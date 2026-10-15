A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Conférence - Journée 1 15 oct. 2026 - 12:45 Planet Group Arena

La Gantoise vs AGF est diffusé en direct. Les options pour regarder le match en live stream ou à la télévision sont disponibles ci-dessous.

Comment regarder La Gantoise contre AGF avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

La Gantoise vs AGF : heure du coup d'envoi

Ligue Conférence - Journée 1 15 oct. 2026 - 12:45 Planet Group Arena

Le match d'aujourd'hui entre La Gantoise et AGF débutera à 15 oct. 2026, 18:45.

Du côté de La Gantoise, Rik De Mil devra composer sans Mouhamed Ngom, Laszlo Benes et Josue Vergara, tous trois blessés. En l'absence de suspensions, le onze probable alignerait Davy Roef dans les buts, avec une défense composée de Christian Burgess, Siebe van der Heyden, Maksim Paskotsi et Aime Omgba, et un milieu articulé autour de Michel-Ange Balikwisha, Leonardo Lopes, Tiago Araujo, Momodou Sonko, Mathias Delorge et Ibrahima Cisse.

AGF se présente avec quatre absents sur blessure : Kevin Yakob, Oskar Haugstrup, Nicolai Poulsen et Tomas Kristjansson. Jakob Poulsen devrait aligner Jesper Hansen dans les buts, avec un bloc défensif formé de Frederik Tingager, Tobias Moelgaard, Daniel Gretarsson et Mikael Anderson, et un milieu-attaque composé de Magnus Knudsen, Rasmus Carstensen, Tobias Bech, Kristian Arnstad, Frederik Emmery et Janni Serra.

La Gantoise affiche un bilan de quatre victoires, un nul et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs en First Division A. Les Gantois ont inscrit sept buts et n'en ont concédé que trois sur cette période, avec notamment un succès 0-2 à Zulte-Waregem lors de leur dernière sortie le 10 octobre. La seule fausse note reste le match nul 1-1 face à Genk en septembre.

AGF présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Danois ont inscrit quatorze buts et en ont concédé six, portés par une large victoire 1-6 contre Skjold en Coupe et un succès 3-0 face à Soenderjyske le 12 octobre. La seule défaite sur cette période remonte au 13 septembre, un revers 2-0 concédé face à FC Nordsjaelland.

Aucune donnée de confrontations directes entre La Gantoise et AGF n'est disponible pour ce match. Les informations seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

Les deux équipes occupent la première place de leur groupe en Ligue Conférence. Ce match au sommet pourrait donc s'avérer décisif pour la suite du parcours européen des deux clubs.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.