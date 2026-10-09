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Pau vs Laval: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Pau vs Laval
Pau
Laval
Ligue 2

Comment regarder le match de Ligue 2 entre Pau et Laval, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 2 - Journée 8
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Le match entre Pau FC et Laval est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre la rencontre en direct.

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Comment regarder Pau contre Laval avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Pau vs Laval : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 8
Stade du Hameau

Le match d'aujourd'hui entre Pau et Laval débutera à 9 oct. 2026, 20:00.

Pau vs Laval Équipes probables

Entraineur

  • T. Debes

Du côté du Pau FC, Thierry Debes est aux commandes de l'équipe. Aucune information officielle sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; ces données seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Laval, David Vignes prépare ses joueurs pour ce déplacement dans les Pyrénées-Atlantiques. Là encore, aucune information sur les absences ou la composition probable n'a été communiquée à ce stade.

PAU

PAU - Forme

ROD
N2-2
SOC
N1-1
MPL
D1-0
DUN
V2-0
TFC
V2-3
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
LAV

LAV - Forme

GRE
D0-3
RED
D1-2
DIO
D3-2
SOC
N1-1
REN
V1-0
But marqué (encaissé)
5/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Pau FC présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Béarnais ont inscrit huit buts et en ont concédé six sur cette période. Leur résultat le plus récent est une victoire 2-3 contre Toulouse, et ils avaient auparavant dominé Dunkerque 2-0 en Ligue 2. La seule défaite sur cette série remonte au 11 septembre, face à Montpellier (0-1).

Laval affiche un bilan bien moins encourageant, avec une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Tangos n'ont marqué que cinq buts pour neuf encaissés. Leur victoire la plus récente, 1-0 contre Rennes, est intervenue hors championnat. En Ligue 2, Laval reste sur trois défaites consécutives, dont un revers 0-3 à Grenoble le 28 août.

Face à face

PauNulLaval
3
1
1
Ligue 2
Laval badge
Laval
LAV
0
Pau badge
Pau
PAU
1
FDM
Ligue 2
Pau badge
Pau
PAU
1
Laval badge
Laval
LAV
0
FDM
Ligue 2
Pau badge
Pau
PAU
1
Laval badge
Laval
LAV
1
FDM
Ligue 2
Laval badge
Laval
LAV
3
Pau badge
Pau
PAU
1
FDM
Ligue 2
Pau badge
Pau
PAU
3
Laval badge
Laval
LAV
0
FDM
7Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre les deux clubs s'est jouée le 30 janvier 2026 à Laval, et s'est soldée par une victoire 0-1 de Pau. Sur les cinq derniers duels recensés, Pau s'impose comme l'équipe dominante avec trois victoires contre une pour Laval, et un match nul. Le bilan offensif global est favorable aux Béarnais, qui ont inscrit sept buts contre cinq pour les Lavallois sur cette série.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
7511198+1116
N
D
V
V
V
2
Red StarRed StarRED
742197+214
V
V
V
D
N
3
ReimsReimsSDR
7340159+613
N
V
N
V
V
4
MontpellierMontpellierMPL
733165+112
N
V
D
N
V
5
MetzMetzMET
7241107+310
N
D
V
N
N
6
NancyNancyNAN
731387+110
V
D
D
V
V
7
Annecy FCAnnecy FCANN
731399010
D
D
V
N
D
8
SochauxSochauxSOC
724145-110
N
V
N
N
V
9
DijonDijonDIO
7232101009
V
V
N
D
N
10
PauPauPAU
72236608
V
D
N
N
D
11
GuingampGuingampEAG
72231012-28
D
V
N
N
D
12
DunkerqueDunkerqueDUN
72231012-28
D
V
N
D
D
13
GrenobleGrenobleGRE
7223811-38
N
V
D
V
D
14
RodezRodezROD
72141416-27
D
D
D
N
V
15
NantesNantesFCN
7214913-47
V
D
V
N
D
16
Clermont FootClermont FootCLE
706146-26
N
N
N
N
N
17
BoulogneBoulogneBOU
705235-25
D
N
N
N
N
18
LavalLavalLAV
7124814-65
N
D
D
D
N
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

Au classement de la Ligue 2, Pau occupe la dixième place, tandis que Laval pointe à la dix-huitième position. Pau joue donc avec la sécurité d'un milieu de tableau, alors que Laval est directement concerné par la lutte pour le maintien.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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