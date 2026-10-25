A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 8 25 oct. 2026 - 10:00 The MKM Stadium

Les options de diffusion TV et de live stream pour Hull City vs Brentford sont indiquées ci-dessous. Vous pouvez regarder le match en direct via CANAL+ Live ou myCANAL.

Comment regarder Hull contre Brentford avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Hull vs Brentford : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 8 25 oct. 2026 - 10:00 The MKM Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Hull et Brentford débutera à 25 oct. 2026, 15:00.

Du côté de Hull, Sergej Jakirovic fait face à une longue liste d'absents : Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Ilyas Ansah, Matt Targett, Charlie Hughes et Nobel Mendy sont tous indisponibles. Le onze probable des Tigers devrait s'articuler autour de Konstantinos Tzolakis dans les buts, avec une défense composée de John Egan, Semi Ajayi, Lucas Herrington et Ryan Giles, et Oli McBurnie en pointe.

Brentford sera privé d'Antoni Milambo et Joshua Dasilva sur blessure, tandis que Yehor Yarmoliuk et Vitaly Janelt sont suspendus. Keith Andrews devrait aligner Caoimhin Kelleher dans les buts, avec Sepp van den Berg et Kristoffer Vassbakk Ajer en défense, Mikkel Damsgaard et Mathias Jensen au milieu, et Igor Thiago en attaque.

Hull City n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs, avec un bilan d'une nulle et quatre défaites. Leur dernier match en date s'est soldé par une défaite 1-0 contre Fulham en Premier League. Les Tigers ont également partagé les points sur des scores de 2-2 contre Everton et Chelsea, mais n'ont inscrit que six buts en cinq rencontres tout en en encaissant sept.

Brentford affiche un bilan plus contrasté sur la même période : deux victoires, deux nuls et une défaite. Les Bees ont notamment dominé Chelsea 3-0 en Premier League, avant de s'incliner 2-1 face à Liverpool lors de leur dernier match. Sur cinq rencontres, ils ont marqué huit buts et en ont concédé sept, révélant une défense qui peut se montrer vulnérable.

La confrontation la plus récente entre ces deux clubs remonte à février 2020, en Championship, avec une large victoire de Brentford 5-1 au MKM Stadium. Sur les cinq dernières confrontations recensées, toutes disputées en Championship, Brentford s'impose comme l'équipe dominante avec deux victoires contre une pour Hull, et deux matchs nuls. Les Bees ont inscrit 13 buts au total dans ces rencontres, contre six pour les Tigers.

Au classement de la Premier League, Brentford occupe la septième place tandis que Hull pointe à la onzième position. Les Bees arrivent donc avec l'avantage du rang, et une victoire des Tigers leur permettrait de réduire l'écart et de relancer leur saison de manière significative.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.