A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 7 18 oct. 2026 - 11:15 Stade Oceane

Le match Le Havre vs AJ Auxerre est diffusé en direct sur DAZN et Molotov pour les téléspectateurs éligibles. Les options de streaming sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Le Havre contre AJ Auxerre avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Le Havre vs AJ Auxerre : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 7 18 oct. 2026 - 11:15 Stade Oceane

Le match d'aujourd'hui entre Le Havre et AJ Auxerre débutera à 18 oct. 2026, 17:15.

Du côté du Havre, Didier Digard devra se passer de plusieurs joueurs. Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothée Pembele, Elias Jelert et Felix Mambimbi sont tous blessés et indisponibles. Ayumu Seko est suspendu et ne pourra pas non plus prendre part à la rencontre. Le onze probable alignerait Gauthier Gallon dans les buts, avec une défense composée de Djibril Ouziad, Junior Mwanga, Ahmed Touba et Lamine N'Diaye, et Amir Richardson au milieu de terrain.

AJ Auxerre souffre également de nombreuses absences. Bryan Okoh, Assane Diousse, Sekou Fofana, Rayan Mandengue, Telli Siwe, Marvin Senaya, Remy Lascary et Clement Akpa sont tous forfaits sur blessure. Will Still devrait aligner Mamadou Diop dans les buts, Cameron Archer en pointe, et Romain Faivre dans l'entrejeu selon le onze probable communiqué.

Le Havre présente un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent en Ligue 1 est une défaite 1-0 contre Lille, après un succès 6-1 en match amical contre Boulogne. Les Havrais ont également perdu 3-2 contre Toulouse et 1-2 face à Brest en championnat, avec un nul 0-0 contre Angers pour compléter le tableau.

AJ Auxerre affiche trois victoires, aucun nul et deux défaites sur la même période. Après une victoire 4-3 en amical contre Clermont Foot, les Auxerrois ont subi une défaite 4-1 à Rennes lors de leur dernier match de Ligue 1. Leur forme en championnat avant cela était plus prometteuse, avec des succès 2-1 contre Brest et 1-0 contre Nice, entrecoupés d'une défaite 3-1 à Lyon.

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s'est soldée par un match nul 1-1 au Stade Océane en Ligue 1, le 5 avril 2026. Sur les cinq dernières confrontations, Le Havre et Auxerre se partagent les victoires : Auxerre s'est imposé à trois reprises, dont un succès 1-2 au Stade Océane en mai 2022 et une victoire 0-1 à l'Abbé-Deschamps en octobre 2025, tandis que Le Havre a gagné deux fois, notamment 3-1 à domicile en septembre 2024.

En Ligue 1, Le Havre occupe la dernière place du classement, tandis qu'AJ Auxerre est 16e. Les deux équipes évoluent dans la zone de relégation, ce qui fait de ce match un affrontement direct entre deux clubs qui luttent pour leur maintien.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.