A quelle heure commence le jeu ?

Le match Tunisie vs Japon est diffusé en direct sur beIN SPORTS CONNECT. Retrouvez ci-dessous les options de diffusion disponibles pour suivre la rencontre en live stream.

Comment regarder Tunisie contre Japon avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Tunisie vs Japon : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Tunisie et Japon débutera à 21 juin 2026, 06:00.

Du côté tunisien, Hervé Renard devrait aligner un onze composé d'Abdelmouhib Chamakh dans les buts, avec une défense formée d'Ali Abdi, Montassar Talbi, Yan Valery et Omar Rekik. Elias Achouri, Ellyes Skhiri et Rani Khedira sont pressentis au milieu, tandis qu'Ismael Gharbi, Hannibal Mejbri et Firas Chaouat devraient animer l'attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif tunisien.

Hajime Moriyasu devrait reconduire le bloc qui a tenu tête aux Pays-Bas, avec Zion Suzuki dans les buts, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe et Hiroki Ito en défense, et Yukinari Sugawara sur le côté. Kaishu Sano et Daichi Kamada sont attendus dans l'entrejeu aux côtés de Ritsu Doan, tandis que Keito Nakamura et Daizen Maeda soutiendront l'attaquant Ayase Ueda. Le staff japonais ne signale aucune absence.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 8 T. Kubo

La Tunisie traverse une période difficile, avec trois défaites consécutives avant ce match. Leur bilan sur les cinq derniers matchs affiche une victoire, un nul et trois défaites. La débâcle 5-1 contre la Suède en ouverture de la Coupe du monde a constitué le point le plus bas de cette série, précédée d'un revers 5-0 face à la Belgique en match amical début juin. Leur seule victoire récente remonte à mars 2026, un succès 1-0 contre Haïti. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, les Aigles de Carthage ont inscrit deux buts et en ont concédé onze.

Le Japon présente un visage bien plus rassurant. Les Samouraïs Bleus ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs, avec un seul nul, celui arraché 2-2 face aux Pays-Bas le 14 juin. Avant le Mondial, ils avaient battu l'Angleterre 1-0 en mars et l'Écosse 1-0 quelques jours plus tôt. Leur victoire 3-0 contre la Bolivie en novembre 2025 illustre leur efficacité offensive sur cette période. Ils ont marqué huit buts et n'en ont concédé que trois sur ces cinq rencontres.

Le dernier affrontement entre les deux sélections remonte à octobre 2023, un match amical disputé au Japon que les hôtes avaient remporté 2-0. Sur les quatre dernières rencontres recensées, le Japon s'impose comme l'équipe dominante avec trois victoires contre une pour la Tunisie, cette dernière ayant décroché un succès 3-0 en juin 2022 sur sol japonais. La seule confrontation en Coupe du monde entre les deux nations date de 2002, une victoire 2-0 du Japon.

Au classement du Groupe F, le Japon occupe la deuxième place tandis que la Tunisie est quatrième et dernière avant cette deuxième journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.