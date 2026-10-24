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Red Bull New York vs Inter Miami CF: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Red Bull New York vs Inter Miami CF
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Comment regarder le match de Major League Soccer entre Red Bull New York et Inter Miami CF, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

FranceApple TV
CanadaApple TV

A quelle heure commence le jeu ?

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Le match entre Red Bull New York et Inter Miami CF est diffusé en direct sur Apple TV, la plateforme de streaming exclusive de la Major League Soccer. Depuis le début de la saison 2026, l'intégralité des rencontres de MLS est incluse dans un abonnement Apple TV standard, sans pass supplémentaire nécessaire.

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Comment regarder Red Bull New York contre Inter Miami CF avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Red Bull New York vs Inter Miami CF : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Red Bull New York et Inter Miami CF débutera à 24 oct. 2026, 23:30.

Red Bull New York vs Inter Miami CF Équipes probables

Entraineur

  • M. Bradley

Du côté des Red Bulls, Michael Bradley n'a communiqué aucune composition probable. Aucun blessé ni suspendu n'est signalé à ce stade, mais les informations seront mises à jour au fur et à mesure que le coup d'envoi approche.

Pour Inter Miami, Kily Gonzalez ne dispose pas non plus d'un onze probable confirmé. Aucune absence n'est répertoriée pour le moment dans les données disponibles. Des précisions supplémentaires seront ajoutées dès que le club les communiquera officiellement.

RNY

RNY - Forme

NYC
V0-1
STL
D0-3
SDI
V4-1
DCU
D2-1
TFC
D0-2
But marqué (encaissé)
6/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
MIA

MIA - Forme

SDI
N2-2
COL
D2-1
DCU
V4-0
NYC
V2-0
ATL
V1-3
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

New York affiche un bilan de deux victoires, aucun nul et trois défaites sur ses cinq dernières rencontres, pour un total de sept buts marqués et sept encaissés. La dernière sortie, une défaite 0-2 contre Toronto FC, illustre les difficultés actuelles du club. La seule large victoire de cette série remonte au 10 octobre, un succès 4-1 face à San Diego FC.

Inter Miami présente un visage bien plus solide, avec trois victoires, un nul et une seule défaite sur la même période. Les Floridiens ont inscrit huit buts et n'en ont concédé que quatre. Leur dernière sortie, un succès 3-1 contre Atlanta United le 17 octobre, confirme une dynamique positive. La défaite 1-2 contre Columbus Crew fin septembre reste l'unique accroc récent.

Face à face

Red Bull New YorkNulInter Miami CF
1
1
3
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Red Bull New York badge
Red Bull New York
RNY
2
FDM
Major League Soccer
Red Bull New York badge
Red Bull New York
RNY
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
5
FDM
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
Red Bull New York badge
Red Bull New York
RNY
1
FDM
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
6
Red Bull New York badge
Red Bull New York
RNY
2
FDM
Major League Soccer
Red Bull New York badge
Red Bull New York
RNY
4
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
0
FDM
10Buts marqués17
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 11 avril 2026 en MLS, et s'est soldée par un match nul 2-2 à domicile pour Inter Miami. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux clubs, le bilan penche nettement en faveur de Miami, qui s'est imposé à trois reprises, dont une victoire 5-1 à New York en juillet 2025 et un succès 6-2 en 2024. New York n'a remporté qu'un seul de ces cinq duels, un 4-0 à domicile en mars 2024.

MLS Est

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Nashville SCNashville SCNSC
3020736423+4167
N
V
V
V
V
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
30151057351+2255
V
V
V
D
N
3
New England RevolutionNew England RevolutionNER
30164104941+852
V
V
D
D
V
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
30146105244+848
D
D
V
V
V
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
3013895345+847
N
D
V
D
V
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
30137106148+1346
N
V
V
V
V
7
Orlando CityOrlando CityORL
30125135870-1241
V
N
V
D
D
8
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
30109116271-939
V
D
D
V
D
9
Red Bull New YorkRed Bull New YorkRNY
30106143956-1736
D
D
V
D
V
10
Toronto FCToronto FCTFC
30812104655-936
V
N
V
D
D
11
Columbus CrewColumbus CrewCOL
30105154647-135
V
V
D
V
V
12
New York City FCNew York City FCNYC
30810124341+234
N
D
D
N
D
13
DC UnitedDC UnitedDCU
30712113853-1533
D
D
V
D
N
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
3086163751-1430
D
V
D
N
V
15
CF MontrealCF MontrealMTL
3067173660-2425
N
D
D
V
D
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League

En conférence Est de MLS, Inter Miami occupe la deuxième place, tandis que les Red Bulls de New York sont neuvièmes. L'écart au classement reflète fidèlement la différence de dynamique entre les deux équipes en ce moment de la saison.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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