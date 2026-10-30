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Où voir Reims vs Sochaux en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Reims vs Sochaux
Reims
Sochaux
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Comment regarder le match de Ligue 2 entre Reims et Sochaux en direct? GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi, où regarde en direct, le onze, dernières infos et blessés et suspendus.

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Reims vs Sochaux : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 11
Stade Auguste Delaune

Le match d'aujourd'hui entre Reims et Sochaux débutera à 2 nov. 2026, 20:45.

Où voir le match aujourd'hui ?

Ce match de Ligue 2 entre Reims et Sochaux est diffusé en direct à la télévision et en streaming.

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Avant-match

Reims vs Sochaux Équipes probables

Entraineur

  • N. Usai

Du côté de Reims, Nicolas Usai n'a communiqué aucune composition probable pour cette rencontre. Aucune blessure ni suspension n'est signalée à ce stade, mais des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Sochaux, Vincent Hognon n'a pas non plus dévoilé son onze de départ pressenti. Là encore, aucun forfait ni joueur suspendu n'est répertorié pour l'instant, et la feuille de groupe sera précisée dans les heures précédant le match.

SDR

SDR - Forme

MPL
N1-1
AND
D3-0
FCN
N0-0
DIO
V4-2
BOU
N1-1
But marqué (encaissé)
6/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SOC

SOC - Forme

FCN
V1-0
LAV
N1-1
BOU
N1-1
MET
D3-2
ANN
D1-3
But marqué (encaissé)
6/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Reims présente un bilan de une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Rémois ont partagé les points avec Boulogne lors de leur dernier match (1-1), après avoir dominé Dijon 4-2 lors d'un succès plus convaincant. Sur l'ensemble de cette séquence, l'équipe a marqué sept buts et en a concédé cinq.

Sochaux affiche quant à lui un bilan de une victoire, deux nuls et deux défaites sur les cinq derniers matches. Les Lionceaux restent sur une défaite à Annecy (3-1) et n'ont plus gagné depuis leur succès face à Nantes (1-0) début septembre. L'équipe a inscrit six buts mais en a encaissé sept sur cette période.

Face à face

ReimsNulSochaux
4
0
1
Jeux d'amitié des clubs
Reims badge
Reims
SDR
3
Sochaux badge
Sochaux
SOC
1
FDM
Coupe de France
Sochaux badge
Sochaux
SOC
2
Reims badge
Reims
SDR
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Reims badge
Reims
SDR
3
Sochaux badge
Sochaux
SOC
0
FDM
Ligue 2
Reims badge
Reims
SDR
3
Sochaux badge
Sochaux
SOC
0
FDM
Ligue 2
Sochaux badge
Sochaux
SOC
2
Reims badge
Reims
SDR
4
FDM
15Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte à juillet 2024, lors d'un match amical remporté par Reims 3-1. En Coupe de France en janvier 2024, les équipes s'étaient séparées sur un score de parité (2-2, match joué à Sochaux). Sur les cinq dernières rencontres répertoriées, Reims n'a pas perdu une seule fois, avec trois victoires et deux matches nuls.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
10811238+1525
V
V
V
N
D
2
MontpellierMontpellierMPL
10631136+721
V
V
V
N
V
3
NancyNancyNAN
10613128+419
V
V
V
V
D
4
ReimsReimsSDR
104602012+818
N
V
N
N
V
5
PauPauPAU
105231310+317
V
V
V
V
D
6
Red StarRed StarRED
105231312+117
D
D
V
V
V
7
Annecy FCAnnecy FCANN
105141412+216
V
D
V
D
D
8
MetzMetzMET
103521614+214
N
V
D
N
D
9
DijonDijonDIO
103341718-112
D
D
V
V
V
10
DunkerqueDunkerqueDUN
103341416-212
N
V
D
D
V
11
GuingampGuingampEAG
103251315-211
V
D
D
D
V
12
SochauxSochauxSOC
10253812-411
D
D
N
N
V
13
BoulogneBoulogneBOU
1017277010
N
V
N
D
N
14
RodezRodezROD
103161622-610
V
D
D
D
D
15
NantesNantesFCN
102261117-68
D
D
N
V
D
16
GrenobleGrenobleGRE
10226917-88
D
D
D
N
V
17
Clermont FootClermont FootCLE
10073914-57
D
N
D
N
N
18
LavalLavalLAV
101361321-86
D
N
D
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

Au classement de Ligue 2, Reims occupe la quatrième place, ce qui le place dans le peloton de tête et dans la course aux places promotionnelles. Sochaux, douzième, se retrouve dans le ventre mou du classement et doit hausser son niveau pour s'éloigner de la zone dangereuse.

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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