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Le Havre vs AJ Auxerre: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Le Havre vs AJ Auxerre
Le Havre
AJ Auxerre
Ligue 1

Comment regarder le match de Ligue 1 entre Le Havre et AJ Auxerre, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 1 - Journée 7
Stade Oceane
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Le match Le Havre vs AJ Auxerre est diffusé en direct sur DAZN et Molotov pour les téléspectateurs éligibles. Les options de streaming sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Le Havre contre AJ Auxerre avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Le Havre vs AJ Auxerre : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 7
Stade Oceane

Le match d'aujourd'hui entre Le Havre et AJ Auxerre débutera à 18 oct. 2026, 17:15.

Le Havre vs AJ Auxerre Équipes probables

4-2-3-1
Le Havre crest
Le Havre
LEH
page.match.formation.title
AJ Auxerre crest
AJ Auxerre
AJA
3-4-2-1
G. GallonG. Gallonteam-logoD. Ouziadteam-logoJ. Mwangateam-logoA. Toubateam-logoL. N'Diayeteam-logoS. EbonogK. MizutaK. Mizutateam-logoR. NdiayeA. RichardsonA. RichardsonM. SamattaM. Samattateam-logoS. Nakamurateam-logoM. DiopA. TuanzebeA. Tuanzebeteam-logoC. Makossoteam-logoE. Legrosteam-logoA. Piedfortteam-logoD. Namasoteam-logoK. DanoisR. FaivreR. Faivreteam-logoF. Oppegaardteam-logoL. SyC. ArcherC. Archer
AJ Auxerre crest
AJ Auxerre
AJA
4-2-3-1
Le Havre

Onze de départ

AJ Auxerre

Entraineur

  • D. Digard
  • W. Still

Du côté du Havre, Didier Digard devra se passer de plusieurs joueurs. Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothée Pembele, Elias Jelert et Felix Mambimbi sont tous blessés et indisponibles. Ayumu Seko est suspendu et ne pourra pas non plus prendre part à la rencontre. Le onze probable alignerait Gauthier Gallon dans les buts, avec une défense composée de Djibril Ouziad, Junior Mwanga, Ahmed Touba et Lamine N'Diaye, et Amir Richardson au milieu de terrain.

AJ Auxerre souffre également de nombreuses absences. Bryan Okoh, Assane Diousse, Sekou Fofana, Rayan Mandengue, Telli Siwe, Marvin Senaya, Remy Lascary et Clement Akpa sont tous forfaits sur blessure. Will Still devrait aligner Mamadou Diop dans les buts, Cameron Archer en pointe, et Romain Faivre dans l'entrejeu selon le onze probable communiqué.

LEH

LEH - Forme

B29
D1-2
SCO
N0-0
TFC
D3-2
BOU
V6-1
LIL
D1-0
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
AJA

AJA - Forme

OL
D3-1
NCE
V1-0
B29
V2-1
CLE
V4-3
REN
D4-1
But marqué (encaissé)
9/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le Havre présente un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent en Ligue 1 est une défaite 1-0 contre Lille, après un succès 6-1 en match amical contre Boulogne. Les Havrais ont également perdu 3-2 contre Toulouse et 1-2 face à Brest en championnat, avec un nul 0-0 contre Angers pour compléter le tableau.

AJ Auxerre affiche trois victoires, aucun nul et deux défaites sur la même période. Après une victoire 4-3 en amical contre Clermont Foot, les Auxerrois ont subi une défaite 4-1 à Rennes lors de leur dernier match de Ligue 1. Leur forme en championnat avant cela était plus prometteuse, avec des succès 2-1 contre Brest et 1-0 contre Nice, entrecoupés d'une défaite 3-1 à Lyon.

Face à face

Le HavreNulAJ Auxerre
3
1
1
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
1
FDM
Ligue 1
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
0
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
FDM
Ligue 1
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
2
FDM
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
3
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
1
FDM
Ligue 2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
2
FDM
8Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s'est soldée par un match nul 1-1 au Stade Océane en Ligue 1, le 5 avril 2026. Sur les cinq dernières confrontations, Le Havre et Auxerre se partagent les victoires : Auxerre s'est imposé à trois reprises, dont un succès 1-2 au Stade Océane en mai 2022 et une victoire 0-1 à l'Abbé-Deschamps en octobre 2025, tandis que Le Havre a gagné deux fois, notamment 3-1 à domicile en septembre 2024.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
2
LilleLilleLIL
7421105+514
N
V
D
V
V
3
MonacoMonacoASM
6420105+514
N
V
N
V
V
4
RennesRennesREN
64111210+213
V
D
V
V
V
5
LyonLyonOL
6321114+711
D
V
N
V
N
6
Paris FCParis FCPAR
632184+411
D
V
N
V
V
7
LensLensRCL
73131411+310
V
V
D
N
D
8
BrestBrestB29
72321310+39
N
V
D
D
V
9
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
N
V
N
D
10
LorientLorientFCL
62226608
V
D
N
V
D
11
NiceNiceNCE
622257-28
V
V
D
N
D
12
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
N
V
13
AngersAngersSCO
6213710-37
D
V
N
D
V
14
MarseilleMarseilleOM
620498+16
V
D
D
D
D
15
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
N
N
16
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
6204816-86
D
V
V
D
D
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
602448-42
D
D
N
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Le Havre occupe la dernière place du classement, tandis qu'AJ Auxerre est 16e. Les deux équipes évoluent dans la zone de relégation, ce qui fait de ce match un affrontement direct entre deux clubs qui luttent pour leur maintien.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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