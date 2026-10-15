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Reims vs Dijon : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Reims vs Dijon
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Dijon
Ligue 2

Comment regarder le match de Ligue 2 entre Reims et Dijon en direct ? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Reims vs Dijon : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 9
Stade Auguste Delaune

Le match d'aujourd'hui entre Reims et Dijon débutera à 16 oct. 2026, 20:00.

La diffusion en direct

Le match entre Reims et Dijon est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de diffusion disponibles sont listées ci-dessous.

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Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

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Aperçu du match

Reims vs Dijon Équipes probables

Entraineur

  • N. Usai

Du côté de Reims, Nicolas Usai prépare son équipe sans informations officielles sur des absences ou des blessés confirmés pour le moment. Des précisions sur le groupe disponible seront communiquées à l'approche du coup d'envoi.

Baptiste Ridira, l'entraîneur de Dijon, est également dans la même situation : aucun blessé ni suspendu n'est signalé dans les données disponibles. La composition définitive sera confirmée plus près de la rencontre.

SDR

SDR - Forme

EAG
N2-2
NAN
V1-2
MPL
N1-1
AND
D3-0
FCN
N0-0
But marqué (encaissé)
5/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
DIO

DIO - Forme

BOU
N1-1
LAV
V3-2
ANN
V1-2
TRO
N2-2
MET
V4-2
But marqué (encaissé)
12/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Reims affiche un bilan de une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Rémois n'ont pas réussi à s'imposer lors de leurs deux derniers matchs de Ligue 2, concédant un nul vierge contre Nantes le 10 octobre après un match nul 1-1 face à Montpellier. Leur seule victoire récente en championnat remonte au 11 septembre, un succès 2-1 à Nancy. Sur ces cinq rencontres, Reims a marqué six buts et en a concédé cinq.

Dijon, de son côté, présente un bilan bien plus flatteur avec trois victoires, un nul et une défaite. Les Dijonnais ont battu Metz 4-2 le 12 octobre, confirmant une série de trois victoires en Ligue 2 lors de leurs quatre derniers matchs de championnat. Ils ont inscrit onze buts en cinq matchs, signe d'une efficacité offensive réelle.

Face à face

ReimsNulDijon
2
2
1
Ligue 1
Dijon badge
Dijon
DIO
0
Reims badge
Reims
SDR
1
FDM
Ligue 1
Reims badge
Reims
SDR
0
Dijon badge
Dijon
DIO
0
FDM
Ligue 1
Reims badge
Reims
SDR
1
Dijon badge
Dijon
DIO
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Reims badge
Reims
SDR
3
Dijon badge
Dijon
DIO
1
FDM
Ligue 1
Dijon badge
Dijon
DIO
1
Reims badge
Reims
SDR
1
FDM
6Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 21 mars 2021, en Ligue 1 : Dijon recevait Reims et s'inclinait 1-0. Avant cela, les deux équipes s'étaient quittées sur un nul 0-0 au Stade Auguste Delaune en janvier 2021. Sur les cinq derniers duels recensés, Reims compte deux victoires, deux nuls et une défaite face aux Bourguignons.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
8611218+1319
V
N
D
V
V
2
Red StarRed StarRED
8521129+317
V
V
V
V
D
3
MontpellierMontpellierMPL
843185+315
V
N
V
D
N
4
ReimsReimsSDR
8350159+614
N
N
V
N
V
5
NancyNancyNAN
841397+213
V
V
D
D
V
6
Annecy FCAnnecy FCANN
8413109+113
V
D
D
V
N
7
DijonDijonDIO
83321412+212
V
V
V
N
D
8
PauPauPAU
832398+111
V
V
D
N
N
9
SochauxSochauxSOC
825156-111
N
N
V
N
N
10
MetzMetzMET
82421211+110
D
N
D
V
N
11
GuingampGuingampEAG
82241013-38
D
D
V
N
N
12
DunkerqueDunkerqueDUN
82241013-38
D
D
V
N
D
13
NantesNantesFCN
8224913-48
N
V
D
V
N
14
GrenobleGrenobleGRE
8224813-58
D
N
V
D
V
15
RodezRodezROD
82151418-47
D
D
D
D
N
16
BoulogneBoulogneBOU
806246-26
N
D
N
N
N
17
Clermont FootClermont FootCLE
806269-36
D
N
N
N
N
18
LavalLavalLAV
81251017-75
D
N
D
D
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 2, Reims occupe la quatrième place du classement tandis que Dijon pointe au septième rang. Les deux équipes évoluent dans la première moitié du tableau, ce qui confère à ce match une dimension directe dans la course aux places qualificatives.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment utiliser un VPN ?

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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