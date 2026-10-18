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Premier League
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Nottingham Forest vs Arsenal: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Nottingham Forest vs Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier League

Comment regarder le match de Premier League entre Nottingham Forest et Arsenal, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Premier League - Journée 7
City Ground, Nottingham
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Le match est diffusé en direct sur Canal+, Canal+ Foot et accessible via myCANAL. Retrouvez ci-dessous les options pour regarder la rencontre en live stream.

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Comment regarder Nottingham Forest contre Arsenal avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Nottingham Forest vs Arsenal : heure du coup d'envoi

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Premier League - Journée 7
City Ground, Nottingham

Le match d'aujourd'hui entre Nottingham Forest et Arsenal débutera à 18 oct. 2026, 17:30.

Nottingham Forest vs Arsenal Équipes probables

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
page.match.formation.title
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
M. SelsM. SelsMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaPathé CissPathé CissD. NdoyeD. NdoyeC. Hudson-OdoiC. Hudson-OdoiJ. McAteeJ. McAteeX. SchlagerX. SchlagerD. MunozD. MunozN. WilliamsN. WilliamsL. DelapL. DelapD. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. WhiteB. WhiteM. OedegaardM. OedegaardN. MaduekeN. MaduekeB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceB. GuimaraesB. GuimaraesK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
3-4-2-1
Nottingham Forest

Onze de départ

Arsenal

Entraineur

  • O. Glasner
  • M. Arteta

Oliver Glasner devra composer sans Igor Jesus ni Nicolo Savona, tous deux absents sur blessure. Morgan Gibbs-White est soumis à un test d'aptitude de dernière minute après avoir contracté une gêne musculaire lors de la défaite à Crystal Palace. Si le milieu offensif passe ce test, il devrait intégrer un onze probable comprenant Matz Sels dans les buts, avec Liam Delap en pointe.

Mikel Arteta est privé de William Saliba, Christos Tzolis et Piero Hincapie, tous trois indisponibles. Le défenseur central français manque également la photo officielle de l'équipe en raison d'obligations commerciales, comme l'a précisé le manager espagnol. Arsenal devrait aligner David Raya dans les buts, avec un milieu articulé autour de Martin Oedegaard, Declan Rice et Bruno Guimaraes.

NFO

NFO - Forme

LIV
N2-2
TOT
N0-0
AVL
V1-2
COV
D0-1
CRY
D3-1
But marqué (encaissé)
5/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ARS

ARS - Forme

SUN
V0-2
IPS
V2-4
BHA
D3-0
LEE
V2-1
LIL
V3-0
But marqué (encaissé)
11/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Nottingham Forest présente un bilan de une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres, pour un total de cinq buts marqués et sept encaissés. La défaite 3-1 à Crystal Palace lors de la journée précédente est la plus récente, et le club n'a pas réussi à s'imposer lors de ses deux dernières sorties en championnat, dont une défaite 0-1 contre Coventry.

Arsenal affiche de son côté trois victoires, zéro nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs, avec neuf buts inscrits et quatre concédés. Les Gunners restent sur une victoire 2-1 contre Leeds en Premier League, suivie d'un succès 3-0 contre Lille en Ligue des Champions. La seule ombre au tableau reste la lourde défaite 3-0 concédée à Brighton.

Face à face

Nottingham ForestNulArsenal
0
2
3
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FDM
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FDM
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FDM
1Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs s'est soldée par un match nul 0-0 au City Ground en janvier 2026. Sur les cinq dernières rencontres entre ces deux équipes, Arsenal domine nettement avec trois victoires, dont deux succès 3-0 à l'Emirates, contre deux nuls et aucune défaite. Forest n'a pas battu Arsenal lors de ces cinq derniers duels.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
V
V
V
N
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
N
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
N
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
N
V
N
N
8
LeedsLeedsLEE
623185+39
D
N
V
N
N
9
HullHullHUL
723287+19
D
N
D
N
N
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
N
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
N
V
D
N
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
N
D
V
D
14
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
N
N
D
N
V
15
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
16
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
N
N
D
17
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
D
D
V
N
N
18
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
D
D
D
N
V
19
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
D
D
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
N
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Nottingham Forest occupe la 16e place du classement, tandis qu'Arsenal pointe à la 2e position. L'écart entre les deux clubs illustre la différence de trajectoire des deux équipes depuis le début de la saison.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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