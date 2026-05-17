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Plusieurs options permettent de suivre Lille - Auxerre en direct à la télévision ou en live stream. Les chaînes diffusant la rencontre sont listées ci-dessous.

Si vous voyagez à l'étranger le jour du match, un réseau privé virtuel (VPN) peut vous permettre de contourner les restrictions géographiques et d'accéder à votre service de streaming habituel depuis n'importe quel pays.

Comment regarder Lille contre Auxerre avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lille vs Auxerre : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Lille et Auxerre débutera à 17 mai 2026, 21:00.





Du côté de Lille, plusieurs joueurs sont à l'infirmerie : N. Edjouma, M. Broholm, H. Igamane et Marc-Aurèle Caillard sont tous indisponibles. Aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable alignerait B. Ozer dans les buts, avec une défense composée de R. Perraud, T. Meunier, Aïssa Mandi et N. Ngoy, et un milieu articulé autour de Benjamin André, A. Bouaddi et H. Haraldsson, avec F. Correia, N. Mukau et M. Fernandez-Pardo en soutien offensif.

Auxerre devra se passer de N. Buayi-Kiala, O. El Azzouzi et B. Okoh, tous blessés, sans aucune suspension à déplorer. Le onze probable côté auxerrois verrait D. Leon garder les buts, S. Diomande, T. Siwe, L. Sy et G. Mensah en défense, N. Ahamada et E. Owusu au milieu, avec K. Danois, S. Mara, L. Sinayoko et D. Namaso dans les lignes avancées. Des mises à jour seront apportées au fur et à mesure que le coup d'envoi approche.

Sur leurs cinq derniers matchs de Ligue 1, Lille affiche un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite. Les Dogues ont concédé un seul but lors de cette série, signe d'une solidité défensive réelle. Leur dernière sortie s'est conclue par une victoire 0-1 à Monaco le 10 mai, et ils avaient auparavant écrasé Toulouse 0-4. Les deux matchs nuls contre Le Havre (1-1) et Nice (0-0) constituent les seules ombres au tableau d'une série globalement convaincante.

Auxerre présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur leurs cinq derniers matchs. La formation bourguignonne a marqué huit buts et en a concédé cinq sur cette période. Après leur succès 3-1 contre Angers, ils ont confirmé leur forme en battant Nice 2-1 le 10 mai. La seule défaite remonte au déplacement à Lyon, perdu 3-2.





La rencontre la plus récente entre les deux équipes remonte au 14 décembre 2025, lorsqu'Auxerre avait accueilli Lille en Ligue 1 : les Dogues l'avaient emporté 3-4 dans un match spectaculaire. Sur les cinq dernières confrontations en Ligue 1, Lille s'impose comme l'équipe dominante avec trois victoires, contre une seule pour Auxerre, le tout complété par un match nul. Les deux équipes ont produit des rencontres ouvertes, avec un total de dix-huit buts inscrits sur ces cinq duels.





En Ligue 1, Lille occupe la troisième place du classement, une position qui illustre leurs ambitions européennes en fin de saison. Auxerre, quinzième, se bat pour s'éloigner de la zone dangereuse et assurer sereinement son maintien.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.