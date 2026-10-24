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Saint-Étienne vs Nantes: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Saint-Étienne vs Nantes
Saint-Étienne
Nantes
Ligue 2

Comment regarder le match de Ligue 2 entre Saint-Étienne et Nantes, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 2 - Journée 10
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Saint-Étienne - Nantes sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de visionnage disponibles sont listées ci-dessous.

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Comment regarder Saint-Étienne contre Nantes avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Saint-Étienne vs Nantes : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 10
Stade Geoffroy Guichard

Le match d'aujourd'hui entre Saint-Étienne et Nantes débutera à 24 oct. 2026, 20:45.

Saint-Étienne vs Nantes Équipes probables

Entraineur

  • I. Cathro

Du côté de Saint-Étienne, Ian Cathro prépare son équipe sans que des absences officielles aient été communiquées à ce stade. La composition probable et les informations sur les blessés ou suspendus seront mises à jour au fur et à mesure des annonces officielles.

Pour Nantes, Gregory Poirier est également dans l'attente de confirmations. Aucune blessure ni suspension n'a été signalée dans les données disponibles. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

SEN

SEN - Forme

DUN
D2-1
MET
N2-2
SIO
V5-1
ROD
V2-0
RED
V0-1
But marqué (encaissé)
11/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCN

FCN - Forme

NAN
V1-0
SOC
D1-0
BOU
V1-2
SDR
N0-0
DUN
D2-3
But marqué (encaissé)
5/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Saint-Étienne présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Verts restent sur deux succès en Ligue 2, dont une victoire 0-1 à Red Star lors de la dernière journée, après avoir battu Rodez 2-0 la semaine précédente. Sur ces cinq matchs, le club stéphanois a inscrit dix buts et en a concédé cinq, dont cinq lors de la large victoire 5-1 contre Sion en Jeux d'amitié.

Nantes, lui, affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur la même période. Les Canaris restent sur une défaite 2-3 à domicile face à Dunkerque, et n'ont pas marqué lors de leur nul 0-0 contre Reims. Avec quatre buts inscrits et six concédés sur les cinq derniers matchs, la forme offensive et défensive nantaise laisse à désirer.

Face à face

Saint-ÉtienneNulNantes
0
4
1
Ligue 1
Saint-Étienne badge
Saint-Étienne
SEN
1
Nantes badge
Nantes
FCN
1
FDM
Ligue 1
Nantes badge
Nantes
FCN
2
Saint-Étienne badge
Saint-Étienne
SEN
2
FDM
Ligue 1
Nantes badge
Nantes
FCN
1
Saint-Étienne badge
Saint-Étienne
SEN
1
FDM
Ligue 1
Saint-Étienne badge
Saint-Étienne
SEN
0
Nantes badge
Nantes
FCN
1
FDM
Ligue 1
Saint-Étienne badge
Saint-Étienne
SEN
1
Nantes badge
Nantes
FCN
1
FDM
5Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Les deux équipes se sont retrouvées pour la dernière fois en janvier 2025 en Ligue 1, avec un match nul 1-1 au Stade Geoffroy-Guichard. Sur les cinq dernières confrontations recensées, toutes disputées en Ligue 1, on compte une victoire pour Nantes, aucune pour Saint-Étienne, et quatre matchs nuls. Les buts sont répartis de manière équilibrée, avec six réalisations de chaque côté sur l'ensemble de ces rencontres.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
9711228+1422
V
V
N
D
V
2
NancyNancyNAN
10613128+419
V
V
V
V
D
3
MontpellierMontpellierMPL
9531115+618
V
V
N
V
D
4
ReimsReimsSDR
94501911+817
V
N
N
V
N
5
PauPauPAU
105231310+317
V
V
V
V
D
6
Red StarRed StarRED
95221210+217
D
V
V
V
V
7
Annecy FCAnnecy FCANN
105141412+216
V
D
V
D
D
8
MetzMetzMET
103521614+214
N
V
D
N
D
9
DijonDijonDIO
93331616012
D
V
V
V
N
10
DunkerqueDunkerqueDUN
103341416-212
N
V
D
D
V
11
GuingampGuingampEAG
103251315-211
V
D
D
D
V
12
SochauxSochauxSOC
10253812-411
D
D
N
N
V
13
BoulogneBoulogneBOU
91626609
V
N
D
N
N
14
NantesNantesFCN
92251116-58
D
N
V
D
V
15
GrenobleGrenobleGRE
10226917-88
D
D
D
N
V
16
Clermont FootClermont FootCLE
10073914-57
D
N
D
N
N
17
RodezRodezROD
92161421-77
D
D
D
D
D
18
LavalLavalLAV
101361321-86
D
N
D
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 2, Saint-Étienne occupe la première place du classement, tandis que Nantes est quatorzième. Ce contexte donne à la rencontre une dimension supplémentaire : les Verts défendent leur statut de leader face à une équipe nantaise qui doit impérativement réagir pour ne pas décrocher davantage.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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