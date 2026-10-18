A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 7 18 oct. 2026 - 11:30 City Ground, Nottingham

Le match est diffusé en direct sur Canal+, Canal+ Foot et accessible via myCANAL. Retrouvez ci-dessous les options pour regarder la rencontre en live stream.

Comment regarder Nottingham Forest contre Arsenal avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Nottingham Forest vs Arsenal : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 7 18 oct. 2026 - 11:30 City Ground, Nottingham

Le match d'aujourd'hui entre Nottingham Forest et Arsenal débutera à 18 oct. 2026, 17:30.

Oliver Glasner devra composer sans Igor Jesus ni Nicolo Savona, tous deux absents sur blessure. Morgan Gibbs-White est soumis à un test d'aptitude de dernière minute après avoir contracté une gêne musculaire lors de la défaite à Crystal Palace. Si le milieu offensif passe ce test, il devrait intégrer un onze probable comprenant Matz Sels dans les buts, avec Liam Delap en pointe.

Mikel Arteta est privé de William Saliba, Christos Tzolis et Piero Hincapie, tous trois indisponibles. Le défenseur central français manque également la photo officielle de l'équipe en raison d'obligations commerciales, comme l'a précisé le manager espagnol. Arsenal devrait aligner David Raya dans les buts, avec un milieu articulé autour de Martin Oedegaard, Declan Rice et Bruno Guimaraes.

Nottingham Forest présente un bilan de une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres, pour un total de cinq buts marqués et sept encaissés. La défaite 3-1 à Crystal Palace lors de la journée précédente est la plus récente, et le club n'a pas réussi à s'imposer lors de ses deux dernières sorties en championnat, dont une défaite 0-1 contre Coventry.

Arsenal affiche de son côté trois victoires, zéro nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs, avec neuf buts inscrits et quatre concédés. Les Gunners restent sur une victoire 2-1 contre Leeds en Premier League, suivie d'un succès 3-0 contre Lille en Ligue des Champions. La seule ombre au tableau reste la lourde défaite 3-0 concédée à Brighton.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs s'est soldée par un match nul 0-0 au City Ground en janvier 2026. Sur les cinq dernières rencontres entre ces deux équipes, Arsenal domine nettement avec trois victoires, dont deux succès 3-0 à l'Emirates, contre deux nuls et aucune défaite. Forest n'a pas battu Arsenal lors de ces cinq derniers duels.

En Premier League, Nottingham Forest occupe la 16e place du classement, tandis qu'Arsenal pointe à la 2e position. L'écart entre les deux clubs illustre la différence de trajectoire des deux équipes depuis le début de la saison.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.