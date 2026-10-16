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Ligue 2
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Laval vs Clermont Foot: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Laval vs Clermont Foot
Laval
Clermont Foot
Ligue 2

Comment regarder le match de Ligue 2 entre Laval et Clermont Foot, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 2 - Journée 9
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La rencontre entre Laval et Clermont Foot est diffusée en direct. Les options de chaîne TV et de live stream disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Laval contre Clermont Foot avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Laval vs Clermont Foot : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 9
Stade Francis le Basser

Le match d'aujourd'hui entre Laval et Clermont Foot débutera à 16 oct. 2026, 20:00.

Laval vs Clermont Foot Équipes probables

Entraineur

  • D. Vignes

Du côté de Laval, David Vignes prépare son équipe sans que des informations précises sur les blessés ou les suspendus ne soient disponibles pour le moment. La composition probable n'a pas encore été communiquée officiellement. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Clermont Foot, David Guion est dans la même situation : aucune information sur les absences ou les suspensions n'est confirmée à ce stade. L'équipe type reste à préciser et sera communiquée prochainement.

LAV

LAV - Forme

RED
D1-2
DIO
D3-2
SOC
N1-1
REN
V1-0
PAU
D3-2
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
CLE

CLE - Forme

DUN
N1-1
BOU
N0-0
GRE
N1-1
AJA
D4-3
RED
D2-3
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Laval présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. La défaite la plus récente en Ligue 2 remonte au 9 octobre face à Pau sur le score de 3-2. Les Tangos ont également concédé une défaite 3-2 contre Dijon et se sont inclinés 2-1 face à Red Star lors de leurs sorties précédentes en championnat. Sur ces cinq matchs, Laval a marqué huit buts mais en a encaissé neuf, révélant des lacunes défensives récurrentes.

Clermont Foot affiche pour sa part un bilan sans victoire : aucun succès, trois nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. La formation auvergnate s'est inclinée 3-2 contre Red Star lors de son dernier match de Ligue 2, le 10 octobre. Clermont a concédé le nul à trois reprises consécutives en championnat avant cette défaite, contre Dunkerque (1-1), Boulogne (0-0) et Grenoble (1-1). Les Auvergnats ont inscrit cinq buts et en ont encaissé six sur cette série.

Face à face

LavalNulClermont Foot
0
3
2
Ligue 2
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
4
Laval badge
Laval
LAV
1
FDM
Ligue 2
Laval badge
Laval
LAV
0
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
0
FDM
Ligue 2
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
1
Laval badge
Laval
LAV
1
FDM
Ligue 2
Laval badge
Laval
LAV
1
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
2
FDM
Ligue 2
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
1
Laval badge
Laval
LAV
1
FDM
4Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs a eu lieu en janvier 2026 en Ligue 2 : Clermont Foot s'était imposé 4-1 à domicile face à Laval. Avant cela, le match aller de la saison 2025-2026 s'était soldé par un match nul 0-0 au Stade Francis-Le-Basser en août 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Clermont compte deux victoires pour aucune de Laval, avec deux matchs nuls et une défaite des Auvergnats, les deux équipes ayant inscrit au total douze buts.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
8611218+1319
V
N
D
V
V
2
Red StarRed StarRED
8521129+317
V
V
V
V
D
3
MontpellierMontpellierMPL
843185+315
V
N
V
D
N
4
ReimsReimsSDR
8350159+614
N
N
V
N
V
5
NancyNancyNAN
841397+213
V
V
D
D
V
6
Annecy FCAnnecy FCANN
8413109+113
V
D
D
V
N
7
DijonDijonDIO
83321412+212
V
V
V
N
D
8
PauPauPAU
832398+111
V
V
D
N
N
9
SochauxSochauxSOC
825156-111
N
N
V
N
N
10
MetzMetzMET
82421211+110
D
N
D
V
N
11
GuingampGuingampEAG
82241013-38
D
D
V
N
N
12
DunkerqueDunkerqueDUN
82241013-38
D
D
V
N
D
13
NantesNantesFCN
8224913-48
N
V
D
V
N
14
GrenobleGrenobleGRE
8224813-58
D
N
V
D
V
15
RodezRodezROD
82151418-47
D
D
D
D
N
16
BoulogneBoulogneBOU
806246-26
N
D
N
N
N
17
Clermont FootClermont FootCLE
806269-36
D
N
N
N
N
18
LavalLavalLAV
81251017-75
D
N
D
D
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 2, Laval occupe la 18e place et Clermont Foot la 17e place au classement. Les deux équipes évoluent donc dans la zone de relégation, ce qui confère à ce duel une importance capitale pour les deux formations dans leur lutte pour se maintenir dans le championnat.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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