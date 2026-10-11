A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 6 11 oct. 2026 - 09:00 Allianz Riviera

Ce match de Ligue 1 entre Nice et Strasbourg est diffusé en direct sur DAZN et RMC Sport 1, également disponible via Molotov. Retrouvez les options de streaming ci-dessous pour ne rien manquer du coup d'envoi.

Comment regarder Nice contre Strasbourg avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Nice vs Strasbourg : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 6 11 oct. 2026 - 09:00 Allianz Riviera

Le match d'aujourd'hui entre Nice et Strasbourg débutera à 11 oct. 2026, 15:00.

Du côté de Nice, Olivier Pantaloni est privé de plusieurs joueurs : Laurent Abergel, Moïse Bombito, Antoine Mendy, Morgan Sanson et Salis Abdul Samed sont tous à l'infirmerie. Le onze probable alignerait Yehvann Diouf dans les buts, avec une défense composée de Xavier Mandza, Youssouf Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem et Gauthier Hein. Djibril Coulibaly, Niels Nkounkou et Axel Witsel formeraient le milieu, tandis que Mohamed Amoura, Jonathan Clauss et Elye Wahi seraient attendus en attaque.

Strasbourg, entraîné par Hugo Oliveira, doit lui aussi faire face à de nombreuses absences : Joaquin Panichelli, Martial Godo, Fabio Balde, Maxi Oyedele, Deivid Washington, Hermann Diandaga, Ismael Doukoure et Oso sont tous indisponibles. Le onze probable verrait Filip Joergensen dans les buts, Lucas Hoegsberg, Karim Coulibaly, Genesis Antwi et Jeyland Mitchell en défense, Sebastian Nanasi, Samir El Mourabet et Gessime Yassine au milieu, avec Diogo Sousa, Giovanni Reyna et Jacobo Ortega en attaque.

Nice a enregistré une victoire, deux défaites et deux nuls sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Leur résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre Lille le 20 septembre, mais ils restent marqués par une lourde défaite 3-0 contre Paris FC fin août. Sur ces cinq rencontres, les Niçois ont inscrit cinq buts et en ont concédé cinq, ce qui traduit une équipe sans filet de sécurité défensive.

Strasbourg présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Alsaciens restent sur une démonstration offensive avec un 2-6 infligé à Troyes, précédé d'un succès 2-1 face à Lens. Avec huit buts marqués et dix concédés sur cette période, Strasbourg produit du jeu mais reste vulnérable défensivement.

Les deux équipes se sont rencontrées cinq fois récemment, dans des rencontres qui ont souvent basculé dans un sens ou dans l'autre. Strasbourg a dominé la série récente avec une victoire 3-1 à domicile en Ligue 1 en avril 2026, tandis que Nice a répondu en remportant 2-0 en Coupe de France quelques semaines plus tard. Le bilan global sur les cinq derniers duels est relativement équilibré, avec des succès partagés et un match nul 1-1 en janvier 2026 à l'Allianz Riviera qui illustre la difficulté de ces confrontations.

En Ligue 1, Nice occupe la 15e place et Strasbourg la 9e, un écart de classement qui place les visiteurs dans une position plus confortable et accentue la pression sur les Niçois à domicile.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.