A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 8 10 oct. 2026 - 08:00 Stade de la Beaujoire

Le match Nantes - Reims est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Nantes contre Reims avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Nantes vs Reims : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 8 10 oct. 2026 - 08:00 Stade de la Beaujoire

Le match d'aujourd'hui entre Nantes et Reims débutera à 10 oct. 2026, 14:00.

Du côté de Nantes, Grégory Poirier n'a communiqué aucune information sur les blessés ni les suspensions pour ce match. La composition probable n'a pas encore été dévoilée, et des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Reims, Nicolas Usai est dans la même situation : aucun forfait ni sanction disciplinaire n'a été signalé à ce stade. Le onze probable des Rémois sera confirmé ultérieurement.

Nantes présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs de Ligue 2. Les Canaris ont inscrit huit buts tout en en concédant onze sur cette période, ce qui reflète une équipe capable de marquer mais fragile défensivement. Leur dernière sortie s'est conclue par une victoire 2-1 à Boulogne, un résultat positif après une défaite 1-0 contre Sochaux.

Reims, de son côté, affiche deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Les Rémois ont perdu 3-0 contre Anderlecht dans un match amical, mais en Ligue 2, leur dynamique est plus solide : une victoire 4-1 contre le Red Star et un nul 1-1 contre Montpellier illustrent une équipe qui marque régulièrement.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 2 février 2025 en Ligue 1, avec une victoire de Reims 2-1 à domicile face à Nantes. Sur les cinq dernières rencontres disputées, Reims s'impose comme l'équipe dominante, avec notamment un succès 3-0 à la Beaujoire en avril 2023. Nantes a également pris le dessus à deux reprises, dont une victoire 2-1 en septembre 2024.

Au classement de Ligue 2, Reims occupe une position de prétendant sérieux à la montée, tandis que Nantes se retrouve dans la partie basse du tableau, là où chaque point compte pour s'éloigner de la zone dangereuse. Ce contraste de situations donne à la rencontre une dimension supplémentaire.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.