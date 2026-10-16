A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 9 16 oct. 2026 - 14:00 Stade Francis le Basser

La rencontre entre Laval et Clermont Foot est diffusée en direct. Les options de chaîne TV et de live stream disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Laval contre Clermont Foot avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Laval vs Clermont Foot : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 9 16 oct. 2026 - 14:00 Stade Francis le Basser

Le match d'aujourd'hui entre Laval et Clermont Foot débutera à 16 oct. 2026, 20:00.

Du côté de Laval, David Vignes prépare son équipe sans que des informations précises sur les blessés ou les suspendus ne soient disponibles pour le moment. La composition probable n'a pas encore été communiquée officiellement. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Clermont Foot, David Guion est dans la même situation : aucune information sur les absences ou les suspensions n'est confirmée à ce stade. L'équipe type reste à préciser et sera communiquée prochainement.

Laval présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. La défaite la plus récente en Ligue 2 remonte au 9 octobre face à Pau sur le score de 3-2. Les Tangos ont également concédé une défaite 3-2 contre Dijon et se sont inclinés 2-1 face à Red Star lors de leurs sorties précédentes en championnat. Sur ces cinq matchs, Laval a marqué huit buts mais en a encaissé neuf, révélant des lacunes défensives récurrentes.

Clermont Foot affiche pour sa part un bilan sans victoire : aucun succès, trois nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. La formation auvergnate s'est inclinée 3-2 contre Red Star lors de son dernier match de Ligue 2, le 10 octobre. Clermont a concédé le nul à trois reprises consécutives en championnat avant cette défaite, contre Dunkerque (1-1), Boulogne (0-0) et Grenoble (1-1). Les Auvergnats ont inscrit cinq buts et en ont encaissé six sur cette série.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs a eu lieu en janvier 2026 en Ligue 2 : Clermont Foot s'était imposé 4-1 à domicile face à Laval. Avant cela, le match aller de la saison 2025-2026 s'était soldé par un match nul 0-0 au Stade Francis-Le-Basser en août 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Clermont compte deux victoires pour aucune de Laval, avec deux matchs nuls et une défaite des Auvergnats, les deux équipes ayant inscrit au total douze buts.

En Ligue 2, Laval occupe la 18e place et Clermont Foot la 17e place au classement. Les deux équipes évoluent donc dans la zone de relégation, ce qui confère à ce duel une importance capitale pour les deux formations dans leur lutte pour se maintenir dans le championnat.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.