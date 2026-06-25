A quelle heure commence le jeu ?

Pour les téléspectateurs francophones, beIN SPORTS CONNECT diffuse le match en direct. Les options de chaîne TV et de live stream sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Japon contre Suède avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Japon vs Suède : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Japon et Suède débutera à 26 juin 2026, 01:00.

Hajime Moriyasu aligne un onze de départ probable avec Zion Suzuki dans les buts, une défense à trois composée de Hiroki Ito, Ko Itakura et Takehiro Tomiyasu, et Ritsu Doan et Keito Nakamura dans les rôles de pistons. Kaishu Sano, Daichi Kamada et Ao Tanaka occupent le milieu de terrain, tandis que Junya Ito et Ayase Ueda complètent l'attaque. Takefusa Kubo est forfait sur blessure ; aucune suspension n'est à signaler du côté japonais.

Graham Potter ne déplore aucun blessé ni suspendu confirmé avant le match. Le XI probable de la Suède voit Kristoffer Nordfeldt débuter dans les buts, protégé par une défense à trois formée de Victor Nilsson Lindelöf, Gustaf Lagerbielke et Isak Hien. Yasin Ayari, Jesper Karlström et Gabriel Gudmundsson se partagent le milieu, avec Anthony Elanga et Benjamin Nygren sur les côtés. Alexander Isak et Viktor Gyökeres mènent l'attaque dans un dispositif en 3-5-2.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Le Japon affiche quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matchs, avec neuf buts marqués et quatre encaissés. La victoire 4-0 sur la Tunisie le 21 juin est leur résultat le plus récent, Ueda inscrivant un doublé. Avant cela, les Samouraïs Bleus avaient tenu tête aux Pays-Bas sur le score de 2-2 le 14 juin, revenant deux fois au score. Ils ont également battu l'Islande 1-0 en mai et enchaîné deux victoires 1-0 contre l'Angleterre et l'Écosse en mars.

La Suède comptabilise deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties, pour 12 buts marqués et 11 encaissés. La lourde défaite 5-1 contre les Pays-Bas le 20 juin est leur résultat le plus récent. Ils avaient auparavant battu la Tunisie 5-1 le 15 juin. Un nul 2-2 contre la Grèce, une défaite 3-1 contre la Norvège en juin, et une victoire 3-2 sur la Pologne en qualification mondiale en mars complètent ce bilan.

JAP Dernier match SWE 0 1 Nul 0 Japon 1 - 1 Suède 1 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Japon et Suède ne se sont affrontés qu'une seule fois dans les données disponibles : un match nul 1-1 lors d'un amical le 25 mai 2002, disputé avec le Japon à domicile. Un seul résultat ne permet pas d'établir de tendance entre les deux nations.

Dans le Groupe F, le Japon est deuxième et la Suède troisième avant la dernière journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.