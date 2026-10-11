Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 1
team-logoNice
Allianz Riviera
team-logoStrasbourg
Regardez ici ! DAZNRegardez ici ! Molotov
GOAL-e
Avec le concours de

Nice vs Strasbourg: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Nice vs Strasbourg
Nice
Strasbourg
Ligue 1

Comment regarder le match de Ligue 1 entre Nice et Strasbourg, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

crest
Ligue 1 - Journée 6
Allianz Riviera
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Ce match de Ligue 1 entre Nice et Strasbourg est diffusé en direct sur DAZN et RMC Sport 1, également disponible via Molotov. Retrouvez les options de streaming ci-dessous pour ne rien manquer du coup d'envoi.

DAZN

DAZN

Cliquez ic

Molotov

Molotov

Cliquez ic

RMC Sport 1

RMC Sport 1

Cliquez ic

Comment regarder Nice contre Strasbourg avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Nice vs Strasbourg : heure du coup d'envoi

crest
Ligue 1 - Journée 6
Allianz Riviera

Le match d'aujourd'hui entre Nice et Strasbourg débutera à 11 oct. 2026, 15:00.

Nice vs Strasbourg Équipes probables

3-4-2-1
Nice crest
Nice
NCE
Formation
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
4-2-3-1
Y. DioufY. Dioufteam-logoX. MandzaY. NdayishimiyeY. NdayishimiyeM. AbdelmonemM. Abdelmonemteam-logoG. Heinteam-logoD. CoulibalyN. NkounkouN. NkounkouA. WitselA. WitselM. AmouraM. AmouraJ. ClaussJ. ClaussE. WahiE. WahiF. JoergensenF. Joergensenteam-logoL. HoegsbergK. CoulibalyK. Coulibalyteam-logoG. Antwiteam-logoJ. Mitchellteam-logoS. NanasiS. El MourabetS. El MourabetG. YassineG. Yassineteam-logoD. SousaG. ReynaG. Reynateam-logoJ. Ortega
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
3-4-2-1
Nice

Onze de départ

Strasbourg

Entraineur

  • O. Pantaloni
  • H. Oliveira

Du côté de Nice, Olivier Pantaloni est privé de plusieurs joueurs : Laurent Abergel, Moïse Bombito, Antoine Mendy, Morgan Sanson et Salis Abdul Samed sont tous à l'infirmerie. Le onze probable alignerait Yehvann Diouf dans les buts, avec une défense composée de Xavier Mandza, Youssouf Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem et Gauthier Hein. Djibril Coulibaly, Niels Nkounkou et Axel Witsel formeraient le milieu, tandis que Mohamed Amoura, Jonathan Clauss et Elye Wahi seraient attendus en attaque.

Strasbourg, entraîné par Hugo Oliveira, doit lui aussi faire face à de nombreuses absences : Joaquin Panichelli, Martial Godo, Fabio Balde, Maxi Oyedele, Deivid Washington, Hermann Diandaga, Ismael Doukoure et Oso sont tous indisponibles. Le onze probable verrait Filip Joergensen dans les buts, Lucas Hoegsberg, Karim Coulibaly, Genesis Antwi et Jeyland Mitchell en défense, Sebastian Nanasi, Samir El Mourabet et Gessime Yassine au milieu, avec Diogo Sousa, Giovanni Reyna et Jacobo Ortega en attaque.

NCE

NCE - Forme

FCL
N0-0
PAR
D3-0
LEM
N1-1
AJA
D1-0
LIL
V2-1
But marqué (encaissé)
3/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
STR

STR - Forme

OM
D4-0
RCL
V2-1
TRO
V2-6
ASM
N1-1
PAR
D2-1
But marqué (encaissé)
10/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Nice a enregistré une victoire, deux défaites et deux nuls sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Leur résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre Lille le 20 septembre, mais ils restent marqués par une lourde défaite 3-0 contre Paris FC fin août. Sur ces cinq rencontres, les Niçois ont inscrit cinq buts et en ont concédé cinq, ce qui traduit une équipe sans filet de sécurité défensive.

Strasbourg présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Alsaciens restent sur une démonstration offensive avec un 2-6 infligé à Troyes, précédé d'un succès 2-1 face à Lens. Avec huit buts marqués et dix concédés sur cette période, Strasbourg produit du jeu mais reste vulnérable défensivement.

Face à face

NiceNulStrasbourg
2
2
1
Coupe de France
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Nice badge
Nice
NCE
2
FDM
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
Nice badge
Nice
NCE
1
FDM
Ligue 1
Nice badge
Nice
NCE
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FDM
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Nice badge
Nice
NCE
2
FDM
Ligue 1
Nice badge
Nice
NCE
2
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FDM
8Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Les deux équipes se sont rencontrées cinq fois récemment, dans des rencontres qui ont souvent basculé dans un sens ou dans l'autre. Strasbourg a dominé la série récente avec une victoire 3-1 à domicile en Ligue 1 en avril 2026, tandis que Nice a répondu en remportant 2-0 en Coupe de France quelques semaines plus tard. Le bilan global sur les cinq derniers duels est relativement équilibré, avec des succès partagés et un match nul 1-1 en janvier 2026 à l'Allianz Riviera qui illustre la difficulté de ces confrontations.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
6420105+514
N
V
N
V
V
2
LilleLilleLIL
641194+513
V
D
V
V
N
3
LyonLyonOL
6321114+711
D
V
N
V
N
4
Paris FCParis FCPAR
632184+411
D
V
N
V
V
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
6321118+311
V
V
V
D
N
6
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
7
BrestBrestB29
6222129+38
V
D
D
V
N
8
LorientLorientFCL
62226608
V
D
N
V
D
9
LensLensRCL
62131110+17
V
D
N
D
D
10
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
11
AngersAngersSCO
6213710-37
D
V
N
D
V
12
Le MansLe MansLEM
61321012-26
D
V
N
N
D
13
ToulouseToulouseTFC
6132911-26
N
V
N
D
N
14
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
15
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
602448-42
D
D
N
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Nice occupe la 15e place et Strasbourg la 9e, un écart de classement qui place les visiteurs dans une position plus confortable et accentue la pression sur les Niçois à domicile.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google