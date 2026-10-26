Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 2
team-logoMontpellier
Stade de la Mosson
team-logoRed Star
Regardez ici ! beIN SPORTS 1Regardez ici ! myCANAL
GOAL-e
Avec le concours de

Montpellier vs Red Star: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Montpellier vs Red Star
Montpellier
Red Star
Ligue 2

Comment regarder le match de Ligue 2 entre Montpellier et Red Star, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

FrancebeIN SPORTS 1

A quelle heure commence le jeu ?

crest
Ligue 2 - Journée 10
Stade de la Mosson
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Montpellier - Red Star sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 1, avec une retransmission également disponible via myCANAL et beIN SPORTS CONNECT pour les abonnés qui souhaitent suivre le match en streaming.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS 1

Cliquez ic

myCANAL

myCANAL

Cliquez ic

beIN SPORTS CONNECT

beIN SPORTS CONNECT

Cliquez ic

Comment regarder Montpellier contre Red Star avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Montpellier vs Red Star : heure du coup d'envoi

crest
Ligue 2 - Journée 10
Stade de la Mosson

Le match d'aujourd'hui entre Montpellier et Red Star débutera à 26 oct. 2026, 20:45.

Montpellier vs Red Star Équipes probables

Entraineur

  • Z. Camara

Du côté de Montpellier, Zoumana Camara n'a communiqué aucune information sur les blessés ou les suspendus avant cette rencontre. La composition probable n'a pas encore été dévoilée et des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Red Star se présente dans la même situation : Damien Perrinelle n'a transmis aucune donnée sur les absences ou les joueurs indisponibles. Les informations sur le groupe seront mises à jour dès que disponibles.

MPL

MPL - Forme

SEN
D3-1
PAU
V1-0
SDR
N1-1
GRE
V2-0
ROD
V0-3
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
RED

RED - Forme

LAV
V1-2
MET
V1-0
EAG
V1-3
CLE
V2-3
SEN
D0-1
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Montpellier affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs de Ligue 2. Les Héraultais restent sur deux succès consécutifs, dont une victoire 0-3 à Rodez le 19 octobre, et avaient déjà dominé Grenoble 2-0 début octobre. Leur seule défaite sur cette période remonte au 5 septembre face à Saint-Étienne (3-1). Au total, Montpellier a inscrit huit buts et en a concédé six sur ces cinq rencontres.

Red Star présente un bilan de quatre victoires pour une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Les Audoniens ont perdu 0-1 contre Saint-Étienne le 17 octobre, mais ils avaient auparavant enchaîné quatre succès de suite, dont des victoires à Clermont (2-3) et à Guingamp (1-3). Red Star a marqué neuf buts et n'en a concédé que trois sur cette séquence, signe d'un collectif efficace dans les deux surfaces.

Face à face

MontpellierNulRed Star
0
2
0
Ligue 2
Red Star badge
Red Star
RED
1
Montpellier badge
Montpellier
MPL
1
FDM
Ligue 2
Montpellier badge
Montpellier
MPL
1
Red Star badge
Red Star
RED
1
FDM
2Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts0/2
Les deux équipes ont marqué2/2

Les deux équipes se sont déjà croisées cette saison : la rencontre aller, disputée au stade de Red Star, s'était soldée par un match nul 1-1. La première confrontation entre les deux clubs dans cette base de données, jouée à Montpellier en août 2025, avait également terminé sur le score de 1-1. Les deux rencontres répertoriées se sont donc conclues sur un partage des points, sans qu'aucune des deux équipes ne parvienne à prendre l'avantage sur l'autre.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
10811238+1525
V
V
V
N
D
2
NancyNancyNAN
10613128+419
V
V
V
V
D
3
MontpellierMontpellierMPL
9531115+618
V
V
N
V
D
4
ReimsReimsSDR
94501911+817
V
N
N
V
N
5
PauPauPAU
105231310+317
V
V
V
V
D
6
Red StarRed StarRED
95221210+217
D
V
V
V
V
7
Annecy FCAnnecy FCANN
105141412+216
V
D
V
D
D
8
MetzMetzMET
103521614+214
N
V
D
N
D
9
DijonDijonDIO
103341718-112
D
D
V
V
V
10
DunkerqueDunkerqueDUN
103341416-212
N
V
D
D
V
11
GuingampGuingampEAG
103251315-211
V
D
D
D
V
12
SochauxSochauxSOC
10253812-411
D
D
N
N
V
13
RodezRodezROD
103161622-610
V
D
D
D
D
14
BoulogneBoulogneBOU
91626609
V
N
D
N
N
15
NantesNantesFCN
102261117-68
D
D
N
V
D
16
GrenobleGrenobleGRE
10226917-88
D
D
D
N
V
17
Clermont FootClermont FootCLE
10073914-57
D
N
D
N
N
18
LavalLavalLAV
101361321-86
D
N
D
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 2, Montpellier occupe la troisième place du classement, tandis que Red Star pointe au sixième rang. Les deux équipes évoluent dans le haut du tableau, ce qui confère à cette rencontre un poids particulier dans la course aux places de promotion.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google