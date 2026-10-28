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Inter Miami CF vs FC Cincinnati: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Inter Miami CF vs FC Cincinnati
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Comment regarder le match de Major League Soccer entre Inter Miami CF et FC Cincinnati, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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Comment regarder Inter Miami CF contre FC Cincinnati avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Inter Miami CF vs FC Cincinnati : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Inter Miami CF et FC Cincinnati débutera à 29 oct. 2026, 00:30.

Inter Miami CF vs FC Cincinnati Équipes probables

Entraineur

  • K. Gonzalez
MIA

MIA - Forme

COL
D2-1
DCU
V4-0
NYC
V2-0
ATL
V1-3
RNY
D2-0
But marqué (encaissé)
10/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
CIN

CIN - Forme

ATL
V1-3
NER
D2-3
COL
D0-2
DCU
V2-1
DCU
V0-2
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Face à face

Inter Miami CFNulFC Cincinnati
3
1
1
Major League Soccer
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
3
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
5
FDM
Major League Soccer
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
0
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
FDM
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
0
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
0
FDM
Major League Soccer
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
3
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
0
FDM
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
0
FDM
11Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué1/5

MLS Est

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Nashville SCNashville SCNSC
3121736623+4370
V
N
V
V
V
2
New England RevolutionNew England RevolutionNER
31174105142+955
V
V
V
D
D
3
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
31151067353+2055
D
V
V
V
D
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
31156105546+951
V
D
D
V
V
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
31138105548+747
D
N
D
V
D
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
31137116250+1246
D
N
V
V
V
7
Orlando CityOrlando CityORL
31126136072-1242
N
V
N
V
D
8
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
31119116471-742
V
V
D
D
V
9
Red Bull New YorkRed Bull New YorkRNY
31116144156-1539
V
D
D
V
D
10
Columbus CrewColumbus CrewCOL
31115155049+138
V
V
V
D
V
11
Toronto FCToronto FCTFC
31812114859-1136
D
V
N
V
D
12
New York City FCNew York City FCNYC
31811124543+235
N
N
D
D
N
13
DC UnitedDC UnitedDCU
31712123855-1733
D
D
D
V
D
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
3186173954-1530
D
D
V
D
N
15
CF MontrealCF MontrealMTL
3167183662-2625
D
N
D
D
V
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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