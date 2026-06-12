Coupe du monde - Grp. B San Francisco Bay Area Stadium

En France, Qatar - Suisse est diffusé sur M6 et beIN SPORTS 1. Le match est également accessible en streaming via 6play, M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, myCANAL et Free. Les options de diffusion en direct sont listées ci-dessous.

Comment regarder Qatar contre Suisse avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Qatar vs Suisse : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. B San Francisco Bay Area Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Qatar et Suisse débutera à 13 juin 2026, 21:00.





Du côté du Qatar, Julen Lopetegui prend les rênes d'un groupe dont la composition exacte du onze de départ n'a pas encore été communiquée. Aucune information officielle sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour l'instant. Les informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour la Suisse, Murat Yakin dispose d'un effectif au complet après la résolution du dossier Breel Embolo, dont l'entrée aux États-Unis avait été initialement refusée avant d'être finalement accordée. Aucun forfait ni suspension n'a été signalé dans le groupe helvétique. Le onze probable sera précisé à l'approche de la rencontre.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Le Qatar traverse une période délicate : sur ses cinq derniers matchs, les Maroons n'ont enregistré aucune victoire, avec trois défaites et deux nuls. Lors de la FIFA Arab Cup en décembre 2025, ils ont perdu contre la Tunisie (0-3) et la Palestine (0-1), et partagé l'enjeu avec la Syrie (1-1). En préparation, ils ont ensuite cédé face à l'Irlande (0-1) avant de tenir le nul contre le Salvador (0-0) début juin. Sur ces cinq rencontres, le Qatar a inscrit deux buts et en a concédé six.

La Suisse présente un bilan plus équilibré avec une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Le résultat le plus marquant reste la victoire 4-1 contre la Jordanie fin mai, tandis que les Helvètes ont tenu tête à l'Australie (1-1) lors de leur dernier match de préparation le 6 juin. La défaite 3-4 contre l'Allemagne en mars reste la seule vraie contre-performance. La Nati a marqué sept buts et en a concédé six sur cette période.

QAT Dernier match SUI 1 0 Nul 0 Suisse 0 - 1 Qatar 1 Buts marqués 0 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1





Les deux équipes ne se sont rencontrées qu'une seule fois dans les données disponibles : en novembre 2018, dans un match amical disputé en Suisse, la Nati s'était inclinée 0-1 face au Qatar. Ce sera donc seulement le deuxième face-à-face entre les deux sélections, et le premier dans le cadre d'une compétition officielle.





Dans le Groupe B de la Coupe du Monde 2026, le Qatar occupe la troisième place et la Suisse la quatrième avant ce match d'ouverture.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.