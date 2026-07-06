A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Phase Finale Dallas Stadium

Le match Portugal - Espagne est diffusé en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour regarder la rencontre en direct à la télévision ou en live stream.

Comment regarder Portugal contre Espagne avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Portugal vs Espagne : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Phase Finale Dallas Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Portugal et Espagne débutera à 6 juil. 2026, 21:00.

Du côté portugais, Roberto Martinez devrait aligner un 4-3-3 avec Diogo Costa dans les buts, une défense composée de Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga et Nuno Mendes, et un milieu de terrain articulé autour de Joao Neves, Vitinha et Bruno Fernandes. Pedro Neto et Rafael Leão encadreraient Cristiano Ronaldo en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif portugais à ce stade.

Pour l'Espagne, Luis de la Fuente devrait s'appuyer sur Unai Simón entre les poteaux, avec une défense à quatre composée de Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. Rodri, Pedri et Alejandro Baena formeraient le milieu, tandis que Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal et Dani Olmo constitueraient le trio offensif. Aucune suspension n'est confirmée. Des mises à jour concernant la disponibilité de certains joueurs seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Le Portugal présente un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matches. La Seleção a battu la Croatie 2-1 lors de son dernier match, grâce à un but décisif en toute fin de rencontre. Lors de la phase de groupes, le Portugal avait notamment écrasé l'Ouzbékistan 5-0, tout en concédant un nul 1-1 face à la RD Congo. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, le Portugal a marqué dix buts et en a encaissé trois.

L'Espagne affiche quatre victoires et un nul sur la même période, avec une seule fois le filet adverse intact lors d'un 0-0 contre le Cap-Vert. La Roja a battu l'Autriche 3-0 lors de son dernier match et n'a pas encaissé le moindre but depuis le début de la compétition. Elle avait également dominé l'Arabie saoudite 4-0 en phase de groupes. Au total, l'Espagne a inscrit huit buts et n'en a concédé aucun sur ses cinq dernières sorties.

La rencontre la plus récente entre les deux sélections s'est soldée par un match nul 2-2 en UEFA Nations League A, le 8 juin 2025. Avant cela, l'Espagne avait dominé le Portugal 1-0 à Lisbonne en septembre 2022, après un match nul 1-1 à Séville en juin de la même année. Sur les cinq dernières confrontations, chaque équipe compte une victoire, les trois autres matches s'étant terminés sur des scores nuls. Les deux nations se sont régulièrement neutralisées à ce niveau.

L'Espagne a terminé première du Groupe H, tandis que le Portugal s'est qualifié en tant que deuxième du Groupe K pour accéder à ce huitième de finale.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.