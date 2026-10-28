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OL Lyonnes vs Inter: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

OL Lyonnes vs Inter
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre OL Lyonnes et Inter, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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A quelle heure commence le jeu ?

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Le match OL Lyonnes vs Inter est diffusé en direct sur Disney+. Les options de streaming et de chaîne TV disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder OL Lyonnes contre Inter avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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OL Lyonnes vs Inter : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre OL Lyonnes et Inter débutera à 28 oct. 2026, 21:00.

OL Lyonnes vs Inter Équipes probables

Entraineur

  • J. Giraldez

Du côté de l'OL Lyonnes, Jonatan Giraldez n'a pas encore communiqué de onze probable pour cette rencontre. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif lyonnais, et des informations complémentaires seront publiées à l'approche du coup d'envoi.

Pour l'Inter, David Sassarini n'a pas non plus confirmé sa composition de départ. Aucun élément concernant des blessures ou des suspensions n'est disponible pour le moment, et les nouvelles d'équipe seront mises à jour dès que possible.

OLL

OLL - Forme

SER
V0-8
CHE
N0-0
TOU
V5-0
PSG
V0-4
MSO
V5-0
But marqué (encaissé)
22/0
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
0/5
INT

INT - Forme

FIO
V2-0
WIE
N1-1
COM
V0-2
PAR
V3-0
NAP
N0-0
But marqué (encaissé)
8/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Lyon présente un bilan de quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matchs. Leur dernière sortie s'est conclue par une victoire 5-0 contre Marseille en Première Ligue, et elles avaient également écrasé Toulouse 5-0 début octobre. Sur ces cinq rencontres, les Lyonnaises ont inscrit 22 buts sans en concéder un seul, un record défensif remarquable.

L'Inter affiche deux victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Italiennes ont partagé les points 0-0 avec le Napoli lors de leur dernière sortie, après une victoire 3-0 contre Parme. Elles ont gardé leur cage inviolée à trois reprises au cours de cette série.

Aucune donnée de confrontation directe entre OL Lyonnes et l'Inter n'est disponible pour ce match.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BarcelonaBarcelonaBAR
2200112+96
V
V
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
211080+84
N
V
3
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
V
N
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
211052+34
V
N
5
Arsenal WomenArsenal WomenARS
211032+14
N
V
6
InterInterINT
211021+14
N
V
7
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
211010+14
N
V
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
V
D
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
V
D
10
SL BenficaSL BenficaBEN
210124-23
D
V
11
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
N
N
12
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
20202202
N
N
13
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
N
D
14
Paris FCParis FCPAR
201147-31
N
D
15
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
201105-51
D
N
16
RomaRomaROM
201106-61
D
N
17
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
D
D
18
ServetteServetteSER
2002113-120
D
D
Qualification to 1/4 finals
Qualification pour les quarts de finale

Dans la phase de groupes de la Ligue des Champions Féminine, Lyon occupe la deuxième place du classement, tandis que l'Inter se trouve en sixième position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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