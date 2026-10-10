Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 2
team-logoSaint-Étienne
Stade Geoffroy Guichard
team-logoRodez
Regardez ici ! beIN SPORTS 1Regardez ici ! myCANAL
GOAL-e
Avec le concours de

Saint-Étienne vs Rodez: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Saint-Étienne vs Rodez
Saint-Étienne
Rodez
Ligue 2

Comment regarder le match de Ligue 2 entre Saint-Étienne et Rodez, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

crest
Ligue 2 - Journée 8
Stade Geoffroy Guichard
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Saint-Étienne - Rodez sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre la rencontre en direct.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS 1

Cliquez ic

myCANAL

myCANAL

Cliquez ic

beIN SPORTS CONNECT

beIN SPORTS CONNECT

Cliquez ic

Comment regarder Saint-Étienne contre Rodez avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Saint-Étienne vs Rodez : heure du coup d'envoi

crest
Ligue 2 - Journée 8
Stade Geoffroy Guichard

Le match d'aujourd'hui entre Saint-Étienne et Rodez débutera à 10 oct. 2026, 20:00.

Saint-Étienne vs Rodez Équipes probables

Entraineur

  • I. Cathro

Du côté de Saint-Étienne, Ian Cathro n'a communiqué aucune composition probable pour ce match. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe des Verts à ce stade, et des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Rodez, Didier Santini est dans la même situation : ni onze probable ni informations sur d'éventuels absents ne sont disponibles pour le moment. Les deux staffs techniques devraient communiquer davantage dans les heures précédant la rencontre.

SEN

SEN - Forme

DIO
V2-3
MPL
V3-1
DUN
D2-1
MET
N2-2
SIO
V5-1
But marqué (encaissé)
14/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
ROD

ROD - Forme

FCN
V2-5
PAU
N2-2
MET
D4-1
GRE
D0-1
NAN
D3-4
But marqué (encaissé)
11/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Saint-Étienne présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Verts ont inscrit 13 buts sur cette période, dont un succès 5-1 contre Sion en match amical et une victoire 3-1 contre Montpellier en Ligue 2. La seule défaite remonte au 12 septembre, face à Dunkerque (2-1). Avec neuf buts marqués en quatre matchs de Ligue 2, l'attaque stéphanoise affiche une réelle efficacité.

Rodez, lui, n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matchs, un succès 5-2 contre Nantes en déplacement. Depuis, les Aveyronnais ont enchaîné trois défaites en Ligue 2, concédant notamment quatre buts contre Nancy et un seul but marqué contre Grenoble. Sur l'ensemble de la série, Rodez a encaissé dix buts pour six inscrits.

Face à face

Saint-ÉtienneNulRodez
3
1
1
Ligue 1 - Qualification
Saint-Étienne badge
Saint-Étienne
SEN
0
Rodez badge
Rodez
ROD
0
FDM
Ligue 2
Rodez badge
Rodez
ROD
2
Saint-Étienne badge
Saint-Étienne
SEN
1
FDM
Ligue 2
Saint-Étienne badge
Saint-Étienne
SEN
4
Rodez badge
Rodez
ROD
0
FDM
Ligue 1 - Qualification
Saint-Étienne badge
Saint-Étienne
SEN
2
Rodez badge
Rodez
ROD
0
FDM
Ligue 2
Saint-Étienne badge
Saint-Étienne
SEN
1
Rodez badge
Rodez
ROD
1
FDM
8Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Les deux clubs se sont affrontés cinq fois lors des dernières saisons, avec un bilan équilibré qui cache des contrastes marqués selon le lieu de la rencontre. Saint-Étienne domine nettement à domicile dans cette série, avec notamment une victoire 4-0 au Stade Geoffroy-Guichard en août 2025. Rodez a toutefois su s'imposer lors de la dernière confrontation en Ligue 2, en mai 2026 sur son terrain (2-1). La rencontre la plus récente, disputée en mai 2026 dans le cadre des qualifications de Ligue 1, s'est soldée par un match nul 0-0.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
7511198+1116
N
D
V
V
V
2
MontpellierMontpellierMPL
843185+315
V
N
V
D
N
3
Red StarRed StarRED
742197+214
V
V
V
D
N
4
ReimsReimsSDR
7340159+613
N
V
N
V
V
5
NancyNancyNAN
841397+213
V
V
D
D
V
6
Annecy FCAnnecy FCANN
8413109+113
V
D
D
V
N
7
PauPauPAU
832398+111
V
V
D
N
N
8
SochauxSochauxSOC
825156-111
N
N
V
N
N
9
MetzMetzMET
7241107+310
N
D
V
N
N
10
DijonDijonDIO
7232101009
V
V
N
D
N
11
GuingampGuingampEAG
82241013-38
D
D
V
N
N
12
DunkerqueDunkerqueDUN
82241013-38
D
D
V
N
D
13
GrenobleGrenobleGRE
8224813-58
D
N
V
D
V
14
RodezRodezROD
72141416-27
D
D
D
N
V
15
NantesNantesFCN
7214913-47
V
D
V
N
D
16
Clermont FootClermont FootCLE
706146-26
N
N
N
N
N
17
BoulogneBoulogneBOU
806246-26
N
D
N
N
N
18
LavalLavalLAV
81251017-75
D
N
D
D
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 2, Saint-Étienne occupe la première place du classement, ce qui fait de ce match à domicile un test de leadership pour les Verts. Rodez, quatorzième, cherche à s'éloigner de la zone dangereuse.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google