Manchester United vs Tottenham : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Manchester United vs Tottenham : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 6 10 oct. 2026 - 12:30 Old Trafford

Le match d'aujourd'hui entre Manchester United et Tottenham débutera à 10 oct. 2026, 18:30.

Où regarder le match ?

Manchester United - Tottenham est diffusé en direct sur Canal+ Live, myCANAL et Canal+ Foot.

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Aperçu du match

Du côté de Manchester United, Michael Carrick devra composer sans plusieurs joueurs importants. Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko et Noussair Mazraoui sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Senne Lammens dans les buts, devant une défense composée de Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Harry Maguire et Luke Shaw, avec Bruno Fernandes et Bryan Mbeumo en soutien de Matheus Cunha.

Tottenham se déplace également avec un effectif amoindri. Roberto De Zerbi est privé de Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke et Micky van de Ven. Le onze probable des Spurs verrait Antonin Kinsky dans les buts, avec Rodrigo Bentancur et Sandro Tonali dans l'entrejeu, et Dominic Solanke en pointe.

Manchester United présente un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les Red Devils ont été battus 0-1 par Manchester City en Premier League et 2-3 par Brighton en Carabao Cup, avant de partager les points face à Fulham (1-1). Leur seul succès sur cette période reste une large victoire 4-0 face au Sabah FK en Ligue des Champions. United a inscrit huit buts mais en a concédé sept sur cette séquence.

Tottenham affiche un bilan d'aucune victoire, deux nuls et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. Les Spurs n'ont pas marqué lors de leurs deux derniers matchs de Premier League, contre Everton (0-0) et Nottingham Forest (0-0). La défaite la plus lourde reste le 3-1 concédé face à Liverpool en Carabao Cup. Tottenham a inscrit seulement trois buts pour sept encaissés sur cette période.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 7 février 2026, avec une victoire 2-0 de Manchester United à Old Trafford en Premier League. Sur les cinq dernières rencontres, Tottenham a remporté trois matchs contre un pour Manchester United, avec un nul. Les Spurs ont notamment battu United 4-3 en Carabao Cup en décembre 2024 et 1-0 en Europa League en mai 2025.

En Premier League, Manchester United occupe la 12e place du classement, tandis que Tottenham pointe à la 20e position. Les Spurs sont donc dans la zone de relégation et ont un besoin urgent de points, ce qui confère à ce déplacement à Old Trafford une importance capitale pour la suite de leur saison.

Comment utiliser un VPN ?

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