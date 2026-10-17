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Red Star vs Saint-Étienne: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Red Star vs Saint-Étienne
Red Star
Saint-Étienne
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Comment regarder le match de Ligue 2 entre Red Star et Saint-Étienne, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 2 - Journée 9
Stade Bauer
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Red Star - Saint-Étienne sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 1, accessible également via beIN SPORTS CONNECT et myCANAL.

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Comment regarder Red Star contre Saint-Étienne avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Red Star vs Saint-Étienne : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 9
Stade Bauer

Le match d'aujourd'hui entre Red Star et Saint-Étienne débutera à 17 oct. 2026, 20:00.

Red Star vs Saint-Étienne Équipes probables

Entraineur

  • D. Perrinelle

Du côté de Red Star, Damien Perrinelle prépare son équipe pour ce rendez-vous à domicile. Aucun blessé ni suspendu n'est signalé pour le moment, et la composition probable n'a pas encore été communiquée officiellement ; des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Saint-Étienne, Ian Cathro est également attendu pour confirmer son groupe. Aucune absence n'est recensée dans les données disponibles, et le onze probable sera précisé dans les heures précédant le match.

RED

RED - Forme

SDR
D1-4
LAV
V1-2
MET
V1-0
EAG
V1-3
CLE
V2-3
But marqué (encaissé)
10/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
SEN

SEN - Forme

MPL
V3-1
DUN
D2-1
MET
N2-2
SIO
V5-1
ROD
V2-0
But marqué (encaissé)
13/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Red Star présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs de Ligue 2. Les Audoniens restent sur un succès 2-3 à Clermont Foot le 10 octobre, après avoir battu Guingamp 1-3 et Metz 1-0 lors des journées précédentes. Sur cette série, ils ont inscrit neuf buts et n'en ont concédé que cinq. Leur seule défaite remonte au 29 août, une lourde correction 1-4 face à Reims.

Saint-Étienne affiche également quatre victoires sur cinq matchs toutes compétitions confondues, dont trois en Ligue 2. Les Verts ont dominé Rodez 2-0 le 10 octobre, leur deuxième succès de rang en championnat après leur victoire 3-1 contre Montpellier début septembre. Ils ont concédé un match nul 2-2 face à Metz et une défaite 2-1 à Dunkerque sur cette période.

Face à face

Red StarNulSaint-Étienne
1
0
2
Ligue 2
Saint-Étienne badge
Saint-Étienne
SEN
2
Red Star badge
Red Star
RED
0
FDM
Ligue 2
Red Star badge
Red Star
RED
2
Saint-Étienne badge
Saint-Étienne
SEN
1
FDM
Coupe de France
Red Star badge
Red Star
RED
1
Saint-Étienne badge
Saint-Étienne
SEN
2
FDM
3Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/3
Les deux équipes ont marqué2/3

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 7 mars 2026, en Ligue 2 : Saint-Étienne s'était imposé 2-0 à domicile. Avant cela, Red Star avait pris sa revanche au Stade Bauer le 1er novembre 2025, s'imposant 2-1. Sur les trois derniers matchs recensés entre les deux équipes, chaque club compte une victoire en Ligue 2, et Saint-Étienne avait également remporté leur rencontre de Coupe de France en février 2015 sur le score de 1-2 à Bauer.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
8611218+1319
V
N
D
V
V
2
ReimsReimsSDR
94501911+817
V
N
N
V
N
3
Red StarRed StarRED
8521129+317
V
V
V
V
D
4
NancyNancyNAN
9513118+316
V
V
V
D
D
5
MontpellierMontpellierMPL
843185+315
V
N
V
D
N
6
PauPauPAU
9423119+214
V
V
V
D
N
7
Annecy FCAnnecy FCANN
94141111013
D
V
D
D
V
8
DijonDijonDIO
93331616012
D
V
V
V
N
9
SochauxSochauxSOC
825156-111
N
N
V
N
N
10
MetzMetzMET
82421211+110
D
N
D
V
N
11
BoulogneBoulogneBOU
91626609
V
N
D
N
N
12
DunkerqueDunkerqueDUN
82241013-38
D
D
V
N
D
13
GuingampGuingampEAG
92251115-48
D
D
D
V
N
14
NantesNantesFCN
8224913-48
N
V
D
V
N
15
GrenobleGrenobleGRE
9225815-78
D
D
N
V
D
16
Clermont FootClermont FootCLE
9072912-37
N
D
N
N
N
17
RodezRodezROD
82151418-47
D
D
D
D
N
18
LavalLavalLAV
91351320-76
N
D
N
D
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 2, Saint-Étienne occupe la première place du classement tandis que Red Star pointe à la troisième position. Ce duel entre le leader et le troisième donne à la rencontre une dimension directe dans la course aux places de tête.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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