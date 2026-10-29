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Où voir Rodez vs Dunkerque aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Rodez vs Dunkerque
Rodez
Dunkerque
Ligue 2

Comment regarder le match de Ligue 2 entre Rodez et Dunkerque en direct? GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi, où regarde en direct, le onze, dernières infos et blessés et suspendus.

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Rodez vs Dunkerque : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 11
Stade Paul Lignon

Le match d'aujourd'hui entre Rodez et Dunkerque débutera à 30 oct. 2026, 20:00.

Où regarder le match ?

Rodez - Dunkerque sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

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Avant-match

Rodez vs Dunkerque Équipes probables

Entraineur

  • D. Santini

Du côté de Rodez, l'entraîneur Didier Santini n'a communiqué aucune information sur les blessés ou les suspendus. La composition probable n'est pas encore connue et sera précisée à l'approche du coup d'envoi.

Pour Dunkerque, Albert Sanchez n'a pas non plus dévoilé d'éléments sur l'état de son groupe. Aucune absence confirmée ni onze de départ probable n'est disponible pour le moment. Des mises à jour seront ajoutées dès que les informations seront disponibles.

ROD

ROD - Forme

GRE
D0-1
NAN
D3-4
SEN
D2-0
MPL
D0-3
DIO
V1-2
But marqué (encaissé)
5/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
DUN

DUN - Forme

PAU
D2-0
RAA
D0-4
ANN
D0-1
FCN
V2-3
MET
N1-1
But marqué (encaissé)
4/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Rodez présente un bilan de une victoire, zéro nul et quatre défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Ruthénois ont marqué six buts et en ont concédé dix sur cette période. Leur seul succès récent est une victoire 2-1 à Dijon le 24 octobre, mais ils restaient sur trois défaites de rang avant cela, dont un 0-3 concédé à domicile face à Montpellier.

Dunkerque affiche un bilan de une victoire, un nul et deux défaites sur ses quatre derniers matchs de compétition officielle, en excluant le match amical. Les Maritimes ont inscrit six buts et en ont concédé cinq sur cette séquence. Leur dernière sortie en Ligue 2 s'est soldée par un match nul 1-1 contre Metz le 23 octobre, après une victoire 3-2 à Nantes.

Face à face

RodezNulDunkerque
1
3
1
Ligue 2
Dunkerque badge
Dunkerque
DUN
1
Rodez badge
Rodez
ROD
1
FDM
Ligue 2
Rodez badge
Rodez
ROD
1
Dunkerque badge
Dunkerque
DUN
1
FDM
Ligue 2
Rodez badge
Rodez
ROD
5
Dunkerque badge
Dunkerque
DUN
1
FDM
Ligue 2
Dunkerque badge
Dunkerque
DUN
1
Rodez badge
Rodez
ROD
0
FDM
Ligue 2
Rodez badge
Rodez
ROD
0
Dunkerque badge
Dunkerque
DUN
0
FDM
7Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La rencontre la plus récente entre les deux équipes s'est jouée le 3 avril 2026, à Dunkerque, et s'est terminée sur un score de parité 1-1. Sur les cinq derniers affrontements directs, on recense deux victoires de Rodez, deux nuls et une victoire de Dunkerque. Le match le plus prolifique de la série reste le 5-1 infligé par Rodez à domicile en mars 2025.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
10811238+1525
V
V
V
N
D
2
MontpellierMontpellierMPL
10631136+721
V
V
V
N
V
3
NancyNancyNAN
10613128+419
V
V
V
V
D
4
ReimsReimsSDR
104602012+818
N
V
N
N
V
5
PauPauPAU
105231310+317
V
V
V
V
D
6
Red StarRed StarRED
105231312+117
D
D
V
V
V
7
Annecy FCAnnecy FCANN
105141412+216
V
D
V
D
D
8
MetzMetzMET
103521614+214
N
V
D
N
D
9
DijonDijonDIO
103341718-112
D
D
V
V
V
10
DunkerqueDunkerqueDUN
103341416-212
N
V
D
D
V
11
GuingampGuingampEAG
103251315-211
V
D
D
D
V
12
SochauxSochauxSOC
10253812-411
D
D
N
N
V
13
BoulogneBoulogneBOU
1017277010
N
V
N
D
N
14
RodezRodezROD
103161622-610
V
D
D
D
D
15
NantesNantesFCN
102261117-68
D
D
N
V
D
16
GrenobleGrenobleGRE
10226917-88
D
D
D
N
V
17
Clermont FootClermont FootCLE
10073914-57
D
N
D
N
N
18
LavalLavalLAV
101361321-86
D
N
D
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

Au classement de Ligue 2, Rodez occupe la 14e place, une position qui le place dans la zone de turbulences, tandis que Dunkerque pointe au 10e rang, dans un ventre de tableau plus confortable. Ce décalage donne à la rencontre un relief particulier pour l'équipe locale, qui a besoin de points pour s'éloigner des places dangereuses.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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