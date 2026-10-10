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Nantes vs Reims: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Nantes vs Reims
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Reims
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Comment regarder le match de Ligue 2 entre Nantes et Reims, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 2 - Journée 8
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Le match Nantes - Reims est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Nantes contre Reims avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Nantes vs Reims : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 8
Stade de la Beaujoire

Le match d'aujourd'hui entre Nantes et Reims débutera à 10 oct. 2026, 14:00.

Nantes vs Reims Équipes probables

Entraineur

  • G. Poirier

Du côté de Nantes, Grégory Poirier n'a communiqué aucune information sur les blessés ni les suspensions pour ce match. La composition probable n'a pas encore été dévoilée, et des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Reims, Nicolas Usai est dans la même situation : aucun forfait ni sanction disciplinaire n'a été signalé à ce stade. Le onze probable des Rémois sera confirmé ultérieurement.

FCN

FCN - Forme

ROD
D2-5
EAG
N3-3
NAN
V1-0
SOC
D1-0
BOU
V1-2
But marqué (encaissé)
8/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SDR

SDR - Forme

RED
V1-4
EAG
N2-2
NAN
V1-2
MPL
N1-1
AND
D3-0
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Nantes présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs de Ligue 2. Les Canaris ont inscrit huit buts tout en en concédant onze sur cette période, ce qui reflète une équipe capable de marquer mais fragile défensivement. Leur dernière sortie s'est conclue par une victoire 2-1 à Boulogne, un résultat positif après une défaite 1-0 contre Sochaux.

Reims, de son côté, affiche deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Les Rémois ont perdu 3-0 contre Anderlecht dans un match amical, mais en Ligue 2, leur dynamique est plus solide : une victoire 4-1 contre le Red Star et un nul 1-1 contre Montpellier illustrent une équipe qui marque régulièrement.

Face à face

NantesNulReims
1
1
3
Ligue 1
Reims badge
Reims
SDR
1
Nantes badge
Nantes
FCN
2
FDM
Ligue 1
Nantes badge
Nantes
FCN
1
Reims badge
Reims
SDR
2
FDM
Ligue 1
Reims badge
Reims
SDR
0
Nantes badge
Nantes
FCN
0
FDM
Ligue 1
Nantes badge
Nantes
FCN
0
Reims badge
Reims
SDR
1
FDM
Ligue 1
Nantes badge
Nantes
FCN
0
Reims badge
Reims
SDR
3
FDM
3Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 2 février 2025 en Ligue 1, avec une victoire de Reims 2-1 à domicile face à Nantes. Sur les cinq dernières rencontres disputées, Reims s'impose comme l'équipe dominante, avec notamment un succès 3-0 à la Beaujoire en avril 2023. Nantes a également pris le dessus à deux reprises, dont une victoire 2-1 en septembre 2024.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
7511198+1116
N
D
V
V
V
2
MontpellierMontpellierMPL
843185+315
V
N
V
D
N
3
Red StarRed StarRED
742197+214
V
V
V
D
N
4
ReimsReimsSDR
7340159+613
N
V
N
V
V
5
NancyNancyNAN
841397+213
V
V
D
D
V
6
Annecy FCAnnecy FCANN
8413109+113
V
D
D
V
N
7
PauPauPAU
832398+111
V
V
D
N
N
8
SochauxSochauxSOC
825156-111
N
N
V
N
N
9
MetzMetzMET
7241107+310
N
D
V
N
N
10
DijonDijonDIO
7232101009
V
V
N
D
N
11
GuingampGuingampEAG
82241013-38
D
D
V
N
N
12
DunkerqueDunkerqueDUN
82241013-38
D
D
V
N
D
13
GrenobleGrenobleGRE
8224813-58
D
N
V
D
V
14
RodezRodezROD
72141416-27
D
D
D
N
V
15
NantesNantesFCN
7214913-47
V
D
V
N
D
16
Clermont FootClermont FootCLE
706146-26
N
N
N
N
N
17
BoulogneBoulogneBOU
806246-26
N
D
N
N
N
18
LavalLavalLAV
81251017-75
D
N
D
D
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

Au classement de Ligue 2, Reims occupe une position de prétendant sérieux à la montée, tandis que Nantes se retrouve dans la partie basse du tableau, là où chaque point compte pour s'éloigner de la zone dangereuse. Ce contraste de situations donne à la rencontre une dimension supplémentaire.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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