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Laval vs Boulogne : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Laval vs Boulogne
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Boulogne
Ligue 2

Comment regarder le match de Ligue 2 entre Laval et Boulogne, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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Laval vs Boulogne : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 11
Stade Francis le Basser

Le match d'aujourd'hui entre Laval et Boulogne débutera à 30 oct. 2026, 20:00.

A quelle heure commence le jeu ?

Ce match de Ligue 2 entre Laval et Boulogne est diffusé en direct sur beIN SPORTS CONNECT. Retrouvez ci-dessous les options pour suivre la rencontre en live stream.

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Avant-match

Laval vs Boulogne Équipes probables

Entraineur

  • D. Vignes

Du côté de Laval, David Vignes prépare cette rencontre sans que des informations précises sur les blessés ou les suspendus n'aient été communiquées à ce stade. La composition probable sera mise à jour au fur et à mesure que les informations se confirmeront avant le coup d'envoi.

Pour Boulogne, Fabien Dagneaux est dans la même situation : aucune donnée officielle sur les absences ou le onze probable n'est disponible pour le moment. Les détails seront ajoutés dès que le club les aura rendus publics.

LAV

LAV - Forme

SOC
N1-1
REN
V1-0
PAU
D3-2
CLE
N3-3
NAN
D1-0
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BOU

BOU - Forme

FCN
D1-2
LEH
D6-1
SOC
N1-1
GRE
V0-2
SDR
N1-1
But marqué (encaissé)
6/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Laval aborde cette rencontre dans une dynamique difficile. Sur leurs cinq derniers matchs, les Tangos affichent un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites. Leur dernier match en date s'est soldé par une défaite 1-0 face à Nancy, et ils n'ont pas réussi à s'imposer lors de leurs trois dernières sorties en Ligue 2. La rencontre face à Clermont Foot (3-3) illustre leur difficulté à tenir un résultat, même lorsqu'ils parviennent à marquer.

Boulogne présente un bilan légèrement plus solide avec deux victoires, deux nuls et une défaite sur la même période. Les Nordistes restent sur un match nul 1-1 contre Reims, et leur succès 2-0 à Grenoble témoigne de leur capacité à produire un football efficace à l'extérieur. Leur seule contre-performance notable reste la lourde défaite 6-1 face au Havre, mais il s'agissait d'un match de coupe amical hors championnat.

Face à face

LavalNulBoulogne
4
0
1
Ligue 2
Laval badge
Laval
LAV
2
Boulogne badge
Boulogne
BOU
1
FDM
Ligue 2
Boulogne badge
Boulogne
BOU
1
Laval badge
Laval
LAV
2
FDM
Ligue 3
Laval badge
Laval
LAV
1
Boulogne badge
Boulogne
BOU
0
FDM
Ligue 3
Boulogne badge
Boulogne
BOU
1
Laval badge
Laval
LAV
2
FDM
Ligue 3
Boulogne badge
Boulogne
BOU
1
Laval badge
Laval
LAV
0
FDM
7Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Le dernier face-à-face entre les deux clubs remonte au mois de mai dernier en Ligue 2, et c'est Laval qui s'était imposé 2-1 à domicile. En remontant aux cinq confrontations recensées, Laval domine la série avec trois victoires contre deux pour Boulogne, pour un bilan de buts globalement serré. Les deux équipes se sont souvent rendu la pareille, et rien n'indique que cette tendance changera lors de cette nouvelle rencontre.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
10811238+1525
V
V
V
N
D
2
MontpellierMontpellierMPL
10631136+721
V
V
V
N
V
3
NancyNancyNAN
10613128+419
V
V
V
V
D
4
ReimsReimsSDR
104602012+818
N
V
N
N
V
5
PauPauPAU
105231310+317
V
V
V
V
D
6
Red StarRed StarRED
105231312+117
D
D
V
V
V
7
Annecy FCAnnecy FCANN
105141412+216
V
D
V
D
D
8
MetzMetzMET
103521614+214
N
V
D
N
D
9
DijonDijonDIO
103341718-112
D
D
V
V
V
10
DunkerqueDunkerqueDUN
103341416-212
N
V
D
D
V
11
GuingampGuingampEAG
103251315-211
V
D
D
D
V
12
SochauxSochauxSOC
10253812-411
D
D
N
N
V
13
BoulogneBoulogneBOU
1017277010
N
V
N
D
N
14
RodezRodezROD
103161622-610
V
D
D
D
D
15
NantesNantesFCN
102261117-68
D
D
N
V
D
16
GrenobleGrenobleGRE
10226917-88
D
D
D
N
V
17
Clermont FootClermont FootCLE
10073914-57
D
N
D
N
N
18
LavalLavalLAV
101361321-86
D
N
D
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

Au classement de Ligue 2, Laval occupe la 18e place, en zone de relégation, tandis que Boulogne pointe à la 13e position. L'enjeu est donc clairement différent pour les deux équipes : les Tangos jouent leur maintien, les visiteurs cherchent à consolider leur milieu de tableau.

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Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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