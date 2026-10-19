Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 2
team-logoRodez
Stade Paul Lignon
team-logoMontpellier
Regardez ici ! beIN SPORTS 1Regardez ici ! myCANAL
GOAL-e
Avec le concours de

Rodez vs Montpellier: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Rodez vs Montpellier
Rodez
Montpellier
Ligue 2

Comment regarder le match de Ligue 2 entre Rodez et Montpellier, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

crest
Ligue 2 - Journée 9
Stade Paul Lignon
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Ce match de Ligue 2 entre Rodez et Montpellier est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont listées ci-dessous.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS 1

Cliquez ic

myCANAL

myCANAL

Cliquez ic

beIN SPORTS CONNECT

beIN SPORTS CONNECT

Cliquez ic

Comment regarder Rodez contre Montpellier avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Rodez vs Montpellier : heure du coup d'envoi

crest
Ligue 2 - Journée 9
Stade Paul Lignon

Le match d'aujourd'hui entre Rodez et Montpellier débutera à 19 oct. 2026, 20:45.

Rodez vs Montpellier Équipes probables

Entraineur

  • D. Santini

Du côté de Rodez, le staff de Didier Santini n'a communiqué aucune information sur les blessés ou les suspendus avant cette rencontre. La composition probable n'est pas encore connue et sera précisée au fur et à mesure de l'approche du match.

Montpellier se présente dans la même situation : Zoumana Camara n'a pas dévoilé de liste de forfaits ni de onze pressenti. Les informations sur le groupe disponible seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

ROD

ROD - Forme

PAU
N2-2
MET
D4-1
GRE
D0-1
NAN
D3-4
SEN
D2-0
But marqué (encaissé)
6/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
MPL

MPL - Forme

BOU
N0-0
SEN
D3-1
PAU
V1-0
SDR
N1-1
GRE
V2-0
But marqué (encaissé)
5/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

La forme récente de Rodez est préoccupante. Les Ruthénois affichent un bilan d'une nulle et quatre défaites sur leurs cinq dernières sorties en Ligue 2. Leur dernier match s'est soldé par une défaite 2-0 face à Saint-Étienne le 10 octobre. Sur cette série, Rodez a inscrit neuf buts mais en a concédé douze, un ratio qui illustre les difficultés défensives du groupe de Santini.

Montpellier présente un visage bien différent avec deux victoires, deux nuls et une défaite sur les cinq derniers matchs. La dernière sortie des Héraultais s'est conclue par un succès 2-0 contre Grenoble le 9 octobre. Camara peut s'appuyer sur une équipe capable de garder le zéro, comme le montrent les deux matchs sans encaisser de but sur cette période.

Face à face

RodezNulMontpellier
2
0
3
Ligue 2
Rodez badge
Rodez
ROD
1
Montpellier badge
Montpellier
MPL
0
FDM
Ligue 2
Montpellier badge
Montpellier
MPL
2
Rodez badge
Rodez
ROD
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Montpellier badge
Montpellier
MPL
5
Rodez badge
Rodez
ROD
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Montpellier badge
Montpellier
MPL
0
Rodez badge
Rodez
ROD
1
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Montpellier badge
Montpellier
MPL
1
Rodez badge
Rodez
ROD
0
FDM
2Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué0/5

La dernière confrontation entre les deux clubs en Ligue 2 remonte au 20 février 2026 : Rodez s'était imposé 1-0 à domicile. Avant cela, Montpellier avait pris sa revanche en gagnant 2-0 lors du match aller le 31 octobre 2025. Sur les cinq dernières rencontres recensées toutes compétitions confondues, Montpellier compte trois victoires pour une victoire de Rodez, avec un match nul.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
9711228+1422
V
V
N
D
V
2
ReimsReimsSDR
94501911+817
V
N
N
V
N
3
Red StarRed StarRED
95221210+217
D
V
V
V
V
4
NancyNancyNAN
9513118+316
V
V
V
D
D
5
MontpellierMontpellierMPL
843185+315
V
N
V
D
N
6
PauPauPAU
9423119+214
V
V
V
D
N
7
MetzMetzMET
93421513+213
V
D
N
D
V
8
Annecy FCAnnecy FCANN
94141111013
D
V
D
D
V
9
DijonDijonDIO
93331616012
D
V
V
V
N
10
DunkerqueDunkerqueDUN
93241315-211
V
D
D
V
N
11
SochauxSochauxSOC
925279-211
D
N
N
V
N
12
BoulogneBoulogneBOU
91626609
V
N
D
N
N
13
GuingampGuingampEAG
92251115-48
D
D
D
V
N
14
NantesNantesFCN
92251116-58
D
N
V
D
V
15
GrenobleGrenobleGRE
9225815-78
D
D
N
V
D
16
Clermont FootClermont FootCLE
9072912-37
N
D
N
N
N
17
RodezRodezROD
82151418-47
D
D
D
D
N
18
LavalLavalLAV
91351320-76
N
D
N
D
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 2, Rodez pointe à la 17e place du classement, tandis que Montpellier occupe la 5e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google