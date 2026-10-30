Où voir Nice vs Rennes en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

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Nice vs Rennes : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 9 30 oct. 2026 - 14:00 Allianz Riviera

Le match d'aujourd'hui entre Nice et Rennes débutera à 30 oct. 2026, 19:00.

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Avant-match

Du côté de Nice, Olivier Pantaloni fait face à de nombreuses absences. Laurent Abergel, Moïse Bombito, Antoine Mendy, Ali Abdi, Jonathan Clauss, Alidu Seidu et Salis Abdul Samed sont tous à l'infirmerie. Le onze probable alignerait Yehvann Diouf dans les buts, avec Mohamed Abdelmonem, Youssouf Ndayishimiye et Xavier Mandza en défense, et Mohamed Amoura, Elye Wahi et Gauthier Hein dans le secteur offensif.

Rennes sera privé d'Esteban Lepaul, seul joueur officiellement blessé dans le groupe de Franck Haise. Le onze probable verrait Nicolas Lemaitre débuter dans les cages, avec Boulaye Dia et Mousa Tamari attendus en attaque. Aucune suspension n'est à signaler des deux côtés.

Nice présente un bilan de trois victoires pour deux défaites sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1. La plus récente est une victoire 1-2 à Brest, qui fait suite à une défaite 2-1 contre Lyon. Les Niçois ont inscrit sept buts et en ont concédé six sur cette période, avec des rencontres souvent serrées.

Rennes affiche quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur dernier match en Ligue 1 remonte à une victoire 3-0 face à Strasbourg, après une défaite 4-3 concédée à Paris FC. Les Rennais ont marqué douze buts et en ont encaissé six sur cette séquence, signant notamment un succès 4-1 contre AJ Auxerre.

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu en mars 2026 en Ligue 1, avec une victoire nette de Rennes 4-0 à l'Allianz Riviera. Sur les cinq derniers duels recensés, Rennes s'impose trois fois, contre une seule victoire pour Nice, avec un match nul absent de la série. Nice a inscrit sept buts, Rennes en a marqué neuf sur l'ensemble de ces rencontres.

En Ligue 1, Rennes est deuxième au classement, ce qui en fait l'un des clubs les plus en vue du championnat cette saison. Nice, dixième, a besoin de points pour se rapprocher du haut de tableau et justifier ses ambitions européennes.

Comment utiliser un VPN ?

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