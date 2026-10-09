A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 8 9 oct. 2026 - 14:00 Stade de la Mosson

Le match entre Montpellier et Grenoble est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre la rencontre.

Comment regarder Montpellier contre Grenoble avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Montpellier vs Grenoble : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 8 9 oct. 2026 - 14:00 Stade de la Mosson

Le match d'aujourd'hui entre Montpellier et Grenoble débutera à 9 oct. 2026, 20:00.

Du côté de Montpellier, le staff de Zoumana Camara n'a pas communiqué de composition probable ni de liste de blessés ou de suspendus dans l'immédiat. Ces informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Grenoble, la situation est similaire : Olivier Frapolli n'a pas encore dévoilé son groupe ni signalé d'absences officielles. Des précisions sont attendues dans les heures précédant la rencontre.

Montpellier aborde ce match sur un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties en Ligue 2. Les Héraultais ont partagé les points avec Reims sur le score d'un but partout lors de leur dernier match, après avoir battu Pau 1-0 la semaine précédente. Sur l'ensemble de cette série, ils ont marqué quatre buts et en ont concédé cinq, ce qui témoigne d'une défense encore perfectible malgré une certaine efficacité offensive.

Grenoble présente un bilan identique en termes de victoires et de défaites : deux succès, un nul et deux revers. Les Isérois ont concédé le nul 1-1 face à Clermont lors de leur dernière sortie, après avoir décroché une victoire à Rodez 1-0. Leur série inclut cependant une lourde défaite 4-0 contre Saint-Étienne, et ils ont encaissé huit buts sur les cinq matches, ce qui constitue leur principale fragilité.

Les deux équipes se sont déjà croisées cette saison en Ligue 2 : Montpellier avait remporté ce duel 2-1 en avril dernier au Stade de la Mosson. Avant cela, le match aller de décembre 2025 s'était soldé par un nul 1-1 à Grenoble. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Montpellier domine légèrement la série avec deux victoires contre une pour Grenoble, et deux matches nuls.

En Ligue 2, Montpellier occupe la quatrième place du classement tandis que Grenoble se trouve en treizième position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.