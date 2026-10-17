A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 9 17 oct. 2026 - 08:00 Stade de la Beaujoire

Nantes - Dunkerque sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de visionnage disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Nantes contre Dunkerque avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Nantes vs Dunkerque : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 9 17 oct. 2026 - 08:00 Stade de la Beaujoire

Le match d'aujourd'hui entre Nantes et Dunkerque débutera à 17 oct. 2026, 14:00.

Du côté de Nantes, Gregory Poirier n'a communiqué aucune information officielle sur les blessés ou les suspendus. La composition probable n'a pas encore été dévoilée et des précisions seront apportées à l'approche du match.

Pour Dunkerque, Albert Sanchez est dans la même situation : aucun forfait ni suspension n'est confirmé pour le moment, et le onze de départ reste inconnu. Des mises à jour seront publiées dès que les informations seront disponibles.

Nantes présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties en Ligue 2. Le match le plus récent s'est conclu sur un nul 0-0 face à Reims, le 10 octobre. Les Canaris avaient auparavant battu Boulogne 2-1 en déplacement et s'étaient inclinés 1-0 contre Sochaux. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Nantes a inscrit sept buts et en a concédé quatre.

Dunkerque affiche un parcours plus difficile, avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La dernière sortie en Ligue 2 s'est soldée par une défaite 0-1 contre Annecy FC le 9 octobre. La seule victoire de cette série remonte au 12 septembre, avec un succès 2-1 contre Saint-Étienne. Les Dunkerquois ont concédé sept buts sur leurs quatre derniers matchs de championnat.

Les deux clubs ne se sont affrontés qu'une seule fois dans les données disponibles. C'était le 27 juillet 2024, dans le cadre des Jeux d'amitié des clubs, avec une victoire de Nantes 2-1 face à Dunkerque.

Au classement de Ligue 2, Nantes et Dunkerque sont séparés d'un seul rang, les deux équipes évoluant dans la zone médiane du championnat. Ce contexte serré rend la rencontre particulièrement directe, chaque point comptant pour se démarquer dans cette partie du tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.