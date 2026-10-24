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A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 10 24 oct. 2026 - 14:45 Stade Geoffroy Guichard

Saint-Étienne - Nantes sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de visionnage disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Saint-Étienne contre Nantes avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Saint-Étienne vs Nantes : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 10 24 oct. 2026 - 14:45 Stade Geoffroy Guichard

Le match d'aujourd'hui entre Saint-Étienne et Nantes débutera à 24 oct. 2026, 20:45.

Du côté de Saint-Étienne, Ian Cathro prépare son équipe sans que des absences officielles aient été communiquées à ce stade. La composition probable et les informations sur les blessés ou suspendus seront mises à jour au fur et à mesure des annonces officielles.

Pour Nantes, Gregory Poirier est également dans l'attente de confirmations. Aucune blessure ni suspension n'a été signalée dans les données disponibles. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Saint-Étienne présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Verts restent sur deux succès en Ligue 2, dont une victoire 0-1 à Red Star lors de la dernière journée, après avoir battu Rodez 2-0 la semaine précédente. Sur ces cinq matchs, le club stéphanois a inscrit dix buts et en a concédé cinq, dont cinq lors de la large victoire 5-1 contre Sion en Jeux d'amitié.

Nantes, lui, affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur la même période. Les Canaris restent sur une défaite 2-3 à domicile face à Dunkerque, et n'ont pas marqué lors de leur nul 0-0 contre Reims. Avec quatre buts inscrits et six concédés sur les cinq derniers matchs, la forme offensive et défensive nantaise laisse à désirer.

Les deux équipes se sont retrouvées pour la dernière fois en janvier 2025 en Ligue 1, avec un match nul 1-1 au Stade Geoffroy-Guichard. Sur les cinq dernières confrontations recensées, toutes disputées en Ligue 1, on compte une victoire pour Nantes, aucune pour Saint-Étienne, et quatre matchs nuls. Les buts sont répartis de manière équilibrée, avec six réalisations de chaque côté sur l'ensemble de ces rencontres.

En Ligue 2, Saint-Étienne occupe la première place du classement, tandis que Nantes est quatorzième. Ce contexte donne à la rencontre une dimension supplémentaire : les Verts défendent leur statut de leader face à une équipe nantaise qui doit impérativement réagir pour ne pas décrocher davantage.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.