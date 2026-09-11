Lorient vs Toulouse : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lorient vs Toulouse : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 4 12 sept. 2026 - 14:45 Stade du Moustoir

Le match d'aujourd'hui entre Lorient et Toulouse débutera à 12 sept. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Lorient - Toulouse sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options pour regarder le match en direct sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Lorient, Alexandre Dujeux devra se passer de Bandiougou Fadiga, blessé. Le onze probable alignerait Mvogo dans les buts, avec une défense composée d'Adjei, Talbi, Sylla et Le Bris. Makengo, Bernardeau, Kouassi et Avom se partageraient le milieu, avec Cadiou et Koné en attaque.

Toulouse sera privé d'Abu Francis, Guillaume Restes et Aron Doennum, tous blessés. Askou devrait aligner Niflore dans les cages, avec une charnière McKenzie-Nicolaisen. Azizi, Vossah, Joergensen et Hidalgo occuperaient le milieu, tandis que Casseres Jr. et Russell-Rowe seraient associés en attaque.

Lorient présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Merlus ont signé leur meilleur résultat récent en s'imposant à Lens sur le score de 1-0, après un nul vierge face à Nice et une défaite 2-1 contre Troyes. Sur ces cinq matchs, Lorient a marqué sept buts et en a concédé six.

Toulouse affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur la même période. Les Violets ont concédé la défaite face à Lille (1-0) lors de leur dernier déplacement en Ligue 1, après un match nul 2-2 à Brest. Toulouse a inscrit quatre buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 21 mars 2026, en Ligue 1, avec une victoire de Toulouse à domicile sur le score de 1-0 face à Lorient. Sur les cinq derniers matchs entre ces équipes, Toulouse compte deux victoires, Lorient en compte une, et deux rencontres se sont terminées sur un match nul. Les deux équipes se sont affrontées exclusivement en Ligue 1 sur cette période.

En Ligue 1, Lorient occupe la huitième place du classement, tandis que Toulouse est dix-septième.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.