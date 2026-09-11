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Lorient vs Toulouse : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lorient vs Toulouse
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Lorient et Toulouse en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Lorient vs Toulouse : heure du coup d'envoi

crest
Ligue 1 - Journée 4
Stade du Moustoir

Le match d'aujourd'hui entre Lorient et Toulouse débutera à 12 sept. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Lorient - Toulouse sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options pour regarder le match en direct sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Lorient vs Toulouse Équipes probables

3-4-2-1
Lorient crest
Lorient
FCL
Formation
Toulouse crest
Toulouse
TFC
4-2-3-1
Y. MvogoY. MvogoN. AdjeiN. AdjeiM. TalbiM. TalbiD. SyllaD. Syllateam-logoT. Le Bristeam-logoA. Kouassiteam-logoG. Bernardeauteam-logoA. AvomJ. MakengoJ. Makengoteam-logoN. Cadiouteam-logoM. Koneteam-logoM. Nifloreteam-logoC. TapeM. McKenzieM. McKenzieteam-logoI. DialloR. NicolaisenR. Nicolaisenteam-logoI. Aziziteam-logoA. Vossahteam-logoT. Joergensenteam-logoS. Hidalgoteam-logoC. Casseres Jr.team-logoJ. Russell-Rowe
Toulouse crest
Toulouse
TFC
3-4-2-1
Lorient

Onze de départ

Toulouse

Entraineur

  • A. Dujeux
  • J. Askou

Du côté de Lorient, Alexandre Dujeux devra se passer de Bandiougou Fadiga, blessé. Le onze probable alignerait Mvogo dans les buts, avec une défense composée d'Adjei, Talbi, Sylla et Le Bris. Makengo, Bernardeau, Kouassi et Avom se partageraient le milieu, avec Cadiou et Koné en attaque.

Toulouse sera privé d'Abu Francis, Guillaume Restes et Aron Doennum, tous blessés. Askou devrait aligner Niflore dans les cages, avec une charnière McKenzie-Nicolaisen. Azizi, Vossah, Joergensen et Hidalgo occuperaient le milieu, tandis que Casseres Jr. et Russell-Rowe seraient associés en attaque.

FCL

FCL - Forme

SCO
D2-1
ELV
D4-1
NCE
N0-0
TRO
D1-2
RCL
V0-1
But marqué (encaissé)
4/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
TFC

TFC - Forme

ALA
V0-1
HSV
D1-2
OL
D0-2
B29
N2-2
LIL
D0-1
But marqué (encaissé)
4/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Lorient présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Merlus ont signé leur meilleur résultat récent en s'imposant à Lens sur le score de 1-0, après un nul vierge face à Nice et une défaite 2-1 contre Troyes. Sur ces cinq matchs, Lorient a marqué sept buts et en a concédé six.

Toulouse affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur la même période. Les Violets ont concédé la défaite face à Lille (1-0) lors de leur dernier déplacement en Ligue 1, après un match nul 2-2 à Brest. Toulouse a inscrit quatre buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

Face à face

LorientNulToulouse
0
2
3
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FDM
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FDM
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
FDM
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
FDM
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
0
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FDM
3Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 21 mars 2026, en Ligue 1, avec une victoire de Toulouse à domicile sur le score de 1-0 face à Lorient. Sur les cinq derniers matchs entre ces équipes, Toulouse compte deux victoires, Lorient en compte une, et deux rencontres se sont terminées sur un match nul. Les deux équipes se sont affrontées exclusivement en Ligue 1 sur cette période.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
RennesRennesREN
431085+310
V
V
V
N
2
MonacoMonacoASM
330051+49
V
V
V
3
Paris FCParis FCPAR
321062+47
V
V
N
4
LyonLyonOL
321062+47
V
N
V
5
LilleLilleLIL
321052+37
V
N
V
6
StrasbourgStrasbourgSTR
320187+16
V
V
D
7
BrestBrestB29
312065+15
V
N
N
8
LorientLorientFCL
31112204
V
D
N
9
TroyesTroyesTRO
311147-34
D
V
N
10
LensLensRCL
310265+13
D
D
V
11
MarseilleMarseilleOM
41036603
D
D
D
V
12
AngersAngersSCO
310245-13
D
V
D
13
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
302156-12
D
N
N
14
Le MansLe MansLEM
302156-12
N
D
N
15
NiceNiceNCE
302114-32
N
D
N
16
Le HavreLe HavreLEH
301224-21
D
N
D
17
ToulouseToulouseTFC
301225-31
D
N
D
18
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
3003411-70
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Lorient occupe la huitième place du classement, tandis que Toulouse est dix-septième.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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