A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 8 9 oct. 2026 - 14:00 Stade Marcel Picot

Nancy - Guingamp est diffusé en direct sur myCANAL et beIN SPORTS CONNECT, ainsi que sur BeIN SPORTS MAX 6. Vous pouvez accéder au live stream via les plateformes officielles de ces diffuseurs.

Comment regarder Nancy contre Guingamp avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Nancy vs Guingamp : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 8 9 oct. 2026 - 14:00 Stade Marcel Picot

Le match d'aujourd'hui entre Nancy et Guingamp débutera à 9 oct. 2026, 20:00.

Du côté de Nancy, Oswald Tanchot prépare son équipe pour ce match à domicile. Aucune composition probable, blessure ou suspension n'est communiquée pour l'heure du côté des Nancéiens ; des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Guingamp, Sylvain Ripoll fait de même avec son groupe en déplacement. Là encore, aucun élément précis concernant les absences ou la composition prévisionnelle n'est disponible pour l'instant ; les mises à jour seront intégrées dès que possible.

Nancy affiche un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs de Ligue 2. Leur résultat le plus récent est une victoire 4-3 à Rodez le 18 septembre, un match à buts où les Nancéiens ont fait preuve de caractère. Ils avaient auparavant concédé deux défaites consécutives face à Reims (2-1) et Nantes (1-0), mais avaient démarré cette séquence par des succès contre Dunkerque (2-0) et Pau (1-0 à l'extérieur). Sur ces cinq rencontres, Nancy a inscrit sept buts et en a encaissé sept.

Guingamp présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. En Ligue 2, les Bretons ont perdu 3-1 face au Red Star le 19 septembre, après avoir battu Annecy (2-1) et partagé les points avec Reims (2-2) et Nantes (3-3). Les hommes de Sylvain Ripoll ont montré une capacité à marquer, avec neuf buts inscrits en quatre matchs de championnat, mais leur solidité défensive reste perfectible.

Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte au 19 janvier 2026, en Ligue 2 au Stade Marcel Picot : Guingamp s'était imposé 3-0. Avant cela, la rencontre d'octobre 2025 avait abouti à un match nul 2-2 à Guingamp. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Guingamp compte deux victoires, Nancy une, et deux matchs se sont soldés par un nul ou un partage des points.

En Ligue 2, Nancy occupe la sixième place tandis que Guingamp est onzième. Les Nancéiens sont dans la course aux places qualificatives, alors que les Bretons cherchent à se rapprocher de la première moitié de tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.