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Manchester United vs Tottenham : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Manchester United vs Tottenham
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Tottenham
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Comment regarder le match de Premier League entre Manchester United et Tottenham en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Manchester United vs Tottenham : heure du coup d'envoi

crest
Premier League - Journée 6
Old Trafford

Le match d'aujourd'hui entre Manchester United et Tottenham débutera à 10 oct. 2026, 18:30.

Où regarder le match ?

Manchester United - Tottenham est diffusé en direct sur Canal+ Live, myCANAL et Canal+ Foot.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aperçu du match

Manchester United vs Tottenham Équipes probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formation
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
S. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireL. ShawL. ShawS. LaceyS. LaceyY. TielemansY. TielemansA. SantosA. SantosB. FernandesB. FernandesB. MbeumoB. MbeumoM. CunhaM. CunhaA. KinskyA. KinskyA. GrayA. GrayM. van de VenM. van de VenA. RobertsonA. RobertsonJ. van HeckeJ. van HeckeR. BentancurR. BentancurSavioSavioS. TonaliS. TonaliM. KudusM. KudusC. GallagherC. GallagherO. MarmoushO. Marmoush
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
Manchester United

Onze de départ

Tottenham

Entraineur

  • M. Carrick
  • R. De Zerbi

Du côté de Manchester United, Michael Carrick devra composer sans plusieurs joueurs importants. Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko et Noussair Mazraoui sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Senne Lammens dans les buts, devant une défense composée de Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Harry Maguire et Luke Shaw, avec Bruno Fernandes et Bryan Mbeumo en soutien de Matheus Cunha.

Tottenham se déplace également avec un effectif amoindri. Roberto De Zerbi est privé de Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke et Micky van de Ven. Le onze probable des Spurs verrait Antonin Kinsky dans les buts, avec Rodrigo Bentancur et Sandro Tonali dans l'entrejeu, et Dominic Solanke en pointe.

MUN

MUN - Forme

EVE
N2-2
SAB
V4-0
MCI
D0-1
BHA
D2-3
FUL
N1-1
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
TOT

TOT - Forme

NEW
D0-2
NFO
N0-0
EVE
N0-0
LIV
D3-1
AVL
D2-3
But marqué (encaissé)
3/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Manchester United présente un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les Red Devils ont été battus 0-1 par Manchester City en Premier League et 2-3 par Brighton en Carabao Cup, avant de partager les points face à Fulham (1-1). Leur seul succès sur cette période reste une large victoire 4-0 face au Sabah FK en Ligue des Champions. United a inscrit huit buts mais en a concédé sept sur cette séquence.

Tottenham affiche un bilan d'aucune victoire, deux nuls et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. Les Spurs n'ont pas marqué lors de leurs deux derniers matchs de Premier League, contre Everton (0-0) et Nottingham Forest (0-0). La défaite la plus lourde reste le 3-1 concédé face à Liverpool en Carabao Cup. Tottenham a inscrit seulement trois buts pour sept encaissés sur cette période.

Face à face

Manchester UnitedNulTottenham
1
1
3
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FDM
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FDM
Ligue Europa
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FDM
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FDM
Carabao Cup
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
FDM
7Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 7 février 2026, avec une victoire 2-0 de Manchester United à Old Trafford en Premier League. Sur les cinq dernières rencontres, Tottenham a remporté trois matchs contre un pour Manchester United, avec un nul. Les Spurs ont notamment battu United 4-3 en Carabao Cup en décembre 2024 et 1-0 en Europa League en mai 2025.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
N
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
N
N
N
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
N
V
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
N
N
N
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
N
N
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
N
V
N
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
N
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
N
D
N
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
N
N
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
N
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
N
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
N
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
N
N
N
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
N
N
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Manchester United occupe la 12e place du classement, tandis que Tottenham pointe à la 20e position. Les Spurs sont donc dans la zone de relégation et ont un besoin urgent de points, ce qui confère à ce déplacement à Old Trafford une importance capitale pour la suite de leur saison.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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