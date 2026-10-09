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Lens vs Lyon: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lens vs Lyon
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Lens et Lyon, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 1 - Journée 6
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Lens vs Lyon sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre le match en direct.

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Comment regarder Lens contre Lyon avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Lens vs Lyon : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 6
Stade Bollaert-Delelis

Le match d'aujourd'hui entre Lens et Lyon débutera à 9 oct. 2026, 20:45.

Lens vs Lyon Équipes probables

3-4-2-1
Lens crest
Lens
RCL
Formation
Lyon crest
Lyon
OL
4-2-3-1
R. RisserR. RisserJ. TodiboJ. Todiboteam-logoP. Ganiouteam-logoK. Antonioteam-logoM. CuisanceY. TitraouiY. TitraouiF. ThauvinF. Thauvinteam-logoM. UdolF. IvanovicF. IvanovicR. AguilarR. AguilarO. EdouardO. EdouardD. GreifD. GreifAbnerAbnerMoussa NiakhatéMoussa NiakhatéF. BacherF. BacherZ. AthekameZ. AthekameT. MortonT. MortonC. TolissoC. TolissoP. SulcP. SulcE. NuamahE. NuamahM. BidstrupM. BidstrupI. OpendaI. Openda
Lyon crest
Lyon
OL
3-4-2-1
Lens

Onze de départ

Lyon

Entraineur

  • Y. Cahuzac
  • P. Fonseca

Du côté de Lens, Yannick Cahuzac devra composer sans plusieurs joueurs. Samson Baidoo, Maik Nawrocki, Saud Abdulhamid, Jhoanner Chavez et Amadou Haidara sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Robin Risser dans les buts, avec Jean-Clair Todibo, Pierre Ganiou, Kyllian Antonio, Michael Cuisance, Yacine Titraoui, Florian Thauvin, Matthieu Udol, Franjo Ivanovic, Ruben Aguilar et Odsonne Edouard.

Lyon, entraîné par Paulo Fonseca, ne déplore aucune blessure ni suspension signalée. La composition probable des Gones serait : Dominik Greif ; Abner, Moussa Niakhaté, Felix Bacher, Zachary Athekame ; Tyler Morton, Corentin Tolisso, Pavel Sulc ; Ernest Nuamah, Mads Bidstrup et Ikoma Lois Openda.

RCL

RCL - Forme

STR
D2-1
FCL
D0-1
SLP
V2-3
LEM
N2-2
ASM
D2-1
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
OL

OL - Forme

LEH
N1-1
AJA
V3-1
PAR
N0-0
AND
V1-2
REN
V4-0
But marqué (encaissé)
10/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Lens a remporté un match, fait match nul une fois et perdu trois de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est une défaite 2-1 face à Monaco en Ligue 1, qui a suivi un match nul 2-2 à Le Mans. Sur la période, les Lensois ont tout de même décroché une victoire notable 2-3 contre le Slavia Prague en Ligue des Champions. Ils ont inscrit huit buts et en ont concédé sept sur ces cinq matchs.

Lyon présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur leurs cinq dernières sorties. Les Gones restent sur un succès écrasant 4-0 contre Rennes en Ligue 1, leur résultat le plus récent. Ils avaient également battu Anderlecht 2-1 en Ligue Europa et l'AJ Auxerre 3-1 en championnat. Lyon a marqué neuf buts et n'en a concédé qu'un seul sur cette série.

Face à face

LensNulLyon
3
1
1
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
0
Lens badge
Lens
RCL
4
FDM
Coupe de France
Lyon badge
Lyon
OL
2
Lens badge
Lens
RCL
2
FDM
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
0
Lyon badge
Lyon
OL
1
FDM
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
1
Lens badge
Lens
RCL
2
FDM
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
0
Lyon badge
Lyon
OL
0
FDM
8Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 17 mai 2026 en Ligue 1, lorsque Lyon s'était imposé 4-0 à domicile face à Lens. Sur les cinq dernières confrontations, Lyon comptabilise trois victoires contre une pour Lens, avec un match nul en Coupe de France le 5 mars 2026 (2-2). Les Gones ont inscrit neuf buts dans ces duels, contre quatre pour les Sang et Or.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
N
V
N
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
N
V
V
N
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
N
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
D
N
N
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
N
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
N
N
D
N
10
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
N
N
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
N
V
D
N
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
N
D
N
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
15
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Lyon occupe la deuxième place, signe d'une saison solide et de prétentions au titre. Lens, en revanche, pointe à la quinzième place, une position qui rend ce match à domicile particulièrement important pour les Artésiens.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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