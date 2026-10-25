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A quelle heure commence le jeu ?

First Division A - Journée 9 25 oct. 2026 - 13:30 Planet Group Arena

Les options de chaîne TV et de live stream pour suivre La Gantoise vs Anderlecht sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder La Gantoise contre Anderlecht avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

La Gantoise vs Anderlecht : heure du coup d'envoi

First Division A - Journée 9 25 oct. 2026 - 13:30 Planet Group Arena

Le match d'aujourd'hui entre La Gantoise et Anderlecht débutera à 25 oct. 2026, 18:30.

Du côté de La Gantoise, Rik De Mil prépare son équipe pour ce derby sans que des informations précises sur les blessés ou les suspendus ne soient disponibles pour le moment. Des mises à jour seront ajoutées au fur et à mesure que le coup d'envoi approche.

Pour Anderlecht, Vitor Bruno ne dispose pas non plus d'un onze probable confirmé à ce stade. Aucune absence ni suspension n'est signalée dans les données disponibles. Les compositions définitives seront connues plus près du match.

La Gantoise affiche un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La défaite la plus récente est celle concédée face à Braga (2-0) en Ligue Conférence, précédée d'une sortie de Coupe contre l'Union Rochefortoise sur le score de 3-3. Les Buffalos ont néanmoins enchaîné des succès convaincants contre l'AGF (1-0), Zulte-Waregem (2-0) et le Standard de Liège (2-1). Sur ces cinq rencontres, Gand a inscrit six buts et en a concédé six.

Anderlecht présente également trois victoires pour deux défaites sur la même période. Le succès le plus récent est la large victoire 3-0 à Jagiellonia Bialystok en Ligue Europa, après une défaite en Coupe contre Beerschot (2-1). Les Mauves ont aussi battu Cercle Bruges (2-1) et Reims (3-0) lors d'un match amical. Ils ont marqué sept buts et en ont concédé trois sur leurs cinq derniers matchs.

Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte au 10 mai 2026 en First Division A, avec un match nul 1-1 au Planet Group Arena. Avant cela, Anderlecht avait dominé La Gantoise 3-1 à domicile en avril 2026, et les Buffalos s'étaient imposés 4-2 en janvier de la même année. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Anderlecht mène avec deux victoires contre une pour Gand, et deux matchs nuls.

En Pro League, La Gantoise occupe la première place du classement, ce qui en fait le leader que les Mauves, cinquièmes, devront faire tomber pour se rapprocher du sommet.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.