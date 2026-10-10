A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 8 10 oct. 2026 - 14:00 Stade Geoffroy Guichard

Saint-Étienne - Rodez sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre la rencontre en direct.

Comment regarder Saint-Étienne contre Rodez avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Saint-Étienne vs Rodez : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 8 10 oct. 2026 - 14:00 Stade Geoffroy Guichard

Le match d'aujourd'hui entre Saint-Étienne et Rodez débutera à 10 oct. 2026, 20:00.

Du côté de Saint-Étienne, Ian Cathro n'a communiqué aucune composition probable pour ce match. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe des Verts à ce stade, et des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Rodez, Didier Santini est dans la même situation : ni onze probable ni informations sur d'éventuels absents ne sont disponibles pour le moment. Les deux staffs techniques devraient communiquer davantage dans les heures précédant la rencontre.

Saint-Étienne présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Verts ont inscrit 13 buts sur cette période, dont un succès 5-1 contre Sion en match amical et une victoire 3-1 contre Montpellier en Ligue 2. La seule défaite remonte au 12 septembre, face à Dunkerque (2-1). Avec neuf buts marqués en quatre matchs de Ligue 2, l'attaque stéphanoise affiche une réelle efficacité.

Rodez, lui, n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matchs, un succès 5-2 contre Nantes en déplacement. Depuis, les Aveyronnais ont enchaîné trois défaites en Ligue 2, concédant notamment quatre buts contre Nancy et un seul but marqué contre Grenoble. Sur l'ensemble de la série, Rodez a encaissé dix buts pour six inscrits.

Les deux clubs se sont affrontés cinq fois lors des dernières saisons, avec un bilan équilibré qui cache des contrastes marqués selon le lieu de la rencontre. Saint-Étienne domine nettement à domicile dans cette série, avec notamment une victoire 4-0 au Stade Geoffroy-Guichard en août 2025. Rodez a toutefois su s'imposer lors de la dernière confrontation en Ligue 2, en mai 2026 sur son terrain (2-1). La rencontre la plus récente, disputée en mai 2026 dans le cadre des qualifications de Ligue 1, s'est soldée par un match nul 0-0.

En Ligue 2, Saint-Étienne occupe la première place du classement, ce qui fait de ce match à domicile un test de leadership pour les Verts. Rodez, quatorzième, cherche à s'éloigner de la zone dangereuse.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.