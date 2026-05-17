Ligue 1 - Ligue 1 Stade Jean Bouin

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Les options pour regarder Paris FC - PSG à la télévision et en live stream sont présentées ci-dessous. Le match est diffusé sur Molotov, DAZN et RMC Sport 1.

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Comment regarder Paris FC contre Paris Saint-Germain avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Paris FC vs Paris Saint-Germain : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Jean Bouin

Le match d'aujourd'hui entre Paris FC et Paris Saint-Germain débutera à 17 mai 2026, 21:00.





Du côté du Paris FC, plusieurs absences sont à noter avant ce derby. Johann Krasso, Pierre Hamel, Lamine Gueye, Rémy Riou, Soufiane Alakouch et Willem Geubbels sont tous indisponibles sur blessure. Mamadou Mbow est suspendu et ne pourra pas prendre part à la rencontre. Le onze probable alignerait Trapp dans les buts, avec une défense composée de Traore, Coppola, Otavio et Sangui, tandis que Matondo, Lees-Melou, Gory, Kebbal et Koleosho soutiendraient Munetsi en attaque.

Pour le PSG, Luis Enrique devra se passer de plusieurs éléments. Lucas Chevalier, Willian Pacho, Warren Zaïre-Emery, Nuno Mendes et Ndjantou sont tous forfaits. Le onze probable verrait Safonov dans les buts, devant une défense à quatre comprenant Lucas Hernández, Beraldo, Mayulu et Marquinhos. João Neves et Vitinha animent le milieu, avec Fabián Ruiz en soutien d'un trio offensif formé de Dembélé, Kvaratskhelia et Doué. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Le Paris FC présente un bilan de deux victoires, zéro nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches de Ligue 1. Lors de leur dernier match, les Parisiens se sont inclinés 2-1 face à Rennes. La victoire la plus marquante de cette série reste le succès 4-0 contre Brest, suivi d'un autre succès 4-1 à Monaco. L'équipe a également concédé une défaite 0-1 contre Lille dans cet intervalle, signe d'une régularité encore fragile.

Le PSG, de son côté, affiche trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq dernières sorties, toutes compétitions confondues. Les champions ont notamment battu Lens 2-0 pour décrocher le titre, puis enchaîné avec un succès 1-0 à Brest. En Ligue des Champions, ils ont partagé les points avec le Bayern Munich (1-1) après les avoir battus 5-4 lors du match aller. Paris n'a perdu aucun de ses cinq derniers matches.





Les quatre dernières confrontations entre les deux clubs montrent une domination globale du PSG, bien que le Paris FC ait su créer la surprise. La rencontre la plus récente, disputée en Coupe de France en janvier 2026, s'est soldée par une victoire 1-0 du Paris FC face au PSG, un résultat qui avait marqué les esprits. En Ligue 1, lors du match aller en janvier 2026, le PSG s'était imposé 2-1. Sur l'ensemble des quatre matches répertoriés, le PSG s'est imposé deux fois, le Paris FC une fois, et les deux équipes ont fait match nul une fois, pour un bilan de buts globalement favorable aux champions.





En Ligue 1, le PSG trône en tête du classement, titre déjà en poche, tandis que le Paris FC se trouve en milieu de tableau à la onzième place. L'enjeu sportif est donc très différent pour les deux équipes en ce soir de derby.





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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.