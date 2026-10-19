A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 9 19 oct. 2026 - 14:45 Stade Paul Lignon

Ce match de Ligue 2 entre Rodez et Montpellier est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont listées ci-dessous.

Comment regarder Rodez contre Montpellier avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Rodez vs Montpellier : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 9 19 oct. 2026 - 14:45 Stade Paul Lignon

Le match d'aujourd'hui entre Rodez et Montpellier débutera à 19 oct. 2026, 20:45.

Du côté de Rodez, le staff de Didier Santini n'a communiqué aucune information sur les blessés ou les suspendus avant cette rencontre. La composition probable n'est pas encore connue et sera précisée au fur et à mesure de l'approche du match.

Montpellier se présente dans la même situation : Zoumana Camara n'a pas dévoilé de liste de forfaits ni de onze pressenti. Les informations sur le groupe disponible seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

La forme récente de Rodez est préoccupante. Les Ruthénois affichent un bilan d'une nulle et quatre défaites sur leurs cinq dernières sorties en Ligue 2. Leur dernier match s'est soldé par une défaite 2-0 face à Saint-Étienne le 10 octobre. Sur cette série, Rodez a inscrit neuf buts mais en a concédé douze, un ratio qui illustre les difficultés défensives du groupe de Santini.

Montpellier présente un visage bien différent avec deux victoires, deux nuls et une défaite sur les cinq derniers matchs. La dernière sortie des Héraultais s'est conclue par un succès 2-0 contre Grenoble le 9 octobre. Camara peut s'appuyer sur une équipe capable de garder le zéro, comme le montrent les deux matchs sans encaisser de but sur cette période.

La dernière confrontation entre les deux clubs en Ligue 2 remonte au 20 février 2026 : Rodez s'était imposé 1-0 à domicile. Avant cela, Montpellier avait pris sa revanche en gagnant 2-0 lors du match aller le 31 octobre 2025. Sur les cinq dernières rencontres recensées toutes compétitions confondues, Montpellier compte trois victoires pour une victoire de Rodez, avec un match nul.

En Ligue 2, Rodez pointe à la 17e place du classement, tandis que Montpellier occupe la 5e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.