Laval vs Boulogne : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

France beIN SPORTS CONNECT

Laval vs Boulogne : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 11 30 oct. 2026 - 15:00 Stade Francis le Basser

Le match d'aujourd'hui entre Laval et Boulogne débutera à 30 oct. 2026, 20:00.

A quelle heure commence le jeu ?

Ce match de Ligue 2 entre Laval et Boulogne est diffusé en direct sur beIN SPORTS CONNECT. Retrouvez ci-dessous les options pour suivre la rencontre en live stream.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Avant-match

Du côté de Laval, David Vignes prépare cette rencontre sans que des informations précises sur les blessés ou les suspendus n'aient été communiquées à ce stade. La composition probable sera mise à jour au fur et à mesure que les informations se confirmeront avant le coup d'envoi.

Pour Boulogne, Fabien Dagneaux est dans la même situation : aucune donnée officielle sur les absences ou le onze probable n'est disponible pour le moment. Les détails seront ajoutés dès que le club les aura rendus publics.

Laval aborde cette rencontre dans une dynamique difficile. Sur leurs cinq derniers matchs, les Tangos affichent un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites. Leur dernier match en date s'est soldé par une défaite 1-0 face à Nancy, et ils n'ont pas réussi à s'imposer lors de leurs trois dernières sorties en Ligue 2. La rencontre face à Clermont Foot (3-3) illustre leur difficulté à tenir un résultat, même lorsqu'ils parviennent à marquer.

Boulogne présente un bilan légèrement plus solide avec deux victoires, deux nuls et une défaite sur la même période. Les Nordistes restent sur un match nul 1-1 contre Reims, et leur succès 2-0 à Grenoble témoigne de leur capacité à produire un football efficace à l'extérieur. Leur seule contre-performance notable reste la lourde défaite 6-1 face au Havre, mais il s'agissait d'un match de coupe amical hors championnat.

Le dernier face-à-face entre les deux clubs remonte au mois de mai dernier en Ligue 2, et c'est Laval qui s'était imposé 2-1 à domicile. En remontant aux cinq confrontations recensées, Laval domine la série avec trois victoires contre deux pour Boulogne, pour un bilan de buts globalement serré. Les deux équipes se sont souvent rendu la pareille, et rien n'indique que cette tendance changera lors de cette nouvelle rencontre.

Au classement de Ligue 2, Laval occupe la 18e place, en zone de relégation, tandis que Boulogne pointe à la 13e position. L'enjeu est donc clairement différent pour les deux équipes : les Tangos jouent leur maintien, les visiteurs cherchent à consolider leur milieu de tableau.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.