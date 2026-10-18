Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 1
team-logoLyon
Groupama Stadium
team-logoNice
Regardez ici ! DAZNRegardez ici ! Molotov
GOAL-e
Avec le concours de

Lyon vs Nice: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lyon vs Nice
Lyon
Nice
Ligue 1

Comment regarder le match de Ligue 1 entre Lyon et Nice, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

crest
Ligue 1 - Journée 7
Groupama Stadium
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Le match Lyon vs Nice est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les chaînes et services disponibles sont listés ci-dessous.

DAZN

DAZN

Cliquez ic

Molotov

Molotov

Cliquez ic

Comment regarder Lyon contre Nice avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Lyon vs Nice : heure du coup d'envoi

crest
Ligue 1 - Journée 7
Groupama Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Lyon et Nice débutera à 18 oct. 2026, 20:45.

Lyon vs Nice Équipes probables

4-3-1-2
Lyon crest
Lyon
OL
page.match.formation.title
Nice crest
Nice
NCE
3-4-2-1
D. GreifD. GreifAbnerAbnerMoussa NiakhatéMoussa NiakhatéF. BacherF. BacherZ. AthekameZ. AthekameP. SulcP. SulcT. TessmannT. TessmannC. TolissoC. TolissoM. BidstrupM. BidstrupK. NakamuraK. NakamuraE. NuamahE. NuamahY. DioufY. DioufY. NdayishimiyeY. NdayishimiyeM. AbdelmonemM. Abdelmonemteam-logoX. Mandzateam-logoD. CoulibalyN. NkounkouN. NkounkouJ. ClaussJ. ClaussA. WitselA. Witselteam-logoG. HeinM. AmouraM. AmouraE. WahiE. Wahi
Nice crest
Nice
NCE
4-3-1-2
Lyon

Onze de départ

Nice

Entraineur

  • P. Fonseca
  • O. Pantaloni

Du côté lyonnais, Paulo Fonseca devrait aligner un onze avec Dominik Greif dans les buts, une défense composée d'Abner, Ruben Kluivert, Felix Bacher et Zachary Athekame, et un milieu articulé autour de Tyler Morton, Corentin Tolisso et Mads Bidstrup. Pavel Sulc, Keito Nakamura et Ernest Nuamah sont attendus en attaque. Mohamed Ouedraogo et Ikoma Lois Openda sont absents sur blessure.

Nice devrait s'appuyer sur Yehvann Diouf dans les buts, avec Youssouf Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem, Xavier Mandza et Hicham Boudaoui en défense, Niels Nkounkou, Jonathan Clauss et Axel Witsel au milieu, et un trio offensif formé de Gauthier Hein, Mohamed Amoura et Elye Wahi. Olivier Pantaloni devra faire sans Laurent Abergel, Moïse Bombito, Antoine Mendy, Morgan Sanson, Salis Abdul Samed et Djibril Coulibaly, tous blessés.

OL

OL - Forme

PAR
N0-0
AND
V1-2
REN
V4-0
RCL
D2-1
CRY
V3-2
But marqué (encaissé)
10/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
NCE

NCE - Forme

PAR
D3-0
LEM
N1-1
AJA
D1-0
LIL
V2-1
STR
V2-1
But marqué (encaissé)
5/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Lyon présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est une victoire 3-2 contre Crystal Palace en Europa League le 15 octobre, qui fait suite à une défaite 2-1 contre Lens en Ligue 1. Les Gones avaient auparavant dominé Rennes 4-0 et battu Anderlecht 2-1 en déplacement européen, avec un nul 0-0 face au Paris FC pour compléter la série. Sur ces cinq matchs, Lyon a marqué dix buts et en a concédé six.

Nice affiche deux victoires, un nul et deux défaites lors de leurs cinq dernières sorties en Ligue 1. La victoire la plus récente est un succès 2-1 à Strasbourg le 11 octobre, et les Niçois ont également battu Lille 2-1. En revanche, des défaites contre Auxerre et le Paris FC, ainsi qu'un nul face au Le Mans, illustrent une irrégularité persistante.

Face à face

LyonNulNice
4
0
1
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Nice badge
Nice
NCE
0
FDM
Ligue 1
Nice badge
Nice
NCE
3
Lyon badge
Lyon
OL
2
FDM
Ligue 1
Nice badge
Nice
NCE
0
Lyon badge
Lyon
OL
2
FDM
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
4
Nice badge
Nice
NCE
1
FDM
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
1
Nice badge
Nice
NCE
0
FDM
11Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La série des cinq derniers affrontements entre Lyon et Nice penche nettement en faveur des Gones. La rencontre la plus récente, disputée en février 2026 à Lyon, s'est soldée par une victoire 2-0 des locaux. Sur l'ensemble des cinq matchs recensés, Lyon s'impose comme l'équipe dominante avec quatre victoires contre une seule pour Nice, qui avait arraché un succès 3-2 à domicile en octobre 2025. Ce contexte historique récent place Lyon en position de favori naturel pour cette rencontre au Groupama Stadium.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
2
LilleLilleLIL
7421105+514
N
V
D
V
V
3
MonacoMonacoASM
6420105+514
N
V
N
V
V
4
RennesRennesREN
64111210+213
V
D
V
V
V
5
LyonLyonOL
6321114+711
D
V
N
V
N
6
Paris FCParis FCPAR
632184+411
D
V
N
V
V
7
LensLensRCL
73131411+310
V
V
D
N
D
8
BrestBrestB29
72321310+39
N
V
D
D
V
9
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
N
V
N
D
10
LorientLorientFCL
62226608
V
D
N
V
D
11
NiceNiceNCE
622257-28
V
V
D
N
D
12
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
N
V
13
AngersAngersSCO
6213710-37
D
V
N
D
V
14
MarseilleMarseilleOM
620498+16
V
D
D
D
D
15
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
N
N
16
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
6204816-86
D
V
V
D
D
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
602448-42
D
D
N
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Lyon occupe la quatrième place du classement, ce qui en fait un candidat sérieux aux places européennes. Nice, dixième, a besoin de points pour se rapprocher du haut de tableau et éviter de se retrouver dans une situation délicate en milieu de saison.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google