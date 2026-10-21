OFI Crete vs Bayer Leverkusen : Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

OFI Crete vs Bayer Leverkusen : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 12:45 Pankritio Stadium

Le match d'aujourd'hui entre OFI Crete et Bayer Leverkusen débutera à 22 oct. 2026, 18:45.

Comment voir le match en direct ?

Le match OFI Crète vs Bayer Leverkusen est diffusé en direct sur CANAL+ Live et en streaming sur myCANAL.

Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

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Aperçu du match

Du côté d'OFI Crète, Christos Kontis prépare son équipe pour ce match sans que des informations précises sur les blessés ou les suspendus ne soient disponibles pour le moment. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Bayer Leverkusen, Carles Martinez ne dispose pas non plus d'un onze probable confirmé à ce stade. Aucune absence notable n'a été signalée dans les données disponibles. Des précisions seront communiquées dès que possible avant le match.

OFI Crète présentent un bilan d'une victoire, un match nul et trois défaites sur leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leur seul succès dans cette période remonte à un 2-0 contre Hoffenheim en Ligue Europa. Lors de leur dernière sortie, ils se sont inclinés 4-3 face à Kalamata en Super League. L'équipe a inscrit douze buts et en a concédé douze sur ces cinq matches, signe d'une défense particulièrement friable en ce moment.

Bayer Leverkusen affichent un bilan parfait : cinq victoires en cinq matches. Leur dernier résultat est un succès 2-1 à Fribourg en Bundesliga, et ils ont également écrasé Lech Poznan 4-0 en Ligue Europa lors de la journée précédente. Les Allemands ont marqué treize buts et n'en ont concédé que deux sur cette série, témoignant d'une solidité collective impressionnante.

Aucune donnée de confrontation directe n'est disponible entre OFI Crète et Bayer Leverkusen. Ce match constitue vraisemblablement une première rencontre entre les deux clubs à ce niveau de la compétition européenne.

En Ligue Europa, Bayer Leverkusen occupent la deuxième place du classement, ce qui les place parmi les favoris à la qualification directe pour les huitièmes de finale. OFI Crète sont dix-huitièmes, une position qui les oblige à réagir dès maintenant pour ne pas se retrouver hors course avant la fin de la phase de groupes.

Comment utiliser un VPN

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.