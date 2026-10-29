Où voir Rodez vs Dunkerque aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

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Rodez vs Dunkerque : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 11 30 oct. 2026 - 15:00 Stade Paul Lignon

Le match d'aujourd'hui entre Rodez et Dunkerque débutera à 30 oct. 2026, 20:00.

Où regarder le match ?

Rodez - Dunkerque sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

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Avant-match

Du côté de Rodez, l'entraîneur Didier Santini n'a communiqué aucune information sur les blessés ou les suspendus. La composition probable n'est pas encore connue et sera précisée à l'approche du coup d'envoi.

Pour Dunkerque, Albert Sanchez n'a pas non plus dévoilé d'éléments sur l'état de son groupe. Aucune absence confirmée ni onze de départ probable n'est disponible pour le moment. Des mises à jour seront ajoutées dès que les informations seront disponibles.

Rodez présente un bilan de une victoire, zéro nul et quatre défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Ruthénois ont marqué six buts et en ont concédé dix sur cette période. Leur seul succès récent est une victoire 2-1 à Dijon le 24 octobre, mais ils restaient sur trois défaites de rang avant cela, dont un 0-3 concédé à domicile face à Montpellier.

Dunkerque affiche un bilan de une victoire, un nul et deux défaites sur ses quatre derniers matchs de compétition officielle, en excluant le match amical. Les Maritimes ont inscrit six buts et en ont concédé cinq sur cette séquence. Leur dernière sortie en Ligue 2 s'est soldée par un match nul 1-1 contre Metz le 23 octobre, après une victoire 3-2 à Nantes.

La rencontre la plus récente entre les deux équipes s'est jouée le 3 avril 2026, à Dunkerque, et s'est terminée sur un score de parité 1-1. Sur les cinq derniers affrontements directs, on recense deux victoires de Rodez, deux nuls et une victoire de Dunkerque. Le match le plus prolifique de la série reste le 5-1 infligé par Rodez à domicile en mars 2025.

Au classement de Ligue 2, Rodez occupe la 14e place, une position qui le place dans la zone de turbulences, tandis que Dunkerque pointe au 10e rang, dans un ventre de tableau plus confortable. Ce décalage donne à la rencontre un relief particulier pour l'équipe locale, qui a besoin de points pour s'éloigner des places dangereuses.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.