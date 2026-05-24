En France, Liverpool - Brentford est diffusé sur CANAL+ Live et disponible en streaming via myCANAL. Les options de diffusion en direct sont détaillées ci-dessous.

Comment regarder Liverpool contre Brentford avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Liverpool vs Brentford : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Liverpool et Brentford débutera à 24 mai 2026, 17:00.





Du côté de Liverpool, Arne Slot devra se passer de plusieurs éléments importants. Alisson Becker, Conor Bradley, Stefan Bajcetic, Wataru Endo, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni, Alexander Isak et Hugo Ekitike sont tous indisponibles. Le onze probable alignerait Mamardashvili dans les buts, une défense composée de Gomez, Van Dijk, Konaté et Kerkez, avec Ngumoha, Jones, Szoboszlai, Gravenberch et Mac Allister au milieu, et Gakpo en attaque. Robertson, dont les adieux à Anfield font l'objet d'une attention particulière, n'apparaît pas dans le onze projeté.

Brentford se présente sans Rico Henry, Antoni Milambo et Fabio Carvalho, tous blessés. Keith Andrews devrait s'appuyer sur Kelleher dans les buts, une défense à trois avec Ajer, Collins et Lewis-Potter, et un milieu animé par Damsgaard, Janelt, Jensen et Yarmoliuk, avec Kayode et Ouattara sur les côtés et Igor Thiago en pointe. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

La forme récente de Liverpool inspire peu de confiance avant ce rendez-vous. Les Reds ont enchaîné deux défaites lors de leurs trois derniers matchs de championnat, s'inclinant 4-2 face à Aston Villa le 15 mai, puis concédant une défaite 3-2 contre Manchester United début mai. Un match nul 1-1 contre Chelsea s'est glissé entre ces deux revers. Sur leurs cinq derniers matchs, Liverpool affiche deux victoires, un nul et deux défaites, avec neuf buts marqués mais huit encaissés, un bilan défensif préoccupant en fin de saison.

Brentford présente un bilan plus équilibré mais tout aussi irrégulier. Les Bees ont été battus 3-0 par Manchester City avant de s'imposer 3-0 à West Ham, puis de concéder un nul 2-2 à Crystal Palace lors de leur dernier déplacement. Avec une victoire, deux nuls et deux défaites sur leurs cinq dernières sorties, l'équipe d'Andrews a marqué six buts tout en en encaissant sept, sans parvenir à enchaîner deux résultats positifs consécutifs.





La confrontation la plus récente entre les deux clubs s'est jouée en octobre 2025 à Brentford, où les Bees l'ont emporté 3-2 dans un match animé de Premier League. Ce résultat a quelque peu rééquilibré une série qui avait longtemps penché en faveur des Reds. En remontant sur les cinq derniers duels, Liverpool a dominé l'ensemble du bilan avec trois victoires contre une seule pour Brentford, pour un total de onze buts marqués face à huit encaissés. La rencontre d'Anfield en août 2024 s'était soldée par un succès 2-0 des locaux, illustrant la difficulté des Bees à s'imposer loin de leurs bases contre les Reds.





À l'issue de cette journée, Liverpool occupe la cinquième place de Premier League tandis que Brentford se trouve au neuvième rang. Les deux équipes concluent ainsi une saison sans enjeu majeur sur ce dernier match.





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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.