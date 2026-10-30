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Reims vs Sochaux : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 11 2 nov. 2026 - 14:45 Stade Auguste Delaune

Le match d'aujourd'hui entre Reims et Sochaux débutera à 2 nov. 2026, 20:45.

Où voir le match aujourd'hui ?

Ce match de Ligue 2 entre Reims et Sochaux est diffusé en direct à la télévision et en streaming.

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Avant-match

Du côté de Reims, Nicolas Usai n'a communiqué aucune composition probable pour cette rencontre. Aucune blessure ni suspension n'est signalée à ce stade, mais des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Sochaux, Vincent Hognon n'a pas non plus dévoilé son onze de départ pressenti. Là encore, aucun forfait ni joueur suspendu n'est répertorié pour l'instant, et la feuille de groupe sera précisée dans les heures précédant le match.

Reims présente un bilan de une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Rémois ont partagé les points avec Boulogne lors de leur dernier match (1-1), après avoir dominé Dijon 4-2 lors d'un succès plus convaincant. Sur l'ensemble de cette séquence, l'équipe a marqué sept buts et en a concédé cinq.

Sochaux affiche quant à lui un bilan de une victoire, deux nuls et deux défaites sur les cinq derniers matches. Les Lionceaux restent sur une défaite à Annecy (3-1) et n'ont plus gagné depuis leur succès face à Nantes (1-0) début septembre. L'équipe a inscrit six buts mais en a encaissé sept sur cette période.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte à juillet 2024, lors d'un match amical remporté par Reims 3-1. En Coupe de France en janvier 2024, les équipes s'étaient séparées sur un score de parité (2-2, match joué à Sochaux). Sur les cinq dernières rencontres répertoriées, Reims n'a pas perdu une seule fois, avec trois victoires et deux matches nuls.

Au classement de Ligue 2, Reims occupe la quatrième place, ce qui le place dans le peloton de tête et dans la course aux places promotionnelles. Sochaux, douzième, se retrouve dans le ventre mou du classement et doit hausser son niveau pour s'éloigner de la zone dangereuse.

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

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