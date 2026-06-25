A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Grp. F Kansas City Stadium

Les options de chaîne TV et de live stream pour regarder Tunisie - Pays-Bas en direct sont listées ci-dessous. Le match est diffusé sur M6 et disponible en streaming sur Molotov, M6+, 6play, myCANAL et beIN SPORTS CONNECT.

Comment regarder Tunisie contre Pays-Bas avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Tunisie vs Pays-Bas : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. F Kansas City Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Tunisie et Pays-Bas débutera à 26 juin 2026, 01:00.

Du côté tunisien, Hervé Renard dirige l'équipe à titre intérimaire depuis le limogeage de Sabri Lamouchi. Aucune blessure ni suspension n'est confirmée dans le groupe. Le onze probable alignerait : Dahmen ; Abdi, Talbi, Rekik, Valery ; Khedira, Ben Slimane ; Ayari, Mejbri, Saad ; Mastouri. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Ronald Koeman dispose d'un effectif sans blessé ni suspendu déclaré. Le onze probable des Pays-Bas serait : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; Reijnders, Gravenberch, De Jong ; Malen, Brobbey, Gakpo. Des mises à jour seront apportées si nécessaire avant le match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Tunisie présente un bilan inquiétant sur ses cinq derniers matchs : quatre défaites et un nul. La plus récente est une défaite 4-0 contre le Japon en Coupe du monde le 21 juin, après une lourde correction 5-1 face à la Suède le 15 juin. Avant le tournoi, les Aigles de Carthage avaient été battus 5-0 par la Belgique et 1-0 par l'Autriche. Seul un nul 0-0 contre le Canada nuance ce bilan. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, la Tunisie n'a inscrit qu'un seul but et en a encaissé quinze.

Les Pays-Bas affichent deux victoires, deux nuls et une défaite sur leurs cinq derniers matchs. Leur résultat le plus récent est la victoire 5-1 contre la Suède en Coupe du monde le 20 juin, précédée d'un nul 2-2 contre le Japon le 14 juin. En amical, ils ont battu l'Ouzbékistan 2-1 le 8 juin et perdu 1-0 contre l'Algérie le 3 juin. Un nul 1-1 contre l'Équateur complète cette série. L'Oranje a marqué onze buts et en a concédé six sur ces cinq rencontres.

TUN Dernier match PAB 0 1 Nul 0 Tunisie 1 - 1 Pays-Bas 1 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

La seule confrontation répertoriée entre ces deux sélections remonte au 11 février 2009 : un match amical qui s'était soldé par un nul 1-1, avec la Tunisie désignée équipe à domicile. Avec une seule rencontre dans les données disponibles, il est impossible de dégager une tendance dans ce duel.

Dans le Groupe F de la Coupe du monde 2026, les Pays-Bas occupent la première place du classement, tandis que la Tunisie est quatrième et déjà éliminée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.