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Où regarder le match ?

Ligue 2 - Journée 12 6 nov. 2026 - 14:00 Stade Marcel Picot

Nancy - Sochaux est diffusé en direct sur myCANAL et beIN SPORTS. Vous pouvez regarder le match en live stream via myCANAL ou beIN SPORTS CONNECT, ainsi que sur beIN SPORTS MAX 5. Les options de streaming sont disponibles via les liens ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Nancy vs Sochaux : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 12 6 nov. 2026 - 14:00 Stade Marcel Picot

Le match d'aujourd'hui entre Nancy et Sochaux débutera à 6 nov. 2026, 20:00.

Du côté de Nancy, Oswald Tanchot prend en charge une équipe dont les compositions probables et les informations sur les blessés ou suspendus seront précisées à l'approche de la rencontre. Les données complètes seront mises à jour avant le coup d'envoi.

Pour Sochaux, Vincent Hognon est également concerné par cette absence d'informations officielles sur l'effectif disponible. Les éventuels absents et le onze probable seront communiqués dès que les informations seront disponibles.

Nancy affiche un bilan parfait lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 2, avec cinq victoires consécutives. Les Nancéiens ont notamment écrasé le Red Star 4-1 lors de leur dernier déplacement, avant cela ils avaient battu Laval 1-0 et Annecy 2-1. Sur cette série, Nancy a inscrit 12 buts et n'en a concédé que 5, ce qui témoigne d'une efficacité offensive constante.

Sochaux présente un tableau bien différent, avec trois défaites, deux nuls et aucune victoire sur les cinq dernières journées. La dernière sortie des Lionceaux s'est soldée par une défaite 2-0 contre Reims, après une lourde défaite 3-1 face à Annecy. Sochaux n'a pas remporté le moindre match sur cette séquence, concédant 8 buts pour seulement 6 marqués.

Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte au 14 février 2025, en Ligue 3, avec une victoire de Nancy 1-0 à domicile. Sur les cinq dernières confrontations directes, Nancy s'impose comme la formation dominante avec trois victoires contre une seule pour Sochaux, le cinquième match s'étant terminé sur un match nul 1-1. Le bilan global de ces cinq rencontres penche nettement en faveur des Nancéiens.

En Ligue 2, Nancy occupe la 3e place du classement, tandis que Sochaux pointe à la 13e position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.