A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 8 9 oct. 2026 - 14:00 Stade du Hameau

Le match entre Pau FC et Laval est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre la rencontre en direct.

Comment regarder Pau contre Laval avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Pau vs Laval : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 8 9 oct. 2026 - 14:00 Stade du Hameau

Le match d'aujourd'hui entre Pau et Laval débutera à 9 oct. 2026, 20:00.

Du côté du Pau FC, Thierry Debes est aux commandes de l'équipe. Aucune information officielle sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; ces données seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Laval, David Vignes prépare ses joueurs pour ce déplacement dans les Pyrénées-Atlantiques. Là encore, aucune information sur les absences ou la composition probable n'a été communiquée à ce stade.

Le Pau FC présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Béarnais ont inscrit huit buts et en ont concédé six sur cette période. Leur résultat le plus récent est une victoire 2-3 contre Toulouse, et ils avaient auparavant dominé Dunkerque 2-0 en Ligue 2. La seule défaite sur cette série remonte au 11 septembre, face à Montpellier (0-1).

Laval affiche un bilan bien moins encourageant, avec une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Tangos n'ont marqué que cinq buts pour neuf encaissés. Leur victoire la plus récente, 1-0 contre Rennes, est intervenue hors championnat. En Ligue 2, Laval reste sur trois défaites consécutives, dont un revers 0-3 à Grenoble le 28 août.

La dernière confrontation entre les deux clubs s'est jouée le 30 janvier 2026 à Laval, et s'est soldée par une victoire 0-1 de Pau. Sur les cinq derniers duels recensés, Pau s'impose comme l'équipe dominante avec trois victoires contre une pour Laval, et un match nul. Le bilan offensif global est favorable aux Béarnais, qui ont inscrit sept buts contre cinq pour les Lavallois sur cette série.

Au classement de la Ligue 2, Pau occupe la dixième place, tandis que Laval pointe à la dix-huitième position. Pau joue donc avec la sécurité d'un milieu de tableau, alors que Laval est directement concerné par la lutte pour le maintien.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.