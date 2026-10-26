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A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 10 26 oct. 2026 - 15:45 Stade de la Mosson

Montpellier - Red Star sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 1, avec une retransmission également disponible via myCANAL et beIN SPORTS CONNECT pour les abonnés qui souhaitent suivre le match en streaming.

Comment regarder Montpellier contre Red Star avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Montpellier vs Red Star : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 10 26 oct. 2026 - 15:45 Stade de la Mosson

Le match d'aujourd'hui entre Montpellier et Red Star débutera à 26 oct. 2026, 20:45.

Du côté de Montpellier, Zoumana Camara n'a communiqué aucune information sur les blessés ou les suspendus avant cette rencontre. La composition probable n'a pas encore été dévoilée et des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Red Star se présente dans la même situation : Damien Perrinelle n'a transmis aucune donnée sur les absences ou les joueurs indisponibles. Les informations sur le groupe seront mises à jour dès que disponibles.

Montpellier affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs de Ligue 2. Les Héraultais restent sur deux succès consécutifs, dont une victoire 0-3 à Rodez le 19 octobre, et avaient déjà dominé Grenoble 2-0 début octobre. Leur seule défaite sur cette période remonte au 5 septembre face à Saint-Étienne (3-1). Au total, Montpellier a inscrit huit buts et en a concédé six sur ces cinq rencontres.

Red Star présente un bilan de quatre victoires pour une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Les Audoniens ont perdu 0-1 contre Saint-Étienne le 17 octobre, mais ils avaient auparavant enchaîné quatre succès de suite, dont des victoires à Clermont (2-3) et à Guingamp (1-3). Red Star a marqué neuf buts et n'en a concédé que trois sur cette séquence, signe d'un collectif efficace dans les deux surfaces.

Les deux équipes se sont déjà croisées cette saison : la rencontre aller, disputée au stade de Red Star, s'était soldée par un match nul 1-1. La première confrontation entre les deux clubs dans cette base de données, jouée à Montpellier en août 2025, avait également terminé sur le score de 1-1. Les deux rencontres répertoriées se sont donc conclues sur un partage des points, sans qu'aucune des deux équipes ne parvienne à prendre l'avantage sur l'autre.

En Ligue 2, Montpellier occupe la troisième place du classement, tandis que Red Star pointe au sixième rang. Les deux équipes évoluent dans le haut du tableau, ce qui confère à cette rencontre un poids particulier dans la course aux places de promotion.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.