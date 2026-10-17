A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 9 17 oct. 2026 - 14:00 Stade Bauer

Red Star - Saint-Étienne sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 1, accessible également via beIN SPORTS CONNECT et myCANAL.

Comment regarder Red Star contre Saint-Étienne avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Red Star vs Saint-Étienne : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 9 17 oct. 2026 - 14:00 Stade Bauer

Le match d'aujourd'hui entre Red Star et Saint-Étienne débutera à 17 oct. 2026, 20:00.

Du côté de Red Star, Damien Perrinelle prépare son équipe pour ce rendez-vous à domicile. Aucun blessé ni suspendu n'est signalé pour le moment, et la composition probable n'a pas encore été communiquée officiellement ; des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Saint-Étienne, Ian Cathro est également attendu pour confirmer son groupe. Aucune absence n'est recensée dans les données disponibles, et le onze probable sera précisé dans les heures précédant le match.

Red Star présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs de Ligue 2. Les Audoniens restent sur un succès 2-3 à Clermont Foot le 10 octobre, après avoir battu Guingamp 1-3 et Metz 1-0 lors des journées précédentes. Sur cette série, ils ont inscrit neuf buts et n'en ont concédé que cinq. Leur seule défaite remonte au 29 août, une lourde correction 1-4 face à Reims.

Saint-Étienne affiche également quatre victoires sur cinq matchs toutes compétitions confondues, dont trois en Ligue 2. Les Verts ont dominé Rodez 2-0 le 10 octobre, leur deuxième succès de rang en championnat après leur victoire 3-1 contre Montpellier début septembre. Ils ont concédé un match nul 2-2 face à Metz et une défaite 2-1 à Dunkerque sur cette période.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 7 mars 2026, en Ligue 2 : Saint-Étienne s'était imposé 2-0 à domicile. Avant cela, Red Star avait pris sa revanche au Stade Bauer le 1er novembre 2025, s'imposant 2-1. Sur les trois derniers matchs recensés entre les deux équipes, chaque club compte une victoire en Ligue 2, et Saint-Étienne avait également remporté leur rencontre de Coupe de France en février 2015 sur le score de 1-2 à Bauer.

En Ligue 2, Saint-Étienne occupe la première place du classement tandis que Red Star pointe à la troisième position. Ce duel entre le leader et le troisième donne à la rencontre une dimension directe dans la course aux places de tête.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.