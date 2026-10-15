Reims vs Dijon : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Reims vs Dijon : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 9 16 oct. 2026 - 14:00 Stade Auguste Delaune

Le match d'aujourd'hui entre Reims et Dijon débutera à 16 oct. 2026, 20:00.

La diffusion en direct

Le match entre Reims et Dijon est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de diffusion disponibles sont listées ci-dessous.

Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

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Aperçu du match

Du côté de Reims, Nicolas Usai prépare son équipe sans informations officielles sur des absences ou des blessés confirmés pour le moment. Des précisions sur le groupe disponible seront communiquées à l'approche du coup d'envoi.

Baptiste Ridira, l'entraîneur de Dijon, est également dans la même situation : aucun blessé ni suspendu n'est signalé dans les données disponibles. La composition définitive sera confirmée plus près de la rencontre.

Reims affiche un bilan de une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Rémois n'ont pas réussi à s'imposer lors de leurs deux derniers matchs de Ligue 2, concédant un nul vierge contre Nantes le 10 octobre après un match nul 1-1 face à Montpellier. Leur seule victoire récente en championnat remonte au 11 septembre, un succès 2-1 à Nancy. Sur ces cinq rencontres, Reims a marqué six buts et en a concédé cinq.

Dijon, de son côté, présente un bilan bien plus flatteur avec trois victoires, un nul et une défaite. Les Dijonnais ont battu Metz 4-2 le 12 octobre, confirmant une série de trois victoires en Ligue 2 lors de leurs quatre derniers matchs de championnat. Ils ont inscrit onze buts en cinq matchs, signe d'une efficacité offensive réelle.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 21 mars 2021, en Ligue 1 : Dijon recevait Reims et s'inclinait 1-0. Avant cela, les deux équipes s'étaient quittées sur un nul 0-0 au Stade Auguste Delaune en janvier 2021. Sur les cinq derniers duels recensés, Reims compte deux victoires, deux nuls et une défaite face aux Bourguignons.

En Ligue 2, Reims occupe la quatrième place du classement tandis que Dijon pointe au septième rang. Les deux équipes évoluent dans la première moitié du tableau, ce qui confère à ce match une dimension directe dans la course aux places qualificatives.

Comment utiliser un VPN ?

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Comment utiliser un VPN ?

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.