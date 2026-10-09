A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 8 9 oct. 2026 - 14:00 Stade Auguste Bonal

La rencontre entre Sochaux et Boulogne est diffusée en direct sur beIN SPORTS CONNECT. Vous pouvez accéder au live stream via le lien suivant : https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=33125&awinaffid=918243&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.rmcsport.tv%2Ffootball%2F

Comment regarder Sochaux contre Boulogne avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Sochaux vs Boulogne : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 8 9 oct. 2026 - 14:00 Stade Auguste Bonal

Le match d'aujourd'hui entre Sochaux et Boulogne débutera à 9 oct. 2026, 20:00.

Du côté de Sochaux, Vincent Hognon est à la tête du groupe. Aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant les blessés, les suspendus ou la composition probable des Lionceaux. Ces données seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Boulogne, Fabien Dagneaux prépare son équipe pour ce déplacement en Franche-Comté. Là encore, aucune information sur les absents ou le onze probable n'est disponible à ce stade. Des précisions seront apportées dès que les informations officielles seront communiquées.

Sochaux aborde ce match sur une série de cinq rencontres sans défaite en Ligue 2, avec deux victoires et trois matchs nuls. Les Lionceaux ont battu Nantes 1-0 lors de leur dernier succès et ont concédé le match nul 1-1 face à Laval lors de leur sortie la plus récente. Sur ces cinq matches, Sochaux a marqué quatre buts et n'en a concédé que deux, témoignant d'une défense solide. Leur seule victoire à domicile sur la période remonte au succès 1-0 contre Guingamp.

Boulogne présente un bilan plus contrasté avec une victoire nulle et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. La lourde défaite 6-1 contre Le Havre lors d'un match de Jeux d'amitié des clubs reste dans les mémoires, même si ce résultat n'est pas comptabilisé en Ligue 2. En championnat, les Nordistes ont perdu 2-1 contre Nantes lors de leur dernier match de Ligue 2 et ont partagé les points à deux reprises. Boulogne a marqué deux buts et en a concédé trois sur ses quatre derniers matchs de Ligue 2.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 2 mai 2025 en Ligue 3, où Sochaux s'était imposé 3-2 sur la pelouse de Boulogne. Avant cela, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 1-1 en janvier 2025, également en Ligue 3, lorsque Sochaux recevait. Sur l'ensemble des cinq dernières rencontres recensées, Sochaux affiche un bilan favorable avec trois victoires, un nul et une défaite, inscrivant au total douze buts contre six encaissés.

Au classement de la Ligue 2, Sochaux occupe la huitième place, dans la première moitié du tableau, tandis que Boulogne se retrouve en difficulté à la dix-septième position, dans la zone de relégation.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.