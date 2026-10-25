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Hull vs Brentford: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Hull vs Brentford
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Comment regarder le match de Premier League entre Hull et Brentford, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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Comment regarder Hull contre Brentford avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Hull vs Brentford : heure du coup d'envoi

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Premier League - Journée 8
The MKM Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Hull et Brentford débutera à 25 oct. 2026, 15:00.

Hull vs Brentford Équipes probables

3-4-3
Hull crest
Hull
HUL
page.match.formation.title
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
K. TzolakisK. TzolakisJ. EganJ. EganS. AjayiS. AjayiL. HerringtonL. HerringtonR. GilesR. GilesR. SlaterR. SlaterT. IroegbunamT. IroegbunamL. CoyleL. CoyleM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnieteam-logoE. StroudC. KelleherC. KelleherS. van den BergS. van den BergK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterK. AjerK. AjerM. KayodeM. KayodeM. DamsgaardM. DamsgaardM. SangareM. SangareJ. AnthonyJ. AnthonyK. SchadeK. SchadeM. JensenM. JensenI. ThiagoI. Thiago
Brentford crest
Brentford
BRE
3-4-3
Hull

Onze de départ

Brentford

Entraineur

  • S. Jakirovic
  • K. Andrews

Du côté de Hull, Sergej Jakirovic fait face à une longue liste d'absents : Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Ilyas Ansah, Matt Targett, Charlie Hughes et Nobel Mendy sont tous indisponibles. Le onze probable des Tigers devrait s'articuler autour de Konstantinos Tzolakis dans les buts, avec une défense composée de John Egan, Semi Ajayi, Lucas Herrington et Ryan Giles, et Oli McBurnie en pointe.

Brentford sera privé d'Antoni Milambo et Joshua Dasilva sur blessure, tandis que Yehor Yarmoliuk et Vitaly Janelt sont suspendus. Keith Andrews devrait aligner Caoimhin Kelleher dans les buts, avec Sepp van den Berg et Kristoffer Vassbakk Ajer en défense, Mikkel Damsgaard et Mathias Jensen au milieu, et Igor Thiago en attaque.

HUL

HUL - Forme

SUN
D1-0
CHE
N2-2
NEW
D2-1
EVE
N2-2
FUL
D1-0
But marqué (encaissé)
5/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BRE

BRE - Forme

BOU
N2-2
REA
V1-2
CHE
V3-0
AVL
N2-2
LIV
D1-2
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Hull City n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs, avec un bilan d'une nulle et quatre défaites. Leur dernier match en date s'est soldé par une défaite 1-0 contre Fulham en Premier League. Les Tigers ont également partagé les points sur des scores de 2-2 contre Everton et Chelsea, mais n'ont inscrit que six buts en cinq rencontres tout en en encaissant sept.

Brentford affiche un bilan plus contrasté sur la même période : deux victoires, deux nuls et une défaite. Les Bees ont notamment dominé Chelsea 3-0 en Premier League, avant de s'incliner 2-1 face à Liverpool lors de leur dernier match. Sur cinq rencontres, ils ont marqué huit buts et en ont concédé sept, révélant une défense qui peut se montrer vulnérable.

Face à face

HullNulBrentford
1
2
2
Championship
Hull badge
Hull
HUL
1
Brentford badge
Brentford
BRE
5
FDM
Championship
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Hull badge
Hull
HUL
1
FDM
Championship
Brentford badge
Brentford
BRE
5
Hull badge
Hull
HUL
1
FDM
Championship
Hull badge
Hull
HUL
2
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FDM
Championship
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Hull badge
Hull
HUL
1
FDM
6Buts marqués12
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La confrontation la plus récente entre ces deux clubs remonte à février 2020, en Championship, avec une large victoire de Brentford 5-1 au MKM Stadium. Sur les cinq dernières confrontations recensées, toutes disputées en Championship, Brentford s'impose comme l'équipe dominante avec deux victoires contre une pour Hull, et deux matchs nuls. Les Bees ont inscrit 13 buts au total dans ces rencontres, contre six pour les Tigers.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
N
4
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
N
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
N
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
N
V
D
7
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
N
V
N
N
8
LeedsLeedsLEE
724196+310
N
D
N
V
N
9
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
N
V
N
10
IpswichIpswichIPS
83141216-410
N
D
V
D
V
11
HullHullHUL
723287+19
D
N
D
N
N
12
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
N
D
N
13
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
N
N
14
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
N
15
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
N
N
N
D
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
N
D
V
17
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
N
N
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
N
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

Au classement de la Premier League, Brentford occupe la septième place tandis que Hull pointe à la onzième position. Les Bees arrivent donc avec l'avantage du rang, et une victoire des Tigers leur permettrait de réduire l'écart et de relancer leur saison de manière significative.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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