A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 8 23 oct. 2026 - 15:00 Portman Road

Ce match de Premier League entre Ipswich Town et Nottingham Forest est diffusé en direct sur CANAL+ Live et myCANAL. Pour regarder le match en live stream, rendez-vous sur myCANAL.

Comment regarder Ipswich contre Nottingham Forest avec un VPN

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Ipswich vs Nottingham Forest : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 8 23 oct. 2026 - 15:00 Portman Road

Le match d'aujourd'hui entre Ipswich et Nottingham Forest débutera à 23 oct. 2026, 21:00.

Du côté d'Ipswich Town, Gary O'Neil devrait aligner un onze composé de Christian Walton dans les buts, avec une défense formée par Jacob Greaves, Dara O'Shea et Issa Diop. Abdul Fatawu, Abdoul Ouattara, Florentino, Leif Davis et Julio Enciso sont attendus au milieu, avec Exequiel Palacios et Emersonn en attaque. Sasa Lukic est indisponible sur blessure ; aucune suspension n'est à signaler dans le camp des Tractor Boys.

Nottingham Forest devrait s'appuyer sur Matz Sels entre les poteaux, protégé par Jair Cunha, Pathé Ciss, Murillo et Neco Williams. Xaver Schlager, Morgan Gibbs-White et James McAtee devraient animer le milieu de terrain, tandis que Daniel Munoz, Dan Ndoye et Liam Delap sont attendus dans le secteur offensif. Igor Jesus et Nicolo Savona sont tous deux forfaits sur blessure pour Oliver Glasner.

Ipswich Town présente un bilan de deux victoires, zéro nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Lors de leur dernier match, les Tractor Boys se sont inclinés 3-2 face à Manchester City en Premier League. Ils ont également perdu 1-0 contre Everton et subi une élimination 2-4 en Carabao Cup face à Arsenal. Leurs deux victoires sont venues contre Fulham (2-1) et Crystal Palace (2-3 à l'extérieur). Ipswich a inscrit neuf buts et en a concédé dix sur cette série.

Nottingham Forest affiche un bilan d'une victoire, zéro nul et quatre défaites sur ses cinq dernières sorties. Leur match le plus récent s'est soldé par une défaite 0-1 à Arsenal en Premier League. Forest a également perdu 3-1 contre Crystal Palace et 0-1 contre Coventry. Leur seule victoire sur cette période est un succès 1-2 à Aston Villa. Les Reds ont marqué quatre buts et en ont encaissé six sur l'ensemble de cette séquence.

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte au 15 mars 2025, lorsque Nottingham Forest s'est imposé 4-2 sur la pelouse de Portman Road en Premier League. Avant cela, les deux clubs s'étaient neutralisés 1-1 en FA Cup en mars 2025, et Forest avait également dominé Ipswich 1-0 à domicile en novembre 2024. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées, Forest détient le meilleur bilan global, avec des victoires notables en Premier League et en Championship.

En Premier League, Ipswich Town occupe la dix-neuvième place du classement, tandis que Nottingham Forest se trouve en dixième position.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.