A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 7 18 oct. 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Le match Lyon vs Nice est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les chaînes et services disponibles sont listés ci-dessous.

Comment regarder Lyon contre Nice avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lyon vs Nice : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 7 18 oct. 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Lyon et Nice débutera à 18 oct. 2026, 20:45.

Du côté lyonnais, Paulo Fonseca devrait aligner un onze avec Dominik Greif dans les buts, une défense composée d'Abner, Ruben Kluivert, Felix Bacher et Zachary Athekame, et un milieu articulé autour de Tyler Morton, Corentin Tolisso et Mads Bidstrup. Pavel Sulc, Keito Nakamura et Ernest Nuamah sont attendus en attaque. Mohamed Ouedraogo et Ikoma Lois Openda sont absents sur blessure.

Nice devrait s'appuyer sur Yehvann Diouf dans les buts, avec Youssouf Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem, Xavier Mandza et Hicham Boudaoui en défense, Niels Nkounkou, Jonathan Clauss et Axel Witsel au milieu, et un trio offensif formé de Gauthier Hein, Mohamed Amoura et Elye Wahi. Olivier Pantaloni devra faire sans Laurent Abergel, Moïse Bombito, Antoine Mendy, Morgan Sanson, Salis Abdul Samed et Djibril Coulibaly, tous blessés.

Lyon présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est une victoire 3-2 contre Crystal Palace en Europa League le 15 octobre, qui fait suite à une défaite 2-1 contre Lens en Ligue 1. Les Gones avaient auparavant dominé Rennes 4-0 et battu Anderlecht 2-1 en déplacement européen, avec un nul 0-0 face au Paris FC pour compléter la série. Sur ces cinq matchs, Lyon a marqué dix buts et en a concédé six.

Nice affiche deux victoires, un nul et deux défaites lors de leurs cinq dernières sorties en Ligue 1. La victoire la plus récente est un succès 2-1 à Strasbourg le 11 octobre, et les Niçois ont également battu Lille 2-1. En revanche, des défaites contre Auxerre et le Paris FC, ainsi qu'un nul face au Le Mans, illustrent une irrégularité persistante.

La série des cinq derniers affrontements entre Lyon et Nice penche nettement en faveur des Gones. La rencontre la plus récente, disputée en février 2026 à Lyon, s'est soldée par une victoire 2-0 des locaux. Sur l'ensemble des cinq matchs recensés, Lyon s'impose comme l'équipe dominante avec quatre victoires contre une seule pour Nice, qui avait arraché un succès 3-2 à domicile en octobre 2025. Ce contexte historique récent place Lyon en position de favori naturel pour cette rencontre au Groupama Stadium.

En Ligue 1, Lyon occupe la quatrième place du classement, ce qui en fait un candidat sérieux aux places européennes. Nice, dixième, a besoin de points pour se rapprocher du haut de tableau et éviter de se retrouver dans une situation délicate en milieu de saison.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.