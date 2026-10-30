Où voir Manchester City vs Brighton en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Manchester City vs Brighton : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 9 31 oct. 2026 - 11:00 Etihad Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Manchester City et Brighton débutera à 31 oct. 2026, 16:00.

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Avant-match

Du côté de Manchester City, Enzo Maresca devrait aligner un onze composé de Gianluigi Donnarumma dans les buts, avec une défense formée de Josko Gvardiol, Marc Guehi, Ruben Dias et Abdukodir Khusanov. Le milieu de terrain devrait être animé par Enzo Fernandez, Iliman Ndiaye et Ayyoub Bouaddi, tandis qu'Elliot Anderson et Jeremy Doku épauleront Erling Haaland en attaque. Antoine Semenyo est indisponible pour les Citizens.

Fabian Hürzeler devrait s'appuyer sur Bart Verbruggen dans les cages, avec une défense composée de Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu, Luka Vuskovic et Olivier Boscagli. Chema Andres, Pascal Gross et Maxim De Cuyper occuperont le milieu, avec Yasin Ayari, Diego Gomez et Charalampos Kostoulas attendus dans les positions offensives. Les Seagulls devront composer sans Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Zadok Yohanna et Pascal Struijk, tous blessés.

Manchester City affiche un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Citizens ont inscrit 13 buts et en ont concédé 10 sur cette période, avec notamment une large victoire 5-1 en Ligue des Champions face à l'AEK Athènes. Leur dernier match en Premier League s'est soldé par une défaite 2-1 contre Aston Villa, avant leur qualification en Carabao Cup aux dépens de Brighton mercredi.

Brighton présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Les Seagulls ont enregistré une victoire écrasante 5-0 contre Crystal Palace en championnat, mais ont ensuite chuté 2-0 face à Liverpool. Leur dernière sortie s'est conclue par une élimination en Carabao Cup à Manchester City, aux tirs au but après un match nul 2-2.

Le dernier face-à-face entre les deux équipes remonte à mercredi dernier en Carabao Cup, avec un match nul 2-2 à l'Etihad Stadium avant que Manchester City ne s'impose aux tirs au but. Sur les cinq dernières confrontations, Brighton a remporté deux victoires, contre une pour City, avec deux matches nuls. Les Seagulls avaient notamment battu City 2-1 à l'Amex Stadium en août 2025, et 2-1 également en novembre 2024.

Manchester City est leader de la Premier League, tandis que Brighton occupe la troisième place. Les deux équipes se retrouvent donc dans le haut du tableau, ce qui confère à cette rencontre un intérêt supplémentaire dans la course aux places européennes et au titre.

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