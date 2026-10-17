A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 9 17 oct. 2026 - 08:00 Stade Saint Symphorien

Metz - Sochaux est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont listées ci-dessous.

Comment regarder Metz contre Sochaux avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Metz vs Sochaux : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 9 17 oct. 2026 - 08:00 Stade Saint Symphorien

Le match d'aujourd'hui entre Metz et Sochaux débutera à 17 oct. 2026, 14:00.

Du côté de Metz, Gregory Proment prépare son équipe sans que des absences officielles aient été communiquées à ce stade. La composition probable n'a pas encore été dévoilée et les informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Sochaux, Vincent Hognon est également dans l'attente. Aucune blessure ni suspension n'est répertoriée dans les données disponibles. Des précisions sur le groupe retenu seront ajoutées dès qu'elles seront connues.

Metz présente un bilan de une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. La plus récente, une défaite 4-2 contre Dijon le 12 octobre, a mis en lumière des difficultés défensives. Les Grenats avaient auparavant tenu un nul 2-2 contre Saint-Étienne avant de s'incliner 1-0 face à Red Star. Leur seule victoire sur cette période remonte au 5 septembre, un large succès 4-1 contre Rodez. Sur cinq matchs, Metz a marqué dix buts et en a concédé neuf.

Sochaux affiche un bilan plus stable avec une victoire et quatre nuls, sans la moindre défaite. Les Lionceaux ont battu Nantes 1-0 le 12 septembre, leur seul succès récent, avant de partager les points à trois reprises. Leur dernier match, un nul 1-1 à Boulogne le 9 octobre, confirme une tendance à préserver le résultat. Sur cinq matchs, Sochaux a marqué quatre buts et n'en a concédé que trois.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 26 mai 2023, en Ligue 2 : Sochaux recevait Metz et s'inclinait 0-1. Avant cela, le match aller de la saison 2022-2023 au Stade Saint-Symphorien s'était terminé sur un nul 0-0. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées, Metz compte deux victoires, contre une seule pour Sochaux, avec deux matchs nuls. Les Grenats ont une légère avance dans cet historique récent.

Au classement de Ligue 2, Sochaux occupe la neuvième place et Metz la dixième. Les deux équipes sont donc proches, et ce match peut modifier sensiblement leur position dans la première partie de tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.