A quelle heure commence le jeu ?

Major League Soccer - Journée 31 24 oct. 2026 - 17:30 Sports Illustrated Stadium

Le match entre Red Bull New York et Inter Miami CF est diffusé en direct sur Apple TV, la plateforme de streaming exclusive de la Major League Soccer. Depuis le début de la saison 2026, l'intégralité des rencontres de MLS est incluse dans un abonnement Apple TV standard, sans pass supplémentaire nécessaire.

Comment regarder Red Bull New York contre Inter Miami CF avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Red Bull New York vs Inter Miami CF : heure du coup d'envoi

Major League Soccer - Journée 31 24 oct. 2026 - 17:30 Sports Illustrated Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Red Bull New York et Inter Miami CF débutera à 24 oct. 2026, 23:30.

Du côté des Red Bulls, Michael Bradley n'a communiqué aucune composition probable. Aucun blessé ni suspendu n'est signalé à ce stade, mais les informations seront mises à jour au fur et à mesure que le coup d'envoi approche.

Pour Inter Miami, Kily Gonzalez ne dispose pas non plus d'un onze probable confirmé. Aucune absence n'est répertoriée pour le moment dans les données disponibles. Des précisions supplémentaires seront ajoutées dès que le club les communiquera officiellement.

New York affiche un bilan de deux victoires, aucun nul et trois défaites sur ses cinq dernières rencontres, pour un total de sept buts marqués et sept encaissés. La dernière sortie, une défaite 0-2 contre Toronto FC, illustre les difficultés actuelles du club. La seule large victoire de cette série remonte au 10 octobre, un succès 4-1 face à San Diego FC.

Inter Miami présente un visage bien plus solide, avec trois victoires, un nul et une seule défaite sur la même période. Les Floridiens ont inscrit huit buts et n'en ont concédé que quatre. Leur dernière sortie, un succès 3-1 contre Atlanta United le 17 octobre, confirme une dynamique positive. La défaite 1-2 contre Columbus Crew fin septembre reste l'unique accroc récent.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 11 avril 2026 en MLS, et s'est soldée par un match nul 2-2 à domicile pour Inter Miami. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux clubs, le bilan penche nettement en faveur de Miami, qui s'est imposé à trois reprises, dont une victoire 5-1 à New York en juillet 2025 et un succès 6-2 en 2024. New York n'a remporté qu'un seul de ces cinq duels, un 4-0 à domicile en mars 2024.

En conférence Est de MLS, Inter Miami occupe la deuxième place, tandis que les Red Bulls de New York sont neuvièmes. L'écart au classement reflète fidèlement la différence de dynamique entre les deux équipes en ce moment de la saison.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.