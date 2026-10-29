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L’Inter Miami CF et le FC Cincinnati se sont quittés sur un match nul haletant (2-2) au Nu Stadium, les quatre buts ayant été inscrits en seconde période. Luis Suarez a ouvert le score sur une passe décisive de Casemiro. Cincinnati a ensuite rapidement renversé la situation, avant que Riquelme Fillipi n’égalise à la 90e minute.

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Au Nu Stadium, l’attente était palpable au moment où l’Inter Miami CF et le FC Cincinnati se retrouvaient pour un match à enjeu pour les deux équipes. Troisième de la conférence Est et emmené par Lionel Messi et Luis Suarez, Miami voulait rebondir après sa défaite face aux New York Red Bulls. Cincinnati, de son côté, avait besoin de points dans sa quête d’une place en play-offs. Prudente, la première période a vu les deux équipes privilégier la solidité défensive et s’est achevée sur un score de 0-0. Messi a reçu un carton jaune à la 44e minute.

Suarez débloque la situation après une entame prudente

Le match s’est animé à la 61e minute, lorsque Luis Suarez a rappelé son instinct de buteur. Servi par Casemiro, l’Uruguayen a donné l’avantage à Miami, pour le plus grand plaisir du public local. À la pause, Miami avait effectué deux changements, Telasco Segovia et Ian Fray remplaçant Matías Galarza et Sergio Reguilón. L’équipe a ensuite gagné en confiance et commencé à dominer.

Cincinnati renverse la tendance de façon spectaculaire

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Alors que Miami semblait se diriger vers une courte victoire, le match a basculé. Resté discipliné, Cincinnati a égalisé à la 80e minute par Kenji Mboma Dem, servi par Evander, faisant taire le public floridien. Six minutes plus tard seulement, Samuel Gidi a renversé la rencontre en reprenant une passe de Tyler Barlow pour donner l’avantage aux visiteurs, 2-1.

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Fillipi réserve un dernier rebondissement

Alors que la défaite se profilait, l’Inter Miami a jeté toutes ses forces dans la bataille. Entré à la 83e minute à la place de Germán Berterame, Riquelme Fillipi a été le héros du soir. À la 90e minute, il a repris un ballon de Rodrigo De Paul dans une surface de réparation encombrée et a marqué le but du 2-2. Le banc de Miami a laissé éclater sa joie, tandis que ce but assurait un résultat qui paraissait équitable au vu du déroulement du match.

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Joueurs décisifs et ajustements tactiques

Suarez et Fillipi se sont illustrés pour l’équipe locale, tandis que la passe décisive de Casemiro sur l’ouverture du score a rappelé son influence depuis l’arrière. Messi a connu une soirée plus discrète. Averti juste avant la pause, il a vu une de ses frappes contrée en seconde période. Du côté de Cincinnati, l’entrée de joueurs frais, dont Barlow et T. Anunga, a aidé l’équipe à exploiter les signes de fatigue de la défense de Miami. Malgré cette succession de buts, la discipline de Miami a suscité des interrogations : l’équipe a reçu trois cartons jaunes, pour Messi à la 44e minute, Segovia à la 90e+3 et Suarez à la 90e+4.

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Les conséquences dans la course au classement de la conférence Est

Ce nul maintient l’Inter Miami en bonne position parmi les trois premiers de la conférence Est, même si l’équipe regrettera les erreurs défensives qui ont permis à Cincinnati de revenir dans le match. Pour le FC Cincinnati, ce point témoigne de sa combativité et entretient ses espoirs de qualification pour les play-offs. Les deux équipes ont montré qu’elles pourraient être des adversaires difficiles à affronter à l’approche de la phase la plus importante de la saison de MLS.

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À vérifier encore au classement : les 43 points de Cincinnati et la position exacte de Miami. La capture d’écran ne montre pas le classement, et New England comptait 55 points, comme Miami, avant ce match.