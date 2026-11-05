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Nancy vs Sochaux: où voir le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et horaire

Nancy vs Sochaux
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Sochaux
Ligue 2

Comment regarder le match de Ligue 2 entre Nancy et Sochaux en direct aujourd'hui ? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

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Où regarder le match ?

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Ligue 2 - Journée 12
Stade Marcel Picot
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Nancy - Sochaux est diffusé en direct sur myCANAL et beIN SPORTS. Vous pouvez regarder le match en live stream via myCANAL ou beIN SPORTS CONNECT, ainsi que sur beIN SPORTS MAX 5. Les options de streaming sont disponibles via les liens ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Nancy vs Sochaux : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 12
Stade Marcel Picot

Le match d'aujourd'hui entre Nancy et Sochaux débutera à 6 nov. 2026, 20:00.

Nancy vs Sochaux Équipes probables

Entraineur

  • O. Tanchot

Du côté de Nancy, Oswald Tanchot prend en charge une équipe dont les compositions probables et les informations sur les blessés ou suspendus seront précisées à l'approche de la rencontre. Les données complètes seront mises à jour avant le coup d'envoi.

Pour Sochaux, Vincent Hognon est également concerné par cette absence d'informations officielles sur l'effectif disponible. Les éventuels absents et le onze probable seront communiqués dès que les informations seront disponibles.

NAN

NAN - Forme

ROD
V3-4
EAG
V1-0
ANN
V1-2
LAV
V1-0
RED
V1-4
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SOC

SOC - Forme

LAV
N1-1
BOU
N1-1
MET
D3-2
ANN
D1-3
SDR
D2-0
But marqué (encaissé)
5/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Nancy affiche un bilan parfait lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 2, avec cinq victoires consécutives. Les Nancéiens ont notamment écrasé le Red Star 4-1 lors de leur dernier déplacement, avant cela ils avaient battu Laval 1-0 et Annecy 2-1. Sur cette série, Nancy a inscrit 12 buts et n'en a concédé que 5, ce qui témoigne d'une efficacité offensive constante.

Sochaux présente un tableau bien différent, avec trois défaites, deux nuls et aucune victoire sur les cinq dernières journées. La dernière sortie des Lionceaux s'est soldée par une défaite 2-0 contre Reims, après une lourde défaite 3-1 face à Annecy. Sochaux n'a pas remporté le moindre match sur cette séquence, concédant 8 buts pour seulement 6 marqués.

Face à face

NancyNulSochaux
2
1
2
Ligue 3
Nancy badge
Nancy
NAN
1
Sochaux badge
Sochaux
SOC
0
FDM
Ligue 3
Sochaux badge
Sochaux
SOC
2
Nancy badge
Nancy
NAN
3
FDM
Ligue 3
Sochaux badge
Sochaux
SOC
4
Nancy badge
Nancy
NAN
1
FDM
Ligue 3
Nancy badge
Nancy
NAN
1
Sochaux badge
Sochaux
SOC
1
FDM
Ligue 2
Sochaux badge
Sochaux
SOC
1
Nancy badge
Nancy
NAN
0
FDM
6Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte au 14 février 2025, en Ligue 3, avec une victoire de Nancy 1-0 à domicile. Sur les cinq dernières confrontations directes, Nancy s'impose comme la formation dominante avec trois victoires contre une seule pour Sochaux, le cinquième match s'étant terminé sur un match nul 1-1. Le bilan global de ces cinq rencontres penche nettement en faveur des Nancéiens.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
118122311+1225
D
V
V
V
N
2
MontpellierMontpellierMPL
11731166+1024
V
V
V
V
N
3
NancyNancyNAN
11713169+722
V
V
V
V
V
4
ReimsReimsSDR
115602212+1021
V
N
V
N
N
5
PauPauPAU
116231611+520
V
V
V
V
V
6
Red StarRed StarRED
115241416-217
D
D
D
V
V
7
Annecy FCAnnecy FCANN
115151415-116
D
V
D
V
D
8
DijonDijonDIO
114342019+115
V
D
D
V
V
9
GuingampGuingampEAG
114251615+114
V
V
D
D
D
10
MetzMetzMET
113531717014
D
N
V
D
N
11
RodezRodezROD
114161722-513
V
V
D
D
D
12
DunkerqueDunkerqueDUN
113351417-312
D
N
V
D
D
13
SochauxSochauxSOC
11254814-611
D
D
D
N
N
14
BoulogneBoulogneBOU
1117378-110
D
N
V
N
D
15
NantesNantesFCN
112361218-69
N
D
D
N
V
16
LavalLavalLAV
112361421-79
V
D
N
D
N
17
Clermont FootClermont FootCLE
110831015-58
N
D
N
D
N
18
GrenobleGrenobleGRE
112271020-108
D
D
D
D
N
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 2, Nancy occupe la 3e place du classement, tandis que Sochaux pointe à la 13e position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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