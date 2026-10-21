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OFI Crete vs Bayer Leverkusen : Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

OFI Crete vs Bayer Leverkusen
OFI Crete
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre OFI Crete et Bayer Leverkusen en direct ? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

OFI Crete vs Bayer Leverkusen : heure du coup d'envoi

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Ligue Europa - Journée 3
Pankritio Stadium

Le match d'aujourd'hui entre OFI Crete et Bayer Leverkusen débutera à 22 oct. 2026, 18:45.

Comment voir le match en direct ?

Le match OFI Crète vs Bayer Leverkusen est diffusé en direct sur CANAL+ Live et en streaming sur myCANAL.

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Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

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Aperçu du match

OFI Crete vs Bayer Leverkusen Équipes probables

Entraineur

  • C. Kontis

Du côté d'OFI Crète, Christos Kontis prépare son équipe pour ce match sans que des informations précises sur les blessés ou les suspendus ne soient disponibles pour le moment. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Bayer Leverkusen, Carles Martinez ne dispose pas non plus d'un onze probable confirmé à ce stade. Aucune absence notable n'a été signalée dans les données disponibles. Des précisions seront communiquées dès que possible avant le match.

OFI

OFI - Forme

TSG
V2-0
ATT
N2-2
AEK
D3-0
REN
D2-1
KAL
D4-3
But marqué (encaissé)
8/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
B04

B04 - Forme

CEL
V2-0
RBL
V2-0
M05
V3-4
LCH
V0-4
SCF
V2-1
But marqué (encaissé)
14/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

OFI Crète présentent un bilan d'une victoire, un match nul et trois défaites sur leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leur seul succès dans cette période remonte à un 2-0 contre Hoffenheim en Ligue Europa. Lors de leur dernière sortie, ils se sont inclinés 4-3 face à Kalamata en Super League. L'équipe a inscrit douze buts et en a concédé douze sur ces cinq matches, signe d'une défense particulièrement friable en ce moment.

Bayer Leverkusen affichent un bilan parfait : cinq victoires en cinq matches. Leur dernier résultat est un succès 2-1 à Fribourg en Bundesliga, et ils ont également écrasé Lech Poznan 4-0 en Ligue Europa lors de la journée précédente. Les Allemands ont marqué treize buts et n'en ont concédé que deux sur cette série, témoignant d'une solidité collective impressionnante.

Aucune donnée de confrontation directe n'est disponible entre OFI Crète et Bayer Leverkusen. Ce match constitue vraisemblablement une première rencontre entre les deux clubs à ce niveau de la compétition européenne.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
N
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
N
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
N
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
V
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
Milan ACMilan ACMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
N
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
N
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
N
24
LevskiLevskiLES
201112-11
N
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
N
27
NEC NimégueNEC NimégueNEC
201116-51
N
D
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
D
D
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Bayer Leverkusen occupent la deuxième place du classement, ce qui les place parmi les favoris à la qualification directe pour les huitièmes de finale. OFI Crète sont dix-huitièmes, une position qui les oblige à réagir dès maintenant pour ne pas se retrouver hors course avant la fin de la phase de groupes.

Comment utiliser un VPN

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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