quête d’une place en playoffs, avait besoin de points. La première période a été fermée, les deux équipes privilégiant la solidité défensive, et s’est achevée sur un score de 0-0. Messi a reçu un carton jaune à la 44e minute.

Suarez débloque la situation après une entame fermée

Le match s’est animé à la 61e minute, lorsque Luis Suarez a rappelé son instinct de buteur. Servi par Casemiro, l’Uruguayen a conclu pour donner à l’Inter Miami une avance qui a rassuré le public local. Miami avait procédé à deux changements à la pause, Telasco Segovia et Ian Fray remplaçant Matías Galarza et Sergio Reguilón. L’équipe a pris confiance et commencé à dominer.

Cincinnati renverse la tendance de façon spectaculaire

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Alors que Miami semblait se diriger vers une courte victoire, le match a basculé. Cincinnati, qui était resté discipliné, a égalisé par Kenji Mboma Dem à la 80e minute, sur une passe d’Evander, faisant taire le public floridien. Six minutes plus tard, Samuel Gidi a renversé le match en concluant sur une passe de Tyler Barlow pour donner l’avantage aux visiteurs, 2-1.

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Fillipi a le dernier mot

Alors que la défaite se profilait, l’Inter Miami a joué le tout pour le tout. Riquelme Fillipi, entré à la 83e minute à la place de Germán Berterame, a été le héros de la soirée. À la 90e minute, il a repris un ballon adressé par Rodrigo De Paul dans une surface de réparation encombrée et a marqué pour porter le score à 2-2. Le but a déclenché des scènes de liesse sur le banc de Miami et assuré un résultat qui paraissait juste au vu du déroulement du match.

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Les joueurs décisifs et les ajustements tactiques

Suarez et Fillipi ont été les principaux artisans du résultat pour l’équipe à domicile, tandis que la passe décisive de Casemiro sur l’ouverture du score a rappelé son influence depuis l’arrière. Messi a connu une soirée plus discrète. Averti juste avant la pause, il a vu une frappe contrée en seconde période. Côté Cincinnati, l’apport de joueurs entrés en cours de match, dont Barlow et T. Anunga, a permis d’exploiter la fatigue de la défense de Miami. Malgré cette succession de buts, la discipline de Miami a suscité des interrogations : l’équipe a reçu trois cartons jaunes, pour Messi à la 44e minute, Segovia à la 90e+3 et Suarez à la 90e+4.

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Les conséquences pour la course dans la conférence Est

Ce nul maintient l’Inter Miami en bonne position dans le trio de tête de la conférence Est, même si l’équipe regrettera les erreurs défensives qui ont permis à Cincinnati de revenir dans le match. Pour le FC Cincinnati, ce point témoigne de sa combativité et entretient ses espoirs de qualification pour les playoffs. Les deux équipes ont montré suffisamment de qualités pour laisser penser qu’elles seront des adversaires coriaces alors que la saison de MLS entre dans sa phase la plus importante.



