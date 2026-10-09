A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 6 9 oct. 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Lens vs Lyon sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre le match en direct.

Comment regarder Lens contre Lyon avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lens vs Lyon : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 6 9 oct. 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Le match d'aujourd'hui entre Lens et Lyon débutera à 9 oct. 2026, 20:45.

Du côté de Lens, Yannick Cahuzac devra composer sans plusieurs joueurs. Samson Baidoo, Maik Nawrocki, Saud Abdulhamid, Jhoanner Chavez et Amadou Haidara sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Robin Risser dans les buts, avec Jean-Clair Todibo, Pierre Ganiou, Kyllian Antonio, Michael Cuisance, Yacine Titraoui, Florian Thauvin, Matthieu Udol, Franjo Ivanovic, Ruben Aguilar et Odsonne Edouard.

Lyon, entraîné par Paulo Fonseca, ne déplore aucune blessure ni suspension signalée. La composition probable des Gones serait : Dominik Greif ; Abner, Moussa Niakhaté, Felix Bacher, Zachary Athekame ; Tyler Morton, Corentin Tolisso, Pavel Sulc ; Ernest Nuamah, Mads Bidstrup et Ikoma Lois Openda.

Lens a remporté un match, fait match nul une fois et perdu trois de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est une défaite 2-1 face à Monaco en Ligue 1, qui a suivi un match nul 2-2 à Le Mans. Sur la période, les Lensois ont tout de même décroché une victoire notable 2-3 contre le Slavia Prague en Ligue des Champions. Ils ont inscrit huit buts et en ont concédé sept sur ces cinq matchs.

Lyon présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur leurs cinq dernières sorties. Les Gones restent sur un succès écrasant 4-0 contre Rennes en Ligue 1, leur résultat le plus récent. Ils avaient également battu Anderlecht 2-1 en Ligue Europa et l'AJ Auxerre 3-1 en championnat. Lyon a marqué neuf buts et n'en a concédé qu'un seul sur cette série.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 17 mai 2026 en Ligue 1, lorsque Lyon s'était imposé 4-0 à domicile face à Lens. Sur les cinq dernières confrontations, Lyon comptabilise trois victoires contre une pour Lens, avec un match nul en Coupe de France le 5 mars 2026 (2-2). Les Gones ont inscrit neuf buts dans ces duels, contre quatre pour les Sang et Or.

En Ligue 1, Lyon occupe la deuxième place, signe d'une saison solide et de prétentions au titre. Lens, en revanche, pointe à la quinzième place, une position qui rend ce match à domicile particulièrement important pour les Artésiens.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.