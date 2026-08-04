A quelle heure commence le jeu ?

Champions League Qualification - Journée 3 4 août 2026 - 14:00 epet Arena

Le match Sparta Prague - Lyon est diffusé en France sur Canal+. Vous pouvez suivre la rencontre en direct sur Canal+, Canal+ Foot et CANAL+ Live, ainsi que via la plateforme myCANAL. Les options de diffusion sont listées ci-dessous.

Comment regarder Sparta Prague contre Lyon avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Sparta Prague vs Lyon : heure du coup d'envoi

Champions League Qualification - Journée 3 4 août 2026 - 14:00 epet Arena

Le match d'aujourd'hui entre Sparta Prague et Lyon débutera à 4 août 2026, 20:00.

Du côté du Sparta Prague, Brian Priske prépare son équipe pour ce rendez-vous européen. Aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant les blessés, les suspendus ou le onze probable des Tchèques ; ces données seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Paulo Fonseca dirige l'OL pour ce déplacement à Prague. Comme pour le Sparta, aucune composition probable ni liste de blessés n'a encore été communiquée officiellement. Des précisions seront apportées dès que les informations seront disponibles.

Le Sparta Prague présente un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les hommes de Brian Priske ont inscrit neuf buts et en ont encaissé dix sur cette période. Leur dernière sortie s'est soldée par une victoire 3-1 contre le FC Zlin en First League, mais ils avaient auparavant subi deux défaites consécutives, dont un revers 5-1 face à Nordsjaelland en match amical.

Lyon affiche également trois victoires pour deux défaites sur ses cinq dernières rencontres, toutes disputées en préparation estivale. L'OL a marqué onze buts et en a encaissé dix lors de cette séquence. La victoire la plus nette reste le succès 6-3 contre le FC St-Gall, tandis que la défaite 4-0 contre le Bétis Séville constitue le résultat le plus préoccupant de cette préparation.

La rencontre la plus récente entre les deux équipes remonte au 4 novembre 2021, en Ligue Europa : Lyon s'était imposé 3-0 à domicile. Trois semaines plus tôt, le match aller à Prague avait offert un spectacle bien différent, avec une victoire lyonnaise 3-4 après un match à rebondissements. Sur les cinq confrontations répertoriées, Lyon domine le bilan avec trois victoires contre une pour le Sparta Prague, et un match nul, pour un total de quinze buts inscrits par les Lyonnais contre six pour les Tchèques.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.