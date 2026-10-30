Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 1
team-logoNice
Allianz Riviera
team-logoRennes
Regardez ici ! DAZNRegardez ici ! Molotov
GOAL-e
Avec le concours de

Où voir Nice vs Rennes en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Nice vs Rennes
Nice
Rennes
Ligue 1

Comment regarder le match de Ligue 1 entre Nice et Rennes en direct? GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi, où regarde en direct, le onze, dernières infos et blessés et suspendus.

FranceDAZN
CanadaFubo

Nice vs Rennes : heure du coup d'envoi

crest
Ligue 1 - Journée 9
Allianz Riviera

Le match d'aujourd'hui entre Nice et Rennes débutera à 30 oct. 2026, 19:00.

Sur quelle chaîne passe le match aujourd'hui ?

Le match est diffusé en direct sur DAZN, Molotov et Ligue 1+. Retrouvez les options de live stream ci-dessous.

DAZN

DAZN

Cliquez ic

Molotov

Molotov

Cliquez ic

Ligue 1+

Ligue 1+

Cliquez ic

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Avant-match

Nice vs Rennes Équipes probables

3-4-2-1
Nice crest
Nice
NCE
Formation
Rennes crest
Rennes
REN
5-3-2
Y. DioufY. DioufM. AbdelmonemM. AbdelmonemY. NdayishimiyeY. Ndayishimiyeteam-logoX. MandzaH. BoudaouiH. BoudaouiN. NkounkouN. NkounkouA. WitselA. WitselM. AmouraM. Amourateam-logoG. Heinteam-logoH. KoutouneE. WahiE. WahiN. LemaitreN. LemaitreA. BoudlalA. BoudlalC. CresswellC. CresswellP. FrankowskiP. FrankowskiM. NagidaM. NagidaA. RouaultA. RouaultS. SzymanskiS. SzymanskiV. RongierV. RongierM. CamaraM. CamaraM. TamariM. TamariB. DiaB. Dia
Rennes crest
Rennes
REN
3-4-2-1
Nice

Onze de départ

Rennes

Entraineur

  • O. Pantaloni
  • F. Haise

Du côté de Nice, Olivier Pantaloni fait face à de nombreuses absences. Laurent Abergel, Moïse Bombito, Antoine Mendy, Ali Abdi, Jonathan Clauss, Alidu Seidu et Salis Abdul Samed sont tous à l'infirmerie. Le onze probable alignerait Yehvann Diouf dans les buts, avec Mohamed Abdelmonem, Youssouf Ndayishimiye et Xavier Mandza en défense, et Mohamed Amoura, Elye Wahi et Gauthier Hein dans le secteur offensif.

Rennes sera privé d'Esteban Lepaul, seul joueur officiellement blessé dans le groupe de Franck Haise. Le onze probable verrait Nicolas Lemaitre débuter dans les cages, avec Boulaye Dia et Mousa Tamari attendus en attaque. Aucune suspension n'est à signaler des deux côtés.

NCE

NCE - Forme

AJA
D1-0
LIL
V2-1
STR
V2-1
OL
D2-1
B29
V1-2
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
REN

REN - Forme

AJA
V4-1
OFI
V2-1
PAR
D4-3
JUV
N2-2
STR
V3-0
But marqué (encaissé)
14/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Nice présente un bilan de trois victoires pour deux défaites sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1. La plus récente est une victoire 1-2 à Brest, qui fait suite à une défaite 2-1 contre Lyon. Les Niçois ont inscrit sept buts et en ont concédé six sur cette période, avec des rencontres souvent serrées.

Rennes affiche quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur dernier match en Ligue 1 remonte à une victoire 3-0 face à Strasbourg, après une défaite 4-3 concédée à Paris FC. Les Rennais ont marqué douze buts et en ont encaissé six sur cette séquence, signant notamment un succès 4-1 contre AJ Auxerre.

Face à face

NiceNulRennes
2
0
3
Ligue 1
Nice badge
Nice
NCE
0
Rennes badge
Rennes
REN
4
FDM
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
1
Nice badge
Nice
NCE
2
FDM
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
2
Nice badge
Nice
NCE
0
FDM
Ligue 1
Nice badge
Nice
NCE
3
Rennes badge
Rennes
REN
2
FDM
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
2
Nice badge
Nice
NCE
0
FDM
5Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu en mars 2026 en Ligue 1, avec une victoire nette de Rennes 4-0 à l'Allianz Riviera. Sur les cinq derniers duels recensés, Rennes s'impose trois fois, contre une seule victoire pour Nice, avec un match nul absent de la série. Nice a inscrit sept buts, Rennes en a marqué neuf sur l'ensemble de ces rencontres.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
8521169+717
V
V
V
V
V
2
RennesRennesREN
85121814+416
V
D
V
D
V
3
LilleLilleLIL
8431116+515
N
N
V
D
V
4
MonacoMonacoASM
8431117+415
N
D
N
V
N
5
LyonLyonOL
8422137+614
D
V
D
V
N
6
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
D
V
D
V
N
7
LensLensRCL
84131612+413
V
V
V
D
N
8
MarseilleMarseilleOM
84041813+512
V
V
V
D
D
9
LorientLorientFCL
833276+112
N
V
V
D
N
10
NiceNiceNCE
8323810-211
V
D
V
V
D
11
ToulouseToulouseTFC
82421211+110
N
V
N
V
N
12
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
83141218-610
N
V
D
V
V
13
BrestBrestB29
82331412+29
D
N
V
D
D
14
AngersAngersSCO
8224915-68
N
D
D
V
N
15
Le MansLe MansLEM
81431116-57
N
D
D
V
N
16
StrasbourgStrasbourgSTR
82151218-67
D
D
D
D
N
17
TroyesTroyesTRO
8125516-115
N
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
8026815-72
D
D
D
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Rennes est deuxième au classement, ce qui en fait l'un des clubs les plus en vue du championnat cette saison. Nice, dixième, a besoin de points pour se rapprocher du haut de tableau et justifier ses ambitions européennes.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google