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Ligue Conférence
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La Gantoise vs AGF: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

La Gantoise vs AGF
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Comment regarder le match de Ligue Conférence entre La Gantoise et AGF, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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La Gantoise vs AGF est diffusé en direct. Les options pour regarder le match en live stream ou à la télévision sont disponibles ci-dessous.

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Comment regarder La Gantoise contre AGF avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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La Gantoise vs AGF : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre La Gantoise et AGF débutera à 15 oct. 2026, 18:45.

La Gantoise vs AGF Équipes probables

3-4-2-1
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La Gantoise
GNT
page.match.formation.title
AGF crest
AGF
AGF
3-4-2-1
team-logoD. Roefteam-logoC. Burgessteam-logoS. van der HeydenM. PaskotsiM. Paskotsiteam-logoA. OmgbaM. BalikwishaM. Balikwishateam-logoL. Lopesteam-logoT. Araujoteam-logoM. Sonkoteam-logoM. Delorgeteam-logoI. Cisseteam-logoJ. HansenF. TingagerF. Tingagerteam-logoT. Moelgaardteam-logoD. GretarssonM. AndersonM. Andersonteam-logoM. Knudsenteam-logoR. Carstensenteam-logoT. Bechteam-logoK. Arnstadteam-logoF. Emmeryteam-logoJ. Serra
AGF crest
AGF
AGF
3-4-2-1
La Gantoise

Onze de départ

AGF

Entraineur

  • R. De Mil
  • J. Poulsen

Du côté de La Gantoise, Rik De Mil devra composer sans Mouhamed Ngom, Laszlo Benes et Josue Vergara, tous trois blessés. En l'absence de suspensions, le onze probable alignerait Davy Roef dans les buts, avec une défense composée de Christian Burgess, Siebe van der Heyden, Maksim Paskotsi et Aime Omgba, et un milieu articulé autour de Michel-Ange Balikwisha, Leonardo Lopes, Tiago Araujo, Momodou Sonko, Mathias Delorge et Ibrahima Cisse.

AGF se présente avec quatre absents sur blessure : Kevin Yakob, Oskar Haugstrup, Nicolai Poulsen et Tomas Kristjansson. Jakob Poulsen devrait aligner Jesper Hansen dans les buts, avec un bloc défensif formé de Frederik Tingager, Tobias Moelgaard, Daniel Gretarsson et Mikael Anderson, et un milieu-attaque composé de Magnus Knudsen, Rasmus Carstensen, Tobias Bech, Kristian Arnstad, Frederik Emmery et Janni Serra.

GNT

GNT - Forme

OHL
V1-0
CER
V0-3
GNK
N1-1
STL
V2-1
ZUL
V0-2
But marqué (encaissé)
9/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
AGF

AGF - Forme

FCN
D2-0
BKS
V1-6
ACH
N2-2
VFF
V2-1
SON
V3-0
But marqué (encaissé)
13/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

La Gantoise affiche un bilan de quatre victoires, un nul et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs en First Division A. Les Gantois ont inscrit sept buts et n'en ont concédé que trois sur cette période, avec notamment un succès 0-2 à Zulte-Waregem lors de leur dernière sortie le 10 octobre. La seule fausse note reste le match nul 1-1 face à Genk en septembre.

AGF présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Danois ont inscrit quatorze buts et en ont concédé six, portés par une large victoire 1-6 contre Skjold en Coupe et un succès 3-0 face à Soenderjyske le 12 octobre. La seule défaite sur cette période remonte au 13 septembre, un revers 2-0 concédé face à FC Nordsjaelland.

Aucune donnée de confrontations directes entre La Gantoise et AGF n'est disponible pour ce match. Les informations seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
00000000
1
GetafeGetafeGET
00000000
1
BragaBragaBRA
00000000
1
Saint-TrondSaint-TrondSTT
00000000
1
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
00000000
1
TrabzonsporTrabzonsporTRS
00000000
1
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
00000000
1
Inter D.Inter D.ESC
00000000
1
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
00000000
1
MonacoMonacoASM
00000000
1
TwenteTwenteTWE
00000000
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
00000000
1
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
00000000
1
AGFAGFAGF
00000000
1
BrannBrannBRA
00000000
1
FribourgFribourgSCF
00000000
1
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
00000000
1
FC ThouneFC ThouneTHU
00000000
1
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
00000000
1
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
00000000
1
La GantoiseLa GantoiseGNT
00000000
1
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
00000000
1
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
00000000
1
LuganoLuganoLUG
00000000
1
EgnatiaEgnatiaEGN
00000000
1
AjaxAjaxAJX
00000000
1
Pafos FCPafos FCPAF
00000000
1
BrightonBrightonBHA
00000000
1
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
00000000
1
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
00000000
1
JablonecJablonecJAB
00000000
1
Riga FCRiga FCRIG
00000000
1
KuPSKuPSKUP
00000000
1
Iberia 1999Iberia 1999IBE
00000000
1
MjaellbyMjaellbyMJA
00000000
1
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
00000000
Qualification pour les quarts de finale

Les deux équipes occupent la première place de leur groupe en Ligue Conférence. Ce match au sommet pourrait donc s'avérer décisif pour la suite du parcours européen des deux clubs.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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